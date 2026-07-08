Egipćani se ne mire sa ispadanjem, čeka se reakcija FIFA: Ne možemo da ćutimo, čemu služi VAR?
Vreme čitanja: 2min | sre. 08.07.26. | 17:02
"Brojni stručnjaci i analitičari istakli su kontroverze oko suđenja na meču protiv Argentine", piše u saopštenju FS Egipta
Utakmica koja će se zauvek prepričavati. Jedni će slaviti grandiozan preokret, drugi će zauvek biti ljuti i smatrati da ih je sudija Fransoa Leteksije oštetio. To je eho meča između Argentine i Egipta. Egipćani se nisu smirili ni posle utakmice (selektor Hosam Hasan rekao da neće pogledati nijedan meč na Mundijalu do kraja), a i dan kasnije su kivni na arbitre.
Faraoni smatraju da je nekoliko ključnih odluka išlo na njihovu štetu, kao što je situacija kod gola Zika koji je VAR poništio zbog faula napravljenog mnogo ranije. Nešto kasnije, Egiptu nije sviran penal posle faula Aleksisa Mekalistera, a nakon toga – Argentina je postigla gol za pobedu.
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Posle svega, oglasio se FS Egipta, stao u zaštitu igrača i stručnog štaba, a posle ovoga se očekuje kakav će komentar dati ljudi iz FIFA.
“Egipatski fudbalski savez izražava iskrenu zahvalnost egipatskom narodu širom sveta na njihovoj nepokolebljivoj podršci, lojalnosti i veri u nacionalni tim tokom našeg putovanja na Svetskom prvenstvu. Izuzetna podrška koju su pokazali milioni Egipćana, kako kod kuće tako i širom sveta, bila je izvor ogromnog ponosa i motivacije za naše igrače i delegaciju. Nacionalni tim je predstavljao Egipat sa čašću, odlučnošću i hrabrošću, pružajući utakmice koje su odražavale duh i karakter naše nacije”, piše u saopštenju Saveza.
Dotakli su se i konkretnih stvarti sa utakmice protiv Gaučosa.
“Istovremeno, Fudbalski savez Egipta ne može ostati nem u vezi sa sudijskim odlukama koje su viđene tokom utakmice protiv Argentine, kao i sa neodgovarajućim korišćenjem VAR-a. Nekoliko ključnih grešaka izazvalo je ozbiljnu zabrinutost i ostavilo duboka pitanja o doslednosti i pravednosti odluka koje su direktno uticale na tok igre. Brojni fudbalski stručnjaci i specijalizovani analitičari, kako lokalni tako i međunarodni, istakli su kontroverzne i uticajne incidente u suđenju tokom utakmice. Ovo naglašava važnost održavanja najviših standarda integriteta, pravičnosti i transparentnosti u suđenju utakmica, posebno na takmičenju veličine i značaja kakvo je Svetsko prvenstvo”.
Prema rečima čelnih ljudi egipatskog fudbala – pravila nisu ista za sve.
“Oduvek smo poštovali principe fer-pleja, sportskog integriteta i poštovanja igre. Isti ti principi zahtevaju da svi timovi takmiče pod jednakim uslovima i dobiju jednak tretman. Ono što se dogodilo tokom utakmice razumljivo je izazvalo frustraciju među našim igračima, osobljem i navijačima, koji su očekivali najviše standarde suđenja na najvećoj fudbalskoj sceni. Odbrana prava i interesa egipatske reprezentacije nije stvar koja se može ignorisati, minimizirati ili tretirati kao sporedna. To je odgovornost koju nosimo sa punim uverenjem i odlučnošću. Svaki igrač koji nosi egipatski dres i svaki navijač koji stoji iza tima zaslužuje pravednost, poštovanje i jednaku primenu pravila igre”, navodi se u obraćanju FS Egipta.