Lejkersi doveli osmo pojačanje! I nije kraj... Sprema se odlazak Bronija Džejmsa
Vreme čitanja: 2min | pon. 20.07.26. | 21:39
Posle tate, verovatno ide i sin
Uprkos svim dosadašnjim potezima na tržištu, Los Anđeles Lejkersi su i dalje najaktivnija franšiza na NBA tržištu!
Posle cele zavrzlame oko dovođenja Džonatana Kuminge iz Atlante i priča da se traži još jedan centar, Lejkersi su angažovali krilo sa defanzivnim karakteristikama – Matisa Tajbula.
Izabrane vesti
Australijski košarkaš potpisao je jednogodišnji ugovor vredan 3.300.000 dolara i trebalo bi svojim defanzivnim kvalitetima da rastereti Luku Dončića i Ostina Rivsa. Ipak, sa njegovim potpisom dolazi i problematika koju je potrebno rešiti što pre.
Naime, Jezerdžije sada imaju 16 igrača pod ugovorom, jednog više od dozvoljenog limita, pa će tako jedan morati ili da bude trejdovan ili otpušten. Prvi igrač na toj listi je – Broni Džejms!
Portoriko 1, 02.00: (1,60) Kangreheros (14,5) Krioljos (2,55)
Kako javljaju američki novinari, Džejms junior mogao bi da ode samo nekoliko sedmica posle svog oca, zbog koga je i dobio ugovor od Lejkersa, kako bi postali prvi porodični tandem koji je odigrao zvaničnu NBA utakmicu.
Broni Džejms je prošle sezone odigrao 42 utakmice uz učinak od 2,9 poena, 1,2 asistencije i 0,5 skokova za bezmalo devet minuta prosečno na parketu. Šutirao je ispod 41 procenta iz igre i 38,6 odsto za tri. Izabran je kao 55. pik na draftu 2024. godine i dobio potpuno garantovani ugovor, a u predstojećoj sezoni trebalo bi da inkasira 2.300.000 dolara. Lejkersi imaju timsku opciju za takmičarsku 2027/28.
Što se Tajbula tiče, on je došao na direktan nagovor trenera Džej Džej Redika, a pre potpisa razgovarao je i sa prvom zvezdom tima Lukom Dončićem. Tada mu je saopštena želja ekipe da dođe, kao i kakva ga uloga čeka. Dvostruki član idealne defanzivne petorke NBA prihvatio je ponudu i pojačao Lejkerse.
On je prve četiri godine karijere proveo u Filadelfiji, da bi tokom poslednje tri nastupao za Portland. Prošle sezone beležio je 5,8 poena uz 39,8 odsto za tri.
Lejkersi su pre Tajbula doveli čak sedam pojačanja: Vokera Keslera, Kevona Lunija, Kventina Grajmsa, Kolina Sekstona, Sandra Mamukelašvilija, Džejdena Hardija i Zaira Vilijamsa. I tu nije kraj... Ideja je da se angažuje i Džonatan Kuminga, ali su Hoksi počeli da vrdaju posle dovođenja Lua Dorta, pošto je iz Lejkersa za Kumingu trebalo da stigne Džared Vanderbilt. Navodno, Lejkersi hoće i još jednog visokog igrača u rotaciji.
Tim iz slavne franšize imaće potpuno novi izgled naredne jeseni.