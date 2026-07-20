Čudna glava srpskog fudbala pronašla novu sredinu: Trivante Stjuart u Turskoj, otkup 1.000.000 evra

Čudna glava je Trivante Stjuart. Oni koji prate srpski fudbal i Radnički iz Niša to mogu i da potvrde. Dok je bio na Čairu sukobljavao se sa trenerom Nikolom Drinčićem, otvoreno govorio kako je kvalitetom prerastao Mozzart Bet Superligu, umeo je da ima mrzovoljan izraz lica, pa čak i smišlja bizarne načine da preskoči trening ili utakmicu. Ali, niko me može da mu ospori da je pokazao ozbiljan kvalitet, uostalom, napadač sa Jamajke je najkuplja prodaja u istoriji Radničkog - 1.500.000 evra platio je Makabi iz Haife za njega prošlog leta.

Međutim, posle samo jedne sezone u Izraelu, Jamajkanac je pronašao novu sredinu. Za njega je veliko interesovanje pokazao turski Gacijantep i danas je dogovorio pozajmicu vrednu 200.000 evra, a ukoliko Stjuart zadovolji zahteve stručnog štaba, klub sa jugoistoka Turske može da aktivira otkup od 1.000.000 evra.