Hetafe će biti samo još jači dok Partizan dođe na red – vraća im se špic iz Premijer lige
Vreme čitanja: 2min | sre. 05.08.26. | 13:05
Samo još da i Bornmut aminuje
Prvo da se prođe Tobol, pa da se onda vidi šta dalje, jer sasvim je jasno da će Hetafe kao sedmoplasirani tim španske Primere iz prošle sezone biti favorit u potencijalnom sudaru sa Partizanom u plej-ofu Lige konferencije. A dok do toga dođe, Hetafe će verovatno biti još jači, jer je prema navodima iz Madrida sa Enesom Unalom dogovorio njegov povratak na Koliseum.
Sad je doduše ostao teži deo posla, da se sve dogovori i sa Bornmutom, kome je Hetafe i prodao 29-godišnjeg napadača 2024. u transferu teškom 16.500.000 evra.
Izabrane vesti
Unala je do sada jurila Sevilja, ali kako nije imala konkurenciju Bornmut nije mogao da se nada da će povratiti makar dobar deo novca uloženog u igrača koji je već u prvoj sezoni u Engleskoj pokidao ligamente kolena pa je na kraju sve skupa odigrao više nego skromnih 939 minuta za dve sezone u klubu. Postigao je pet golova.
Sad, ni ulazak Hetafea u priču neće Bornmutu sigurno vratiti sav novac, jer Španci su prilično štedljivi kad se odmaknemo od ovih klubova sa samog vrha. Mada Hetafe jeste davao 10.000.000 evra ili više za Borhu Majorala, Nemanju Maksimovića i Marka Kukurelju. Uglavnom je ipak dosta obazriviji.
Takav je i Unal, svestan da mu je posle teške povrede potreban klub gde će vaskrsnuti karijeru, a kako u Hetafeu sve dobro poznaje odmah je rekao da bi radije tamo nego na “Sančez Pishuan”. Na Koliseumu je u dve sezone davao prvo 15, pa 16 golova. Navijači su ga obožavali.
Šta bi još moglo da olakša ceo posao Hetafeu? Činjenica da mu Bornmut nije isplatio kompletno obeštećenje za Unala. I nekako je najlakše da se sa njegovim povratkom ti dugovi i prebiju. U stvari, možda ča Hetafe ne bude morao ništa da plati.
Jedino što bi moglo da Hetafeu napravi problem je gužva u napadu, jer tu su već Martin Satrijano, Hirstanis Uče, Borha Majoral i Huanmi. Neko bi naravno morao da ode. Ali rado bi to uradili ako će to značiti da se Unal vraća. Marka piše – vrlo je blizu.