Džaba i ponude od 50.000.000, lokalni heroj ostaje u klubu i dobija kultni broj

Ali, već u drugoj bundesligaškoj utakmici je dao gol kao džoker sa klupe, u trećoj upisao asistenciju, minutaža mu se povećavala i već u oktobru je prvi put bio starter (opet gol) za Jarčeve. Fudbalska Nemačka je sa oduševljenjem počela da prati igre brzonogog driblera.

Ali, i ostali jači i bogatiji klubovi.

Keln je to predupredio i blindirao El Malu ugovorom do 2030. godine uz mesečnu bruto platu od 60.000 evra. Na godišnjem nivou je sa bonusima mogao da zaradi 1.200.000 evra bruto. Dakle, bez bonusa je dečko igrao za nekih 400.000 godišnje neto. I nosio Keln na leđima. Još jesenas mu je Brajton nudio duplo veću platu i prvi hteo da se dokopa novog fudbalskog bisera…

El Mala je odigrao spektakularnu sezonu u Bundesligi, dao 13 golova i namestio još četiri. Skoro da nema velikog kluba koji se u poslednjih godinu dana nije doveo u neki kontekst sa El Malom. Od Barselone, preko Liverpula, Bajerna, Čelsija, Milana, Mančester Sitija…

Ali, kada je došlo vreme za konkretna dela, Borusija Dortmund je najviše napadala. Klub koji nikad nije platio više od 35.000.000 evra za kupovinu igrača je sada bio spreman da probije tu barijeru. Poludeli su u Dortmundu za El Malom, slali četiri ponude od kojih je poslednja sa bonusima iznosila 55.000.000 evra i sve je to Keln odbio. Potom se uključio Lajpcig koji je identifikovao El Malu kao naslednika Jana Dijamandea i spremio ponudu od 50.000.000 evra fiksno plus 10.000.000 kroz bonuse. To je trebalo da ubedi Keln…

Ali, na kraju je Keln ubedio El Malu da ostane. Večeras je potvrdio da su produžili ugovor do leta 2031. uz drastičnu povišicu plate na 3.000.000 evra bruto, što znači da će igračeva fiksna neto plata biti veća oko četiri puta. I ono što je takođe bitno: Nije ubačena fiksna klauzula. Keln će i dalje moći da diktira uslove u pregovorima…

Pored drastične povišice, El Mala je dobio i veliku fudbalsku privilegiju. Nosiće dres sa brojem 10. Kelnovu “desetku” su nekada nosile legende poput Volfganga Overata ili Pjera Litbarskog, ali njen najveći vlasnik je Lukas Podolski. Lokalni miljenik Princ Poldi koji je ponikao u Kelnu, kasnije se vratio u njega iz Bajerna kada su ga tražili mnogo veći klubovi… Iz poštovanja prema Podolskom, klub je rešio da povuče ‘desetku’ iz upotrebe dok on igra i ona 11 godina nije imala vlasnika.

Sve do večeras. Podolski se nedavno povukao, a Keln odlučio da je baš El Mala dostojan naslednik. Po onome kako igra, slažemo se.