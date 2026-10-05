Paunović: Nismo ovde došli da nam seku glave; naplatićemo ovo jednog dana
Vreme čitanja: 5min | pon. 05.10.26. | 00:12
Srpski selektor opet za početak o sudijama, pa onda i o generalnim utiscima
Nije bio ovaj oktobarski izlet u A diviziji Lige nacija za pamćenje. Četiri utakmice, četiri poraza i fudbalska reprezentacija Srbije je na nuli, zakucana za dno grupe 2. Posle poraza kod kuće od Grčke i Holandije identičnim rezultatom (2:1), usledio je neuspeh u Minhenu protiv Nemačke (2:0) i za kraj ove reprezentativne pauze još jedan poraz od Holandije (2:1), ovoga puta u Ajndhovenu.
Video se pomak u igri naše nacionalne selekcije protiv Holandije, ali moraće još da se radi. Na utakmici u Ajndhovenu, suđenje je bilo veliki problem za selektora Veljka Paunovića.
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Na konferenciji za medije, ponovo je pričao o sudijama, kao i na "Areni Sport" odmah po završetku utakmice.
"To je nešto što sam rekao. Ja sam jako razočaran da na ovakvo predivnom scenariju kao što je ovaj pun stadion bio, izuzetan protivnik kao Holandija, protiv nas, navijači njihovi, dve ekipe koje se bore, mislim da dupli standardi u suđenju ne mogu da postoje. Ne možemo da prihvatimo mi kao ekipa koja daje od sebe, koja je u fazi gde još pronalazi sebe protiv ekipe koja je jedna od najboljih u Evropi i svetu da dobijemo ovakvo suđenje. Toliko imam da kažem da bolje da ne kažem. Videli ste i sami kako sam reagovao. Voleo bih da znam gde mi možemo da pošaljemo naš utisak, čisto za dobrobit fudbala, mislim da reprezentaciji kao što je Holandija, Nemačka nema mesta da se pomaže. Oni su top reprezentacije, njima ne treba pomoć", kaže Paunović.
Pohvalio je igrače za trud protiv Holandije.
"Što se tiče naše utakmice mislim da je najbolja u globalu. Prvo poluvreme kao i drugo poluvreme koje smo završili izvanredno, imali smo padova gde smo prepustili previše baš pred drugu zamenu, previše posed lopte i iz te akcije smo primili gol. Nismo uspeli da napravimo faul ili da oduzmemo loptu kako bismo napravili prekid, sa tim smo malo zakasnili. Mislim da je ekipa pokazala borbenost. Mi ovde nismo došli da nam seku glave. Bilo kako bilo, borimo se do kraja, daćemo sve od sebe. Ono što je najvažnije, ovo je plan, ovako ćemo da ih napadnemo, ovako ćemo da se branimo i momci su sve odradili kako treba".
Cvetković, strelac jedinog gola, i mladi štoper Stefan Gudelj, dobili su posebne pohvale.
"Mnogo sam srećan zbog Cvetkovića i zbog Gudelja. Obično se na ovakvim scenarijima vide pravi i oni su pokazali jedan izvanredan performans. Ne samo zato što je Cvetković postigao gol i što je Gudelj bio izvanredan u duelima i čitanju igre, pa i muški bio kao što je ona situacija kod kartona bila možda prekomerna, ali mladi igrač se tu meri. Danas su i jedan i drugi, a i mnogi igrači koje smo doveli u ove četiri utakmice, ali jako mi je drago da radimo neki proces, da napravimo introdukcuiju u vrhunski nivo, ali da zadržimo takmičarsku čvrstinu koju mislim da smo stekli pred kraj u ovoj utakmici. Nezavisno od rezultata, kada okrenete list, to je tu smo gde smo. Nama super dođe Liga nacija za ovakve stvari i da vidimo da smo sposobni da dohvatimo nivo takmičarski koji je potreban da bi se takmičio sa najboljima. Mislim da su nam padovi bili u utakmicama sa Grčkom i Nemačkom".
Povredio se Stefan Gudelj tokom jednog duela, kada je dobio udarac u koleno.
"Udarac u koleno, ali okej je. Imali smo problem što se Gudelj povredio, malo smo tu zamenu napravili drugačije nego što smo zamislili. Ne znam još koje je stanje povrede, ali žalio se na list, rekao da ne može da nastavi. Govorimo o Stefanu. Izuzetno mi je drago zbog njega. Mi smo Stefana videli prošle godine, zimus za Grafičar kada je igrao i jako mi je drago da smo ga ubedili da dođe iz Bosne i Hercegovine u Srbiju, on je odmah bio otvoren kao i mnogi pre njega. Jako mi je drago da je njegov uspon prošao onako kako smo procenili. Malo smo to možda i ubrzali. S te strane smo jako zadovoljni".
Reprezentacija se još uigrava.
"Mehanizmi sada postaju sve bolji. Samo nam treba efikasnije rešavanje problema koji nam stvaraju protivnici, npr. trčanje iz drugog plana, kada nam izvuku štopere, pa popunjavanje tog prostora. I jedna od stvari, ako to popravimo u ovakvoj konstalaciji, ako popravimo ofanzivne tranzicije kada oduzmemo loptu, kada je usmerimo ka našem saigraču, da te lopte budu naše, protivnik će se drugačije ponašati u njihovoj organizaciji utakmice protiv nas".
Utisak o samom meču je na kraju pozitivan.
"Drago mi je da vi tako kažete, osećam da sam morao sve da učinim da popravim sliku. Videli ste kako se cela ekipa popela u šesnaesterac. Opet kažem, zašto se svira kraj kada mi osvojimo i tu poslednju loptu kada je Vanja osvojio, još smo u poslednjoj trećini i svira se kraj. Od čega ima strah. Meni je jako drago da tako kažete, jedno dobro izdanje, rezultat nije takav što bi nam pomoglo da kažemo "e, ovo već liči kako treba", ali oprezno isto, jer naučio sam kroz rad i kroz našu ekipu da još nismo konstantni. Četiri utakmice jesu puno, mislim da smo uspeli da izbalansiramo premor igrača, nismo imali bitnije povrede, ali igra da nam ostane i utisak i naravno rezultati. Pratićemo kako smo završili i imaćemo kao dobar uzorak".
Izvukli su i dobre pouke.
"Samopouzdanje sam video i ono kada vas nešto boli, a kažete da će jednog dana da nam se vrati, ovo ćemo da naplatimo jednog dana. Takav osećaj je bio u svlačionici. Naveli ste i da su nam važni igrači nedostajali koji na ovaj tim mogu puno da nam donesu. Da kažem da nismo bili na visini u Ligi nacija, ali smo izvukli dobre pouke i zaključke".
Razmišlja još novih igrača i još ne nije skroz odlučio ko će biti nosioci reprezentacije.
"Ne skroz, ne bih voleo da zatvorim tu grupu. Imam na umu još neke mlade igrače, ali i ove iz ove grupe koji mogu da dobiju prilike. Planirao sam da Vanja Dragojević igra, međutim, desile su nam se neke situacije i morali smo da modifikujemo drugačije. Isto tako još neki momci koji su mogli više da igraju. Ne želim sada ništa da zatvorim, imamo mnogo bolji utisak o grupi igrača koja može da nosi kroz kvalifikacije, ali još uvek želim da dopunjavam, čak i igračima koji danas nisu bili tu, a ranije su dolazili", zaključio je.