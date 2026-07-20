Čudna glava srpskog fudbala pronašla novu sredinu: Trivante Stjuart u Turskoj, otkup 1.000.000 evra
Vreme čitanja: 2min | pon. 20.07.26. | 21:49
Gacijantep sa Makabijem iz Haife dogovorio dolazak bivšeg napadača Radničkog iz Niša
Čudna glava je Trivante Stjuart. Oni koji prate srpski fudbal i Radnički iz Niša to mogu i da potvrde. Dok je bio na Čairu sukobljavao se sa trenerom Nikolom Drinčićem, otvoreno govorio kako je kvalitetom prerastao Mozzart Bet Superligu, umeo je da ima mrzovoljan izraz lica, pa čak i smišlja bizarne načine da preskoči trening ili utakmicu. Ali, niko me može da mu ospori da je pokazao ozbiljan kvalitet, uostalom, napadač sa Jamajke je najkuplja prodaja u istoriji Radničkog - 1.500.000 evra platio je Makabi iz Haife za njega prošlog leta.
Međutim, posle samo jedne sezone u Izraelu, Jamajkanac je pronašao novu sredinu. Za njega je veliko interesovanje pokazao turski Gacijantep i danas je dogovorio pozajmicu vrednu 200.000 evra, a ukoliko Stjuart zadovolji zahteve stručnog štaba, klub sa jugoistoka Turske može da aktivira otkup od 1.000.000 evra.
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Makabi je prvobitno insistirao da vrednost pozajmice bude 400.000 evra, ali su čelnici Gacijantepa uspeli da prepolove sumu, iako su govorilo kako će jednogodišnja pozajmica biti besplatna. Turski klub je čitav posao odradio u tajnosti kako bi sprečio ostale zainteresovane klubove da eventualno ponude više novca od njih. Važnu ulogu imao je i Stjuart koji je Izraelcima poručio da ga zanima odlazak u Gazijantep i nigde drugde.
U prethodnoj sezoni, Stjuart je na 29 utakmica izraelskog šampionata postigao 11 golova. Od dolaska Baraka Bahara na klupu, njegov status se postepeno menjao. U prve tri utakmice postigao je pet golova, a onda sve više počeo da gubi mesto u startnoj postavi. Na njegovo mesto uskočio je domaći igrač Gaj Melamed i Stjuart je postao "bekap" opcija. Na kraju sezone, Bahar je poručio upravi da ne računa na Jamajkanca, pa je odlazak bio neminovan.