ZVEZDA - TIM ZA LARN: Realno je da Čam bude desetka

Pitanje je da li je i koliko tamošnji šampion Larn kvalitetniji od većine domaćih superligaša, tako da će trener crveno-belih ponovo moći da kombinuje postavu, razigrava novajlije i odmara pojedine igrače za derbi sa Vojvodinom u nedelju na Marakani. Tome će doprineti i veštačka trava na stadionu Inver Park, koja dodatno opterećuje kolena pa je pitanje hoće li uopšte na teren izlaziti Marko Arnautović i Aleksandar Katai.

Očekuje se da, rasterećen "bonus pravilom", Stanković ostavi na klupi Vasilija Kostova i umesto njega u startnu postavu stavi Muhameda Čama. Iza veoma raspoloženog Bruna Duartea protiv Šapčana, koji je i prošle sezone imao odličan start, a ispred još jednog novajlije, Mohameda Abu Fanija i Timija Elšnika, koji će uskočiti umesto povređenog Radeta Krunića.

Mirko Ivanić je ponovo u takmičarskom ritmu posle šestomesečne pauze i sa kapitenskom trakom predvodiće ekipu na levom krilu, a na desnom se očekuje još jedna letošnja akvizicija crveno-belih, Loizos Loizu.

Posle iskorišćenog Sava Radanovića kao drugog bonusa protiv Mačve, na gol se vraća Mateus, a četvorka ispred njega verovatno će biti nepromenjena u odnosu na prošli petak: Seol, Veljković, Eraković, Tiknizjan.

Utakmica u Severnoj Irskoj mogla bi da posluži Dejanu Stankoviću i da upiše prve povratničke minute Osmanu Bukariju u dresu Crvene zvezde. Brzonogo krilo iz Gane se pre nekoliko dana vratilo u Beograd na pozajmicu iz Viđev Lođa. Dobro je poznato koliko Bukari može da doprinese ekipi, a iz Poljske je došao u dobrom fizičkom stanju tako da se odmah našao u konkurenciji za tim. Možda ne baš za startnu postavu, ali neće biti iznenađenje ukoliko sutra uđe sa klupe. Adaptacija mu nije potrebna jer dobro poznaje trenera, kao i neke od saigrača.