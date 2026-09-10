Skućio se i Hakim Ziješ, plata 140.000 evra

Skućili su se poslednjih dana Džejmi Vardi, Andrea Beloti, legendarni bek Rendžersa Džejms Tavernije, na putu je da to učini i Hames Rodrigez (zovu ga u Italiju), a evo od danas još jedno jako i popularno ime može da se pohvali novim angažmanom.

Dugo najavljivani dolazak Hakima Ziješa (33) u Brazil dogodio se sinoć, da bi ovog popodneva Botafogo ozvaničio posao i saopštio kako je potpisan ugovor sa Marokancem na dve godine.