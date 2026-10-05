Paunović: Nismo ovde došli da nam seku glave; naplatićemo ovo jednog dana

Nije bio ovaj oktobarski izlet u A diviziji Lige nacija za pamćenje. Četiri utakmice, četiri poraza i fudbalska reprezentacija Srbije je na nuli, zakucana za dno grupe 2. Posle poraza kod kuće od Grčke i Holandije identičnim rezultatom (2:1), usledio je neuspeh u Minhenu protiv Nemačke (2:0) i za kraj ove reprezentativne pauze još jedan poraz od Holandije (2:1), ovoga puta u Ajndhovenu.

Na konferenciji za medije, ponovo je pričao o sudijama, kao i na "Areni Sport" odmah po završetku utakmice.

"To je nešto što sam rekao. Ja sam jako razočaran da na ovakvo predivnom scenariju kao što je ovaj pun stadion bio, izuzetan protivnik kao Holandija, protiv nas, navijači njihovi, dve ekipe koje se bore, mislim da dupli standardi u suđenju ne mogu da postoje. Ne možemo da prihvatimo mi kao ekipa koja daje od sebe, koja je u fazi gde još pronalazi sebe protiv ekipe koja je jedna od najboljih u Evropi i svetu da dobijemo ovakvo suđenje. Toliko imam da kažem da bolje da ne kažem. Videli ste i sami kako sam reagovao. Voleo bih da znam gde mi možemo da pošaljemo naš utisak, čisto za dobrobit fudbala, mislim da reprezentaciji kao što je Holandija, Nemačka nema mesta da se pomaže. Oni su top reprezentacije, njima ne treba pomoć", kaže Paunović. Pohvalio je igrače za trud protiv Holandije.

"Što se tiče naše utakmice mislim da je najbolja u globalu. Prvo poluvreme kao i drugo poluvreme koje smo završili izvanredno, imali smo padova gde smo prepustili previše baš pred drugu zamenu, previše posed lopte i iz te akcije smo primili gol. Nismo uspeli da napravimo faul ili da oduzmemo loptu kako bismo napravili prekid, sa tim smo malo zakasnili. Mislim da je ekipa pokazala borbenost. Mi ovde nismo došli da nam seku glave. Bilo kako bilo, borimo se do kraja, daćemo sve od sebe. Ono što je najvažnije, ovo je plan, ovako ćemo da ih napadnemo, ovako ćemo da se branimo i momci su sve odradili kako treba".

Cvetković, strelac jedinog gola, i mladi štoper Stefan Gudelj, dobili su posebne pohvale.

"Mnogo sam srećan zbog Cvetkovića i zbog Gudelja. Obično se na ovakvim scenarijima vide pravi i oni su pokazali jedan izvanredan performans. Ne samo zato što je Cvetković postigao gol i što je Gudelj bio izvanredan u duelima i čitanju igre, pa i muški bio kao što je ona situacija kod kartona bila možda prekomerna, ali mladi igrač se tu meri. Danas su i jedan i drugi, a i mnogi igrači koje smo doveli u ove četiri utakmice, ali jako mi je drago da radimo neki proces, da napravimo introdukcuiju u vrhunski nivo, ali da zadržimo takmičarsku čvrstinu koju mislim da smo stekli pred kraj u ovoj utakmici. Nezavisno od rezultata, kada okrenete list, to je tu smo gde smo. Nama super dođe Liga nacija za ovakve stvari i da vidimo da smo sposobni da dohvatimo nivo takmičarski koji je potreban da bi se takmičio sa najboljima. Mislim da su nam padovi bili u utakmicama sa Grčkom i Nemačkom". Povredio se Stefan Gudelj tokom jednog duela, kada je dobio udarac u koleno.

"Udarac u koleno, ali okej je. Imali smo problem što se Gudelj povredio, malo smo tu zamenu napravili drugačije nego što smo zamislili. Ne znam još koje je stanje povrede, ali žalio se na list, rekao da ne može da nastavi. Govorimo o Stefanu. Izuzetno mi je drago zbog njega. Mi smo Stefana videli prošle godine, zimus za Grafičar kada je igrao i jako mi je drago da smo ga ubedili da dođe iz Bosne i Hercegovine u Srbiju, on je odmah bio otvoren kao i mnogi pre njega. Jako mi je drago da je njegov uspon prošao onako kako smo procenili. Malo smo to možda i ubrzali. S te strane smo jako zadovoljni". Reprezentacija se još uigrava.

"Mehanizmi sada postaju sve bolji. Samo nam treba efikasnije rešavanje problema koji nam stvaraju protivnici, npr. trčanje iz drugog plana, kada nam izvuku štopere, pa popunjavanje tog prostora. I jedna od stvari, ako to popravimo u ovakvoj konstalaciji, ako popravimo ofanzivne tranzicije kada oduzmemo loptu, kada je usmerimo ka našem saigraču, da te lopte budu naše, protivnik će se drugačije ponašati u njihovoj organizaciji utakmice protiv nas".