Egipćani se ne mire sa ispadanjem, čeka se reakcija FIFA: Ne možemo da ćutimo, čemu služi VAR?

Posle svega, oglasio se FS Egipta, stao u zaštitu igrača i stručnog štaba, a posle ovoga se očekuje kakav će komentar dati ljudi iz FIFA.

“Egipatski fudbalski savez izražava iskrenu zahvalnost egipatskom narodu širom sveta na njihovoj nepokolebljivoj podršci, lojalnosti i veri u nacionalni tim tokom našeg putovanja na Svetskom prvenstvu. Izuzetna podrška koju su pokazali milioni Egipćana, kako kod kuće tako i širom sveta, bila je izvor ogromnog ponosa i motivacije za naše igrače i delegaciju. Nacionalni tim je predstavljao Egipat sa čašću, odlučnošću i hrabrošću, pružajući utakmice koje su odražavale duh i karakter naše nacije”, piše u saopštenju Saveza.

Dotakli su se i konkretnih stvarti sa utakmice protiv Gaučosa.

“Istovremeno, Fudbalski savez Egipta ne može ostati nem u vezi sa sudijskim odlukama koje su viđene tokom utakmice protiv Argentine, kao i sa neodgovarajućim korišćenjem VAR-a. Nekoliko ključnih grešaka izazvalo je ozbiljnu zabrinutost i ostavilo duboka pitanja o doslednosti i pravednosti odluka koje su direktno uticale na tok igre. Brojni fudbalski stručnjaci i specijalizovani analitičari, kako lokalni tako i međunarodni, istakli su kontroverzne i uticajne incidente u suđenju tokom utakmice. Ovo naglašava važnost održavanja najviših standarda integriteta, pravičnosti i transparentnosti u suđenju utakmica, posebno na takmičenju veličine i značaja kakvo je Svetsko prvenstvo”.

Prema rečima čelnih ljudi egipatskog fudbala – pravila nisu ista za sve.

“Oduvek smo poštovali principe fer-pleja, sportskog integriteta i poštovanja igre. Isti ti principi zahtevaju da svi timovi takmiče pod jednakim uslovima i dobiju jednak tretman. Ono što se dogodilo tokom utakmice razumljivo je izazvalo frustraciju među našim igračima, osobljem i navijačima, koji su očekivali najviše standarde suđenja na najvećoj fudbalskoj sceni. Odbrana prava i interesa egipatske reprezentacije nije stvar koja se može ignorisati, minimizirati ili tretirati kao sporedna. To je odgovornost koju nosimo sa punim uverenjem i odlučnošću. Svaki igrač koji nosi egipatski dres i svaki navijač koji stoji iza tima zaslužuje pravednost, poštovanje i jednaku primenu pravila igre”, navodi se u obraćanju FS Egipta.