Dvostruki šampion Engleske pred kolapsom i padom u treću ligu, duguje 165.000.000 evra

Vanredno stanje u bivšem klubu trenera Bajerna Vensana Kompanija (40)! Dvostruki šampion Engleske i osvajač FA kupa - Barnli, nalazi se u dubokoj krizi. Posle osam odigranih kola Klaretsi zauzimaju poslednje mesto u Čempionšipu, drugom rangu engleskog fudbala, i još čekaju na prvu pobedu u sezoni.

Tek što je ispao iz Premijer lige, Barnliju sada preti opasnost od novog survavanja. Međutim ono što problem čini izuzetno kompleksnim odavno prevazilazi granice samog terena, pošto nad klubom visi ogroman dug. Otkako je američki investitor Alan Pejs (58) krajem 2020. godine preuzeo kontrolu na Terf Muru, finansijski teret bivao je sve veći. Kupovina je velikim delom finansirana zaduživanjem, pa ceh svega na kraju ne plaća investitor, već sam klub.