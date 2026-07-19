Dvojica taličnih, neporaženih, tihih heroja Gaučosa i Furije

Pred veliko finale u Njujorku, na stadionu Metlajf ( 21.00 ), zanimljiva je statistika ove dvojice vezista. Aleksis Makalister nikada nije poražen na Mundijalima. Ima ih dva, a od Katara je nezamenjiv deo “Skalonete”, kako nazivaju tim Lionela Skalonija . Na poslednja dva Mundijala, Gaučosi su poraženi samo na startu u Kataru pre četiri godine, kada ih je senzacionalno pobedila Saudijska Arabija sa 2:1, ali tada u timu nije bilo tadašnjeg veziste Brajtona, a sada igrača Liverpula.

Taličan je Makalister Skaloniju – posle toga je usledila serija pobeda, ukupno 13 mečeva, od Meksika u Kataru (2:0) do Engleske u polufinalu u Atlanti pre pet dana (2:1). Makalister može da postane fudbaler sa najdužim nizom u istoriji planetarnih šampionata, ali i da se upiše zlatnim slovima u istoriju tima sa Enfilda i postane prvi igrač Liverpula sa osvojena dva Svetska prvenstva.

Pandam Makalisteru u taboru Španiju je Fabijan Ruiz. Bio je starter u meču sa Zelenortskim Ostrvima (0:0) na premijeri SP, ali ga je Pedri istisnuo na poslednja dva meča grupne faze. Protiv Austrije u šesnaestini finala igrao je samo minut, u osmini finala protiv Portugalije samo pet, ali je od Belgije i četvrtfinala opet starter kod Luisa de la Fuentea. Zatresao je mrežu Đavola u trijumfu (2:1).

Učinak asa dvostrukog šampiona Evrope, Pari Sen Žermena, u dresu Furije je impresivan: 49 mečeva bez poraza, ne računajući produžetke i penale. Čovek pobednik. Takvu statistiku niko nema u svetu fudbala.

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Moglo bi da se dogodi da i Makalister i Ruiz ove neverovatne serije produže i posle meča na Metlajf stadionu, i to ako bi Argentinci posle produžetaka ili penala slavili i odbranili Boginju iz Katara. Kvota u Mozzartu da će se to desiti je 10,00 ako Gaučosi slave posle penal serije, a 14,0 na produžetke.