Junajted sprema novi udar na tržištu: Kone prioritet, Sar opcija za desno krilo

Sa druge strane, Ismaila Sar nije toliki prioritet Junajteda, nego je više samo opcija za desno krilo. I on je imao dobar nastup na Mundijalu (četiri utakmice, četiri gola i dve asistencije). Ovako dobre igre nisu prošle neopaženo, pa Đavoli ga razmatraju kao dodatnu akviziciju na mestu koje im ne škripi toliko (tu su Brajan Embeumo i Amad Dijalo).

Ono što je interesantno, čelnici kluba sa Old Traforda su se ranije raspitivali za Sara, tačnije - u septembru 2020. godine kad je reprezentativac Senegala nosio dres Votforda, a na klupi Junajteda bio Ole Gunar Solskjer. Posao je na kraju propao zbog neslaganja oko uslova pozajmice, otkupne klauzule i visokih finansijskih zahteva Votforda (tražili 40.000.000, Junajted nudio 25.000.000).

Senegalac nikad nije krio da mu je Mančester Junajted jedan od omiljenih timova i na tu kartu emocije, čelnici engleskog velikana mogu da igraju. Prema Transfermarktu, Sar vredi 40.000.000 evra. Teško je verovati da će Palas tražiti manje od te sume, pogotovo posle sezone u kojoj je na 45 utakmica u svim takmićenjima postigao 21 gol uz blesak na Mundijalu.

Ipak, za sada, prioritet ostaje Manu Kone. Tako fizički moćnog igrača u veznom redu, Junajted trenutno nema. Zato ga i žele toliko.