U senci velikog povratka Željka Obradovića, vreme je za dobar fudbal!

Navijači Zelenih su živeli od košarke. Kontroverzni gazda Dimitris Janakopulos je uložio ogroman novac i napravio najjači tim u Evropi. Ovog leta je dolio ulje na vatru. U Atinu se vratilo božanstvo Panatinaikosovih navijača Željko Obradović, a Janakopulos je veliki povratak legendarnog Čačanina ispratio potpisima košarkaških zvezda Geršona Jabuselea, Isaka Bonge, Silvana Franciska… PAO po svim procenama ima najjači tim u predstojećoj sezoni Evrolige. Njegovi navijači s nestrpljenjem čekaju da vide Željkov Dream team koji bi trebalo da skine evroligašku krunu najvećem rivalu Olimpijakosu.

Dok Evroliga ne počne, zeleni deo Atine sve glasnije priča o… Fudbalu! I to dobrom fudbalu...

Na opšte iznenađenje, fudbaleri Panatinaikosa odlaze na prvu reprezentativnu pauzu kao lideri tamošnjeg šampionata sa maksimalnim učinkom 5-0-0. Nisu to baš bili bogzna kakvi rivali jer su pobeđeni Levadijakos, Kifisija, Panetolikos i juče Kalamata. Jedini veliki skalp je bio trijumf protiv PAOK-a (3:1) u kojem su od 15. minuta imali igrača više. Zato je verovatno navijačku armiju Panatinaikosa još strah da sanja velike snove o fudbalu i držaće se najvećih ambicija u košarci.

Ali, da je ovo uspeh – jeste. Šta su sve navijači Zelenih doživeli i na šta su se navikli prethodnih godina, ovo je iznad svih očekivanja. Dodajmo ovde da je PAO pobedio i dva laka meča u Kupu Grčke (Niki Volos i Kifisiju), a da je sezonu otvorio uspešnim kvalifikacijama u Ligi konferencije. U tri dvomeča nisu izbacili amaterske timove iz San Marina, Luksemburga ili Severne Irske već ‘koske’ na kojima su prethodnih godina umeli da se zadave.

Počelo je eliminacijom nezgodnog mađarskog Paksa (2:2, 2:1), nastavilo se izbacivanjem bugarskog CSKA 1948 nakon produžetaka (1:1, 2:1), da bi na poslednjoj prepreci opet posle produžetaka pokazali pobednički karakter protiv češkog Hradeca (2:2, 2:1). Posebno impresivno je što nijednom u ta tri dvomeča nisu pobedili kod kuće već su svaki put prolaz izborili pobedama u gostima.

Kada se crta podvuče, Panatinaikos u takmičarskim mečevima ove sezone ima 10-3-0. Dovoljno da se među navijačima rasplamsa malo fudbalskog plamena.

Šta se to toliko promenilo u fudbalskom klubu Panatinaikos ovog leta?

Pre svega, doveden je trener. Ozbiljan čovek koji se ozbiljno bavi trenerskom strukom – Jakob Nestrup.

Reč je o mladom i progresivnom treneru koji je u prethodne četiri godine skrenuo pažnju na sebe rezultatima na klupi Kopenhagena. Tačnije, igrama njegovog tima. U prvoj sezoni je osvojio titulu u Danskoj, a u drugoj bio jedno od prijatnijih iznenađenja u Ligi šampiona kada je Kopenhagen igrao fantastičan fudbal u grupi sa Bajernom, Mančester Junajtedom i Galatasarajom. I prošao! Na dobar fudbal.

Sledeće sezone je osvojio duplu krunu u Danskoj, da bi u prošloj krenuo silaznom putanjom i zabeležio slabe rezultate u Ligi šampiona i prvenstvu.

Panatinaikos je nakon one brzoplete smene Jovanovića dugo lutao sa izborima trenera. Obrukao se sa Fatihom Terimom, još gori je bio angažman Dijega Alonsa, nešto boljih godinu dana je povezao Rui Vitorija da bi prošle sezone napravio fudbalsko samoubistvo angažovanjem nesrećnog Rafe Beniteza. Četvrto mesto na kraju sezone je još bilo i dobro…

Kako je takav klub koji je robovao isluženim imenima uspeo da napravi takav zaokret i okrene se treneru budućnosti, mnogima i dalje nije jasno… Uglavnom, dva dana posle Benitezove smene, Nestrup je promovisan u Atini i potpisao je ugovor na dve godine. Njegov dolazak je značio i potpuni filozofski reset fudbalskih pogleda u zelenom delu Atine.

Danac je napravio čistku u svlačionici, a uprava kluba ga je ispratila. PAO je na letnjoj pijaci uložio rekordnih 45.000.000 evra u kupovinu pojačanja, ali je i ranijih sezona trošio po 20.000.000 ili 30.000.000, pa nije uspevao ništa da uradi. Nestrup je dobio šansu da promeni ceo tim.

Kakva je čistka bila u pitanju govori i finansijski bilans. PAO je od prodaje igrača ovog leta zaradio tek 4.000.000 evra. Pod Nestrupovim zahtevima većina iskusnih igrača napustila je klub za džabe. Otišli su veterani Viljenja, Bakasetas, Siopis, igrači sa najvećom minutažom iz prethodne sezone Tuba, Kirijakopulos, Lafon, standardni prvotimci Čerin, Zaruri, Šviderski, a klub su napustila i trojica srpskih fudbalera – Đuričić, Pantović i Mladenović. Francuski veteran Musa Sisoko je potpuno precrtan, još je u klubu, ali ga nema ni na fudbalskoj mapi.

Jedino što se od Nestrupa očekivalo jeste da Panatinaikosu donese Evropu. Pa makar i tu Ligu konferencije koja finansijski ne donosi mnogo… Nestrup se u Kopenhagenu profilisao kao majstor evropskih kvalifikacija. Neka vrsta danskog Vladana Milojevića pošto je u devet kvalifikacionih ispita imao stoprocentan učinak – devet prolaza. Uspeo je i sa Panatinaikosom, a uprava kluba ga je potom još više podržala sa dovođenjem pojačanja.

Da bi se igrao moderan i napredan fudbal, Nestrup je zahtevao da sve krene od golmana. Stigao je Barsin đak Injaki Penja i otvorio mogućnost da PAO gradi igru iz poslednje linije. Komandna palica u odbrani je predata u ruke holandskog veterana Stefana De Fraja kojem je istekao ugovor u Interu, imao je i neke atraktivnije ponude, ali je Nestrup insistirao na baš takvom štoperu. Upario ga je sa Rikom van Drongelenom iz turskog Samsuna, još jednim holandskim štoperom koji učestvuje u izgradnji igre.

Iz Italije je kao slobodan stigao i iskusni levi bek Jorgos Kirijakopulos sa zavidnim iskustvom iz Sasuola, Monce i Bolonje. Jedini defanzivac iz prošle sezone koji je preživeo Nestrupovu čistku je italijanski desni bek Davide Kalabrija, mada je i njegova minutaža podeljena. Igra u domaćim mečevima, dok u Evropi prednost ima novajlija Trijantafilos Carpas koji je kupljen od Levadijakosa za 3.000.000 evra.

Potpuno je renoviran i vezni red. Imran Louza je kupljen od Votforda za 7.000.000 evra, a vredi više od toga. Kings Kangva od Hapoel Ber Ševe za 3.800.000 nakon sjajne sezone, Etjen Kamara od Šarlroe za 4.000.000, a šlag na tortu je bio povratak marokanskog reprezentativca Azedina Unahija. Hit sa Mundijala u Kataru se vratio u Atinu nakon godinu dana pošto je pretprošlu sezonu igrao tamo kao pozajmljen igrač Marselja. Sada je kupljen od Đirone za čak 11.000.000 evra kao najskuplje pojačanje u istoriji kluba. Taj kvartet predstavlja Nestrupovu žilu kucavicu.

Dok je u Kopenhagenu bio poznat po 4-3-3 kao osnovnom sistemu sa lažnom devetkom koja bi odlvlačila protivničke štopere ka sredini terena, u Atini je Danac napravio bazu oko 4-2-3-1 ili 4-4-2 sa ‘duplom šesticom’. U takvoj konkurenciji nema mnogo prostora za najveći domaći talenat Sotirisa Konturisa od kojeg se očekuje da postane ono što su bili Konstantelijas u PAOK-u ili ranije Joanidis u Panatinaikosu.

U napadu se nije toliko toga menjalo i Danac se oslonio na raspoložive snage. Primera radi, argentinsko krilo Santi Andino stigao je prošle zime kao kapitalno pojačanje iz Godoja za lepe pare (6.450.000 fiksno, ali uz ozbiljne bonuse i procente), da bi se kod Rafe Beniteza ugasio i dao jedan gol na 19 utakmica?! Kod Nestrupa već ima taj jedan gol u dosadašnjem delu sezone, ali i četiri asistencije.

Prošle zime je kada i Andino stigao i veliki talenat hrvatskog fudbala Adrijano Jagušić za više od 5.000.000 evra iz Slavena i takođe nije uspeo da se naigra fudbala kod Beniteza. Samo šest utakmica u svim takmičenjima i nijedan gol ili asistencija. Ofanzivni vezista sada kod Nestrupa već ima dva gola i raste kao igrač. Živnuo je i Argentinac Visente Taborda, koji je došao pre godinu dana. Nije se proslavio u prvoj sezoni, ali sada na četiri utakmice u grčkom prvenstvu ima tri gola i asistenciju. Tu je i Fakundo Peljistri, koji je svima dobro poznat.

U napadu se Nestrup kao na udarnu iglu oslanja na Endija Tetea, Grka afričkog porekla. Iz moskovskog Spartaka je na skupu pozajmicu stigao Levi Garsija, momak sa Trinidada i Tobagoa koji je pre koju godinu žario i palio grčkim fudbalom u dresu AEK-a. Došao je u Moskvu kao najskuplje pojačanje u istoriji crveno-belih za skoro 20.000.000 evra, ali mu se karijera survala kod Dejana Stankovića i letos se vratio u zeleni deo Atine da je oživi. Nestrup sa klupe ubacuje iskusnog Sirila Desersa i makedonskog novajliju Elmina Rastodera, iza kojeg je bila sjajna sezona u švajcarskom Tunu.

Juče je PAO slavio na gostovanju Kalamati u startnoj postavi imao čak osmoricu igrača koji su došli u letnjem prelaznom roku! Samo su Kalabrija, Andino i Tete bili tu i prošle sezone… Od četiri izmene, tri su bile letnja pojačanja. Dakle, potpuno nov tim.

Iako je bilo za očekivati da tolikom broju novajlija treba mnogo više vremena sa novim trenerom i da će rezultati doći kasnije, ispostavilo se da je sve kliknulo vrlo brzo. Panatinaikos ne zna za poraz, beleži uspehe na svim frontovima i odlazi na reprezentativnu pauzu u maksimalno dobrom raspoloženju.

Naravno, tek je početak sezone, Olimpijakos, PAOK i AEK imaju jače i skuplje timove, ali mogla bi ova sezona u grčkom fudbalu da dobije i jarku nijansu zelene boje. Da PAO makar opet bude konkurentan.

Momenti prave istine tek slede. Nakon reprezentativne pauze dolazi onaj najveći derbi protiv Olimpijakosa. Ako i tu Nestrupov Panatinaikos pokaže autoritet, onda je grčki fudbal bogatiji za još jedan ozbiljan tim.

I dalje će košarka i Željko Obradović biti u centru pažnje navijača kojima je zelena boja u srcu, ali ove sezone miriše da će morati da odvoje vreme i za odlazak na fudbal.