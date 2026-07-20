Vraća se Fajnal for u ABA ligu! Prvi put od nesrećne završnice u Areni 2014.
Vreme čitanja: 3min | pon. 20.07.26. | 20:53
Liga je ponovo poslovala u plusu i to ozbiljnom. Dobit će biti podeljena suvlasnicima
Niz odluka doneto je na Skupštini ABA lige ovog ponedeljka, a jedan od noviteta je - vraćanje Fajnal for formata!
Kako je objavljeno i potvrđeno na zvaničnom sajtu takmičenja, 20 timova podeljeno je u dve grupe po deset učesnika i ova faza igraće se u dvokružnom sistemu. Četiri prvoplasirane ekipe iz svake grupe plasiraće se u Top 8 fazu, dok će preostalih 12 timova nastaviti takmičenje u plej-autu. Svi bodovi osvojeni u prvoj fazi takmičenja prenose se u drugu fazu, koja će se takođe igrati po dvokružnom ligaškom sistemu.
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Šest najbolje plasiranih ekipa iz Top 8 faze izboriće direktan plasman u plej-of, dok će sedmoplasirani i osmoplasirani tim iz Top 8 faze, zajedno sa dve najbolje ekipe iz plej-auta, igrati plej-in za preostala mesta u plej-ofu. Četvrtfinale plej-ofa igraće se na dve dobijene utakmice, dok će novi šampion biti odlučen na završnom Fajnal for turniru. Biće to prvi F4 turnir regionalnog takmičenja još od neslavne završnice u Beogradskoj areni 2014. godine. Tada su svi videli finale između Crvene zvezde i Partizana, a igrali su ga Cibona i Cedevita. Titulu je tada, mimo svih očekivanja, uzela Cibona.
Nova sezona ABA lige počeće poslednjeg vikenda septembra, odnosno 26, 27. i 28, dok će Fajnal-for biti održan od 28. do 30. maja 2027. godine, a domaćin završnog turnira biće određen naknadno. Potvrđeno je i to da je izabrano i novo rukovodstvo, pa je Ostoja Mijailović novi predsednik, dok su Dragan Bokan iz Budućnosti i Davor Užbinec iz Cedevite Olimpije članovi Predsedništva.
Takođe, članovima Skupštine predstavljen je i finansijski izveštaj, uz isticanje da je ABA liga petu godinu zaredom zabeležila rast prihoda, ovoga puta za 18 odsto, odnosno 980.000 evra. Ukupni prihodi iznosili su 6.374.000 evra, rashodi 3.945.000 evra, što je rezultiralo ukupnom dobiti od 2.428.959 evra, odnosno 61 odsto više nego prethodne godine. Kao i prošle godine, dobit će biti raspodeljena među akcionarima lige, odnosno 12 klubova. To je oko 200.000 evra po klubu.
Skupština ABA lige donela je i odluku o raspisivanju javnog konkursa za izbor komesara za delegiranje sudija, predsednika Sudijske komisije i disciplinskog sudije. Konkurs će biti otvoren do 10. avgusta, dok će konačna odluka o imenovanjima, dvotrećinskom većinom glasova članova Skupštine, biti doneta najkasnije do 15. avgusta.
Utvrđen je i sistem takmičenja ABA 2 lige, u kojoj će učestvovati 17 klubova, a žrebom je određeni sastav sve četiri grupe.
Grupa A: Vojvodina, Borac Banjaluka, Mornar, Mađari Skoplje.
Grupa B: TFT Skoplje, Sloboda Tuzla, Šentjur, Hercegovac, Podgorica.
Grupa C: Sutjeska Elektroprivreda, MZT Skoplje Aerodrom, Sloboda, Triglav Kranj.
Grupa D: Zlatibor Mozzart, Primorje, Cedevita Junior, Basket Živinice.
Takmičenje će se igrati po dvokružnom ligaškom sistemu, pri čemu će prvoplasirane ekipe iz svake grupe direktno izboriti plasman u plej-of, dok će drugoplasirani i trećeplasirani timovi igrati plej-in. Četvrtfinale, polufinale i finale plej-ofa ABA lige 2 igraće se na dve dobijene utakmice.