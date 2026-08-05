Krenuo put Vilerbana, završio u Izraelu: Danijel Tajs u Makabiju za platu od 2.200.000
Vreme čitanja: 2min | sre. 05.08.26. | 12:46
Nemački centar potpisao je dvogodišnji ugovor sa izraelskim klubom
Posle dolazaka Jama Madara i Bonzija Kolsona, Makabi iz Tel Aviva predstavio je još jedno evroligaško pojačanje. Novi član izraelskog tima zvanično je postao Danijel Tajs.
Tako će iskusni centar drugi put ovog leta promeniti klub. Iako transfer nikada nije ozvaničen, predsednik i trener Asvela, Toni Parker, ranije je potvrdio da će Tajs obući dres francuskog kluba. Međutim, zbog finansijskih problema ekipe iz Vilerbana, nemački reprezentativac odlučio je da karijeru nastavi u Makabiju.
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Ipak, neće u potpunosti igrati u Izraelu. Zbog bezbednosne situacije, Makabi će i naredne sezone evroligaške domaće utakmice igrati u Beogradu.
Tajs je sa timom iz Izraela potpisao dvogodišnji ugovor vredan 2.200.000 dolara po sezoni. Pored finansijskih uslova, imao je i nekoliko specifičnih zahteva. Tražio je da mu klub obezbedi profesionalnog šetača pasa i u Beogradu i u Tel Avivu, gde će igrati utakmice domaćeg prvenstva, kao i da mu se obezbede proizvodi iz Nemačke.
U sezoni za nama Tajs je nastupao za Monako, za koji je odigrao 38 evroligaških utakmica i prosečno beležio 9,7 poena i pet skokova. Sa klubom iz Kneževine osvojio je i titulu prvaka Francuske, nakon pobede nad Parizom u finalnoj seriji. U domaćem prvenstvu prosečno je beležio 9,4 poena, četiri skoka i 1,5 asistencija po utakmici.
Makabi su ovog leta za sada napustili samo Zak Hankis i Tamir Blat, ali se očekuje da spisak odlazaka bude duži. Blizu izlaznih vrata su Marsio Santos i Loni Voker, za kojeg interesovanje pokazuju Real Madrid, Dubai i Partizan Mozzart Bet.
Pored već ozvaničenih pojačanja, Makabi je ozbiljno zainteresovan i za angažovanje 27-godišnjeg američkog beka Kitona Valasa.