Skućio se i Hakim Ziješ, plata 140.000 evra
Vreme čitanja: 2min | čet. 10.09.26. | 16:48
Kontroverzni Marokanac pokušaće da oživi karijeru u Brazilu
Skućili su se poslednjih dana Džejmi Vardi, Andrea Beloti, legendarni bek Rendžersa Džejms Tavernije, na putu je da to učini i Hames Rodrigez (zovu ga u Italiju), a evo od danas još jedno jako i popularno ime može da se pohvali novim angažmanom.
Dugo najavljivani dolazak Hakima Ziješa (33) u Brazil dogodio se sinoć, da bi ovog popodneva Botafogo ozvaničio posao i saopštio kako je potpisan ugovor sa Marokancem na dve godine.
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Ziješ je za svoj prethodni klub Vidad Kazablanku odigrao samo 16 utakmica protekle sezone, postigao devet i namestio dva gola. Pošto je pre nekoliko dana došlo do sporazumnog raskida saradanje prvobitno ugovorene do leta 2027, brazilski velikan nije morao da plaća obeštećenje. Što se plate tiče, lokalni mediji u Rio de Žaneiru navode kako je Fogao prošao dosta dobro. Mesečna plata nekadašnje zvezde Ajaksa i Čelsija iznosiće oko 850.000 reala, iliti 140.000 evra. Na godišnjem nivou to je manje od 1.700.000 evra.
Imajući u vidu da je Vilfrid Zaha (33), kog je Botafogo takođe imao na radaru, potraživao 4.000.000 evra godišnje, radi se o prilično razumnoj cifri.
E sad, koliko će slavni klub dobiti od Ziješa, to je već veliko pitanje. Otkako je napustio Amsterdam i preselio se u London u transferu vrednom 40.000.000 - a bilo je to pre punih šest godina - karijera kontroverznog ofanzivca je u padu. Nije opravdao očekivanja u dresu Plavaca, nije se proslavio u Galatasaraju, u Kataru potpuno podbacio noseći dres Al Duhaila...
Brazilci pišu da je imao bogatije ponude iz Saudijske Arabije, ali da je odabrao Brazil je veruje da bi tamo mogao da oživi karijeru.