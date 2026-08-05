Krenuo put Vilerbana, završio u Izraelu: Danijel Tajs u Makabiju za platu od 2.200.000

Posle dolazaka Jama Madara i Bonzija Kolsona, Makabi iz Tel Aviva predstavio je još jedno evroligaško pojačanje. Novi član izraelskog tima zvanično je postao Danijel Tajs.

Tako će iskusni centar drugi put ovog leta promeniti klub. Iako transfer nikada nije ozvaničen, predsednik i trener Asvela, Toni Parker, ranije je potvrdio da će Tajs obući dres francuskog kluba. Međutim, zbog finansijskih problema ekipe iz Vilerbana, nemački reprezentativac odlučio je da karijeru nastavi u Makabiju.