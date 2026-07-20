ZVEZDA - TIM ZA LARN: Realno je da Čam bude desetka

Vreme čitanja: 2min | pon. 20.07.26. | 21:01
Elšnik menja povređenog Krunića, mogući minuti za Bukarija
/Od izveštača Mozzart Sporta iz Severne Irske/
Mačva je na startu Mozzart Bet Superlige bila poput treninga za Crvenu zvezdu (5:0), a u utorak uveče u Severnoj Irskoj očekuje se tek nešto jači otpor ekipi Dejana Stankovića.
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Pitanje je da li je i koliko tamošnji šampion Larn kvalitetniji od većine domaćih superligaša, tako da će trener crveno-belih ponovo moći da kombinuje postavu, razigrava novajlije i odmara pojedine igrače za derbi sa Vojvodinom u nedelju na Marakani. Tome će doprineti i veštačka trava na stadionu Inver Park, koja dodatno opterećuje kolena pa je pitanje hoće li uopšte na teren izlaziti Marko Arnautović i Aleksandar Katai.
Očekuje se da, rasterećen "bonus pravilom", Stanković ostavi na klupi Vasilija Kostova i umesto njega u startnu postavu stavi Muhameda Čama. Iza veoma raspoloženog Bruna Duartea protiv Šapčana, koji je i prošle sezone imao odličan start, a ispred još jednog novajlije, Mohameda Abu Fanija i Timija Elšnika, koji će uskočiti umesto povređenog Radeta Krunića.
Mirko Ivanić je ponovo u takmičarskom ritmu posle šestomesečne pauze i sa kapitenskom trakom predvodiće ekipu na levom krilu, a na desnom se očekuje još jedna letošnja akvizicija crveno-belih, Loizos Loizu.
Posle iskorišćenog Sava Radanovića kao drugog bonusa protiv Mačve, na gol se vraća Mateus, a četvorka ispred njega verovatno će biti nepromenjena u odnosu na prošli petak: Seol, Veljković, Eraković, Tiknizjan.
Utakmica u Severnoj Irskoj mogla bi da posluži Dejanu Stankoviću i da upiše prve povratničke minute Osmanu Bukariju u dresu Crvene zvezde. Brzonogo krilo iz Gane se pre nekoliko dana vratilo u Beograd na pozajmicu iz Viđev Lođa. Dobro je poznato koliko Bukari može da doprinese ekipi, a iz Poljske je došao u dobrom fizičkom stanju tako da se odmah našao u konkurenciji za tim. Možda ne baš za startnu postavu, ali neće biti iznenađenje ukoliko sutra uđe sa klupe. Adaptacija mu nije potrebna jer dobro poznaje trenera, kao i neke od saigrača.
Imajući u vidu da je tek početak sezone, ne bi trebalo očekivati posebno lepršavu igru srpskog šampiona, ali pozitivan rezultat za beogradski revanš protiv rivala kakav je Larne ne bi smeo da izostane.
Očekivana startna postava Crvene zvezde, u formaciji 4-2-3-1: Mateus - Seol, Veljković, Eraković, Tiknizjan - Elšnik, Abu Fani - Loizu, Čam, Ivanić - Duarte.