Ludogorec posle Stankovića zvao i Piksija

Dragan Stojković je dugo bez angažmana. Tačnije, od dana kada je napustio kormilo reprezentacije Srbije posle neuspeha u kvalifikacijama za Prvenstvo Evrope. Tiho se spominjalo da je Dragan Stojković kandidat za novog selektora Južne Koreje. Pominjala se mogućnost i da se otisne u arpaski svet.

Mozzart Relax - Pravi dobitni tiket

Stanković je slobodan otkako se rastao sa Zvezdom zbog neuspeha u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Nije se nekadašnji as crveno-belih na najlepši način rastao sa navijačima na Marakani...

Rad u okruženju nije nepoznanica Dejanu Stankoviću, jer je pre nekoliko godina kada je prvi put otišao iz Zvezde radio najpre u Sampdoriji, pa je dobio posao u Ferencvarošu, sa kojim je osvojio titulu prvaka Mađarske.

Kao kandidat pominje se i crnogorski stručnjak Igor Jovićević.