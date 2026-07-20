Vraća se Fajnal for u ABA ligu! Prvi put od nesrećne završnice u Areni 2014.

Šest najbolje plasiranih ekipa iz Top 8 faze izboriće direktan plasman u plej-of, dok će sedmoplasirani i osmoplasirani tim iz Top 8 faze, zajedno sa dve najbolje ekipe iz plej-auta, igrati plej-in za preostala mesta u plej-ofu. Četvrtfinale plej-ofa igraće se na dve dobijene utakmice, dok će novi šampion biti odlučen na završnom Fajnal for turniru. Biće to prvi F4 turnir regionalnog takmičenja još od neslavne završnice u Beogradskoj areni 2014. godine. Tada su svi videli finale između Crvene zvezde i Partizana, a igrali su ga Cibona i Cedevita. Titulu je tada, mimo svih očekivanja, uzela Cibona.

Nova sezona ABA lige počeće poslednjeg vikenda septembra, odnosno 26, 27. i 28, dok će Fajnal-for biti održan od 28. do 30. maja 2027. godine, a domaćin završnog turnira biće određen naknadno. Potvrđeno je i to da je izabrano i novo rukovodstvo, pa je Ostoja Mijailović novi predsednik, dok su Dragan Bokan iz Budućnosti i Davor Užbinec iz Cedevite Olimpije članovi Predsedništva.