Hetafe će biti samo još jači dok Partizan dođe na red – vraća im se špic iz Premijer lige

Unala je do sada jurila Sevilja, ali kako nije imala konkurenciju Bornmut nije mogao da se nada da će povratiti makar dobar deo novca uloženog u igrača koji je već u prvoj sezoni u Engleskoj pokidao ligamente kolena pa je na kraju sve skupa odigrao više nego skromnih 939 minuta za dve sezone u klubu. Postigao je pet golova.

Sad, ni ulazak Hetafea u priču neće Bornmutu sigurno vratiti sav novac, jer Španci su prilično štedljivi kad se odmaknemo od ovih klubova sa samog vrha. Mada Hetafe jeste davao 10.000.000 evra ili više za Borhu Majorala, Nemanju Maksimovića i Marka Kukurelju. Uglavnom je ipak dosta obazriviji.

Takav je i Unal, svestan da mu je posle teške povrede potreban klub gde će vaskrsnuti karijeru, a kako u Hetafeu sve dobro poznaje odmah je rekao da bi radije tamo nego na “Sančez Pishuan”. Na Koliseumu je u dve sezone davao prvo 15, pa 16 golova. Navijači su ga obožavali.