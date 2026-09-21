Najbolji igrač desetog kola Mozzart Bet Superlige: Vukašin Bogdanović ponovo rešeta
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Vreme čitanja: 1min | pon. 21.09.26. | 11:49
Napadač Radnika dvostruki strelac protiv Partizana
Prošle jeseni je Vukašin Bogdanović bio prva perla Radnika, jedan od najboljih strelaca Mozzart Bet Superlige, ali ga je isekla teška povreda. Bilo je potrebno vremena da se napadač Surduličana vrati u formu, ali – evo ga. Ponovo trese mreže.
Bogdanovićevu moć osetio je pre neko kolo Čukarički, kojem je dao dva gola, a prošlog vikenda i Partizan. U spektakularnoj utakmici na surduličkoj „Bombonjeri“, napadač Radnika je bio prva figura meča – 4:4.
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Pogodio je Bogdanović za vođstvo od 2:1, pa za novu prednost Radnika od 4:3, ali to nije bilo dovoljno za pobedu, jer je jednako impresivan bio na drugoj strani Demba Sek, koji je upisao gol, asistenciju, ali i učestvovao u prvom pogotku crno-belih.
Sve kada se stavi na kantar, Bogdanović je zaslužio da ponese zvanje najboljeg igrača desetog kola Mozzart Bet Superlige. Sa pet golova u devet mečeva polako se bliži vrhu i liste strelaca, ispred njega je samo Jakuba Silue.