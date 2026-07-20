Junajted sprema novi udar na tržištu: Kone prioritet, Sar opcija za desno krilo
Vreme čitanja: 2min | pon. 20.07.26. | 21:09
Vezista Rome ima interesovanje Arsenala, ali Crveni đavoli su glavni favoriti za njegov potpis
Kao dlanom o dlan, Mančester Junajted je za kratko vreme potrošio 97.300.000 evra na dovođenje Andreja Santosa i Jurija Tilemansa. Crveni đavoli su tim potpisima stavili do znanja da im je rekonstrukcija veznog reda u ovom trtenutku prioritet. Međutim, to nije sve. Kako prenose ugledni francuski mediji, klub sa Old Traforda sprema novi udar na tržištu. Prva želja je Manu Kone, druga - Ismaila Sar.
Međutim, postoji razlika. Vezistu Rome su čelnici Junajteda označili kao prioritetnu opciju za dovođenje ovog leta. Nešto ranije se pričalo kako je Roma za Konea tražila 55.000.000 evra, a sve posle propalog transfera Edersona iz Atalante na Teatar snova. Situacija je takva da je Kone dobro igrao na Mundijalu, što je dodatno privuklo pažnju ostalih klubova (Arsenala), ali su Crveni đavoli i dalje prvi favoriti za njegov potpis.
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Sa druge strane, Ismaila Sar nije toliki prioritet Junajteda, nego je više samo opcija za desno krilo. I on je imao dobar nastup na Mundijalu (četiri utakmice, četiri gola i dve asistencije). Ovako dobre igre nisu prošle neopaženo, pa Đavoli ga razmatraju kao dodatnu akviziciju na mestu koje im ne škripi toliko (tu su Brajan Embeumo i Amad Dijalo).
Ono što je interesantno, čelnici kluba sa Old Traforda su se ranije raspitivali za Sara, tačnije - u septembru 2020. godine kad je reprezentativac Senegala nosio dres Votforda, a na klupi Junajteda bio Ole Gunar Solskjer. Posao je na kraju propao zbog neslaganja oko uslova pozajmice, otkupne klauzule i visokih finansijskih zahteva Votforda (tražili 40.000.000, Junajted nudio 25.000.000).
Senegalac nikad nije krio da mu je Mančester Junajted jedan od omiljenih timova i na tu kartu emocije, čelnici engleskog velikana mogu da igraju. Prema Transfermarktu, Sar vredi 40.000.000 evra. Teško je verovati da će Palas tražiti manje od te sume, pogotovo posle sezone u kojoj je na 45 utakmica u svim takmićenjima postigao 21 gol uz blesak na Mundijalu.
Ipak, za sada, prioritet ostaje Manu Kone. Tako fizički moćnog igrača u veznom redu, Junajted trenutno nema. Zato ga i žele toliko.