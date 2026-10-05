REZZIME DANA (nedelja): Holanđani teškom mukom zaokružili keca, Egipćani omanuli

ZAOKRUŽENO

HOLANDIJA - SRBIJA (tip 1, kvota 1,22) – razultat 2:1

Malo nam za sreću treba. Čak i u porazu. Jer, ovaj večeras u Ajndhovenu nije nalik nijednom od tri prethodna u Ligi nacija. Srbija je večeras igrala fudbal, igrala 70 minuta takmičarski, dobar fudbal, stvarala i promašivala šanse, ali kada je Dušan Tadić izašao iz igre, vratila se u krilo golmanu i ekspresno je stigla kazna.

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VELS - DANSKA (tip 2, kvota 2,05) – razultat 0:1

Nijednu veliku šansu Vels nije napravio za 90 i kusur minuta pred svojim navijačima. Danska je uglavnom kontrolisala dešavanja na terenu, ređala šanse, igrala i na kraju zasluženo slavila. Presudio je gol Rasmusa Hojlunda sa bele tačke u 75. minutu.

PORTUGALIJA - NORVEŠKA (tip 1, kvota 1,70) – razultat 2:1

Naljutio se Kristijano i otišo. Njegov odlazak iz reprezentacija Portugalije poslednjih dana veći je od samog državnog tima. Ali ekipa ne dozvoljava da je medijski zemljotres proguta. Naprotiv, Navigatori igraju i pobeđuju sve redom. Večeras i Norvešku (2:1), drugi put u nedelju dana za garantovani plasman u četvrtfinale Lige nacija i bez novembarskih utakmica. Meč je rešio Gonzalo Ramos golom u 79. minutu.

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SARAGOSA - TERUEL (tip 1, kvota 1,28) – razultat 4:1

Domaćin je gubio, ali je još od sedmog minuta, ali ne samo da je uspeo da preokrene, već je došao do ubedljive pobede. Sve je krenulo golom Oskara Urene u dubokoj nadoknadi, nakon čega su Espinau, Sans i Žardi postavili konačan rezultat.

GVAJANA - DOMINIKA (tip 1, kvota 1,10) – razultat 8:1

Gvajana je bila ubedljivo najsigurniji kec današnjeg dana, a ubedljivo savlje obeležio je Omari Glasgov, koji je postigao dva gola i upisao dve asistencije. U stopu ga je pratio Deon Mur, koji je takođe dao dva gola na ovom meču.

PRECRTANO

GRČKA - NEMAČKA (tip 2, kvota 1,90) – razultat 0:0

Grci mogu da budu ponosni - Nemci im gol nisu dali ni posle više od 180 minuta igre, što će reći da je četi Ivana Jovanovića dovoljno da u preostala dva meča osvoji tri od mogućih šest bodova i plasiraće se u četvrtinale Lige nacija. U Augzburgu pobeda (1:0), kod kuće remi (0:0), sasvim dovoljno za opstanak na deobi prvog mesta Grupe 2, zajedno sa Holandijom, koja je bila bolja od Srbije.

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IRSKA - IZRAEL (tip 1, kvota 1,93) – razultat 1:1

Nadigrali su Irci reprezentaciju Izraela, ali nisu to naplatili osvajanjem tri boda. U smiraj prvog dela igre došli su do prednosti zahvaljujući jedanaestercu koji je u gol pretvorio Troj Perot. Ipak, za bod gostiju postarao se kapiten Dor Perec početkom drugog poluvremena.



MAROKO - MALI (tip 1, kvota 1,35) – razultat 1:1

Treća u poslednje četiri utakmice koje Maroko i Mali završavaju bez pobednika. Trnutno verovatno najmoćnija afrička selekcija povela je u 35. minutu golom Ezalzulija iz penala, ali je Dijara petnaestak minuta pre kraja susreta postavio konačnih 1:1.

EGIPAT - J. AFRIKA (tip 1, kvota 1,55) – razultat 0:1

Egipat je jedno od većih razočaranja današnjeg dana. Domaćin je napadao svim silama od početka do kraja utakmice, imao 19 udaraca na protivnički gol, ali nije uspeo da postigne pogodak. Južna Afrika je to kaznila u 51. minut preko Ditedžanea.

SAN MARTIN - ALMAGRO (tip 1, kvota 1,65) – razultat 1:2

Domaćin je bio favorit i sve je imao u svojim rukama, ali je sve uspeo i da prospe. San Martin je u finišu prvog poluvremena promašio jedanaesterac, ali je usep da povede na startu nastavka preko Kornera. Međutim, usledio je brz preokret. Izjednačio je De la Vega u 50. minutu, dok je u 67. minutu Kamoro preokrenuo na 1:2.