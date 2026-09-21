Ludogorec posle Stankovića zvao i Piksija
Vreme čitanja: 1min | pon. 21.09.26. | 12:08
Tema Sport piše da su srpske legende postavile neprihvatljive uslove
Napustio je Tomas Rajs klupu Ludogoreca posle samo nekoliko meseci mandata, pošto je Trabzon iskoristio izlaznu klauzulu od milion evra i dobio nemačkog stručnjaka. Tim iz Razgrada je u grozničavoj potrazi za novim šefom stručnog štaba, i tokom vikenda srpske legende su bile na pol-poziciji.
Tako bar piše sofijski Tema Sport. Isti izvor navodi da je pored Dejana Stankovića uprava bivšeg šampiona Bugarske, kontaktirala i Dragana Stojkovića Piksija. Piše se da je bilo ozbiljnih razgovora, ali da su srpske legende postavila uslove koje klub iz Razgrada nije mogao da isprati.
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Dragan Stojković je dugo bez angažmana. Tačnije, od dana kada je napustio kormilo reprezentacije Srbije posle neuspeha u kvalifikacijama za Prvenstvo Evrope. Tiho se spominjalo da je Dragan Stojković kandidat za novog selektora Južne Koreje. Pominjala se mogućnost i da se otisne u arpaski svet.
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Stanković je slobodan otkako se rastao sa Zvezdom zbog neuspeha u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Nije se nekadašnji as crveno-belih na najlepši način rastao sa navijačima na Marakani...
Rad u okruženju nije nepoznanica Dejanu Stankoviću, jer je pre nekoliko godina kada je prvi put otišao iz Zvezde radio najpre u Sampdoriji, pa je dobio posao u Ferencvarošu, sa kojim je osvojio titulu prvaka Mađarske.
Kao kandidat pominje se i crnogorski stručnjak Igor Jovićević.