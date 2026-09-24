Dubočica dovela 27. pojačanje – beka sa jednim nastupom za Real Madrid

Dok je bio član omladinske škole Reala, Santos je važio za veliku nadu španskog fudbala. Odigrao je dva meča za kadetsku reprezentaciju Španije i osam za omladinsku. Međutim, tu negde na prelasku u seniore se zagubio. Već mnogo puta viđena priča za igrače koji su završili u drugom rangu srpskog fudbala.

Interesantno, Santos je čak 27. novajlija kojeg je Dubočica dovela ovog leta. Što je donekle i razumljivo, s obzirom na to da su Leskovčani prvobitno očekivali da će igrati u trećem rangu, pa su administrativnim putem vraćeni u drugi posle odustajanja Mladosti GAT. Morali su zato u hodu da sastavljaju tim za jače takmičenje.

20.45: (2,75) Srbija (3,25) Grčka (2,80) - MR

Trener Dubočice Albert Nađ je tako u kratkom periodu dobio i trećeg Španca na treninzima. Pre Santosa iz španskog fudbala su u Leskovac stigli levi bek Osasune Raul Časko i nekadašnji napadač Numansije Noe Ela.

Posle 10 kola Dubočica je deveta na tabeli sa 14 bodova, jednim manje od Spartaka iz Subotice, koji je na mestu koje vodi u plej-of. Naredni meč crveno-beli će odigrati u ponedeljak, kada budu ugostili Javor.

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