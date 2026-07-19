Dvojica taličnih, neporaženih, tihih heroja Gaučosa i Furije
Vreme čitanja: 3min | ned. 19.07.26. | 13:57
Aleksis Makalister nikada nije izgubio na Mundijalima, dok Fabijan Ruiz nije osetio gorčinu poraza za Furiju na 49 utakmica, računajući 90 minuta, bez produžetaka i penala
Veliki duel, veliko finale Svetskog prvenstva, Španija – Argentina, gleda se kroz prizmu Lionela Mesija i njegovog, svi veruju, naslednika Lamina Jamala. Mnogi će uporediti i napadače Hulijana Alvareza i Mikela Ojarzabala, ali biće i mnogo malih obračuna koji bi mogli da budu tas na vagi Gaučosa ili Furije.
Aleksis Makalister i Fabijan Ruiz su tihi heroji svetskog i evropskog šampiona. Vodiće rat na sredini terena. Često nevidljivi na terenu, oni obavljaju onaj „prljavi” deo posla.
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Pred veliko finale u Njujorku, na stadionu Metlajf (21.00), zanimljiva je statistika ove dvojice vezista. Aleksis Makalister nikada nije poražen na Mundijalima. Ima ih dva, a od Katara je nezamenjiv deo “Skalonete”, kako nazivaju tim Lionela Skalonija. Na poslednja dva Mundijala, Gaučosi su poraženi samo na startu u Kataru pre četiri godine, kada ih je senzacionalno pobedila Saudijska Arabija sa 2:1, ali tada u timu nije bilo tadašnjeg veziste Brajtona, a sada igrača Liverpula.
Taličan je Makalister Skaloniju – posle toga je usledila serija pobeda, ukupno 13 mečeva, od Meksika u Kataru (2:0) do Engleske u polufinalu u Atlanti pre pet dana (2:1). Makalister može da postane fudbaler sa najdužim nizom u istoriji planetarnih šampionata, ali i da se upiše zlatnim slovima u istoriju tima sa Enfilda i postane prvi igrač Liverpula sa osvojena dva Svetska prvenstva.
Pandam Makalisteru u taboru Španiju je Fabijan Ruiz. Bio je starter u meču sa Zelenortskim Ostrvima (0:0) na premijeri SP, ali ga je Pedri istisnuo na poslednja dva meča grupne faze. Protiv Austrije u šesnaestini finala igrao je samo minut, u osmini finala protiv Portugalije samo pet, ali je od Belgije i četvrtfinala opet starter kod Luisa de la Fuentea. Zatresao je mrežu Đavola u trijumfu (2:1).
Učinak asa dvostrukog šampiona Evrope, Pari Sen Žermena, u dresu Furije je impresivan: 49 mečeva bez poraza, ne računajući produžetke i penale. Čovek pobednik. Takvu statistiku niko nema u svetu fudbala.
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Moglo bi da se dogodi da i Makalister i Ruiz ove neverovatne serije produže i posle meča na Metlajf stadionu, i to ako bi Argentinci posle produžetaka ili penala slavili i odbranili Boginju iz Katara. Kvota u Mozzartu da će se to desiti je 10,00 ako Gaučosi slave posle penal serije, a 14,0 na produžetke.
Makalister je umalo zatresao mrežu Engleske u polufinalu. U finišu meča je pogodio stativu kod rezultata 1:1 sa dvadesetak metara, ali nedugo zatim je, posle sjajne asistencije Mesija, Lautaro Martinez postigao pobedonosni gol za Gaučose. Kvota da će vezista Liverpula zatresti mrežu Furije je 10,0.
Veće šanse za gol u finalu daju se španskom asu iz Pari Sen Žermena. Na pogodak Fabijana Ruiza kvota je 8,00.
SVETSKO PRVENSTVO - FINALE (NJUJORK)
Nedelja
21.00: (2,40) Španija (3,15) Argentina (3,50)
***kvote su podložne promenama