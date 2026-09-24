Dubočica dovela 27. pojačanje – beka sa jednim nastupom za Real Madrid
Vreme čitanja: 2min | čet. 24.09.26. | 10:07
Serhio Santos je novi bek na treninzima Alberta Nađa
Život ponekad ume da bude baš čudan. Španski fudbaler Serhio Santos je 22. septembra 2021. godine debitovao za Real Madrid, odigrao je poslednjih 10 minuta u pobedi nad Majorkom (6:1) u Primeri, a 23. septembra 2026. zvanično je promovisan kao novi član ekipe iz Mozzart Bet Prve lige, Dubočice. Kako je za samo pet godina prešao put od najtrofejnijeg kluba na svetu do Leskovca verovatno ni sam ne zna.
Santos sada ima 25 godina, visok je 180 centimetara i pokriva pozicije desnog beka i štopera. U dubočicu je stigao iz španskog trećeligaša Himnastika, a između onog debija za Kraljevski klub i te ekipe nastupao je još za Mursiju, Algesiras i Real Union.
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Dok je bio član omladinske škole Reala, Santos je važio za veliku nadu španskog fudbala. Odigrao je dva meča za kadetsku reprezentaciju Španije i osam za omladinsku. Međutim, tu negde na prelasku u seniore se zagubio. Već mnogo puta viđena priča za igrače koji su završili u drugom rangu srpskog fudbala.
Interesantno, Santos je čak 27. novajlija kojeg je Dubočica dovela ovog leta. Što je donekle i razumljivo, s obzirom na to da su Leskovčani prvobitno očekivali da će igrati u trećem rangu, pa su administrativnim putem vraćeni u drugi posle odustajanja Mladosti GAT. Morali su zato u hodu da sastavljaju tim za jače takmičenje.
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Trener Dubočice Albert Nađ je tako u kratkom periodu dobio i trećeg Španca na treninzima. Pre Santosa iz španskog fudbala su u Leskovac stigli levi bek Osasune Raul Časko i nekadašnji napadač Numansije Noe Ela.
Posle 10 kola Dubočica je deveta na tabeli sa 14 bodova, jednim manje od Spartaka iz Subotice, koji je na mestu koje vodi u plej-of. Naredni meč crveno-beli će odigrati u ponedeljak, kada budu ugostili Javor.
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