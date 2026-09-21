Najbolji igrač desetog kola Mozzart Bet Superlige: Vukašin Bogdanović ponovo rešeta

Prošle jeseni je Vukašin Bogdanović bio prva perla Radnika, jedan od najboljih strelaca Mozzart Bet Superlige, ali ga je isekla teška povreda. Bilo je potrebno vremena da se napadač Surduličana vrati u formu, ali – evo ga. Ponovo trese mreže.

Bogdanovićevu moć osetio je pre neko kolo Čukarički, kojem je dao dva gola, a prošlog vikenda i Partizan. U spektakularnoj utakmici na surduličkoj „Bombonjeri“, napadač Radnika je bio prva figura meča – 4:4.