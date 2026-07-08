Pojačavaju se turski klubovi: Metu u Galatasaraju, Justa u Efesu

Ovaj 29-godišnji bivši igrač Real Madrida proveo je poslednjih pet godina u ekipi Saragose u Endesa ligi. Prošle sezone, Justa je odigrao najbolju takmičarsku godinu u svojoj karijeri u španskoj ligi beležeći prosečno 15,9 poena, 3,8 skokova i 1,7 asistencija po utakmici.

Što se tiče Galate, ona je dovela nešto zvučnije ime. Bivši NBA igrač Čimezi Metu na korak je do potpisa prema izvorima Basketnewsa. Uprkos interesovanju iz Evrolige, očekuje se da će američko-nigerijski krilni centar pojačati jednog od favorita za osvajanje titule u FIBA Ligi šampiona.

Metu dolazi nakon dobre indivudualne epizode u Gran Kanariji, kojoj se priključio sredinom sezone 2025/26. Ovaj iskusni igrač koji pokriva pozicije četiri i pet napravio je impresivan povratak nakon što je u martu 2025. godine pokidao Ahilovu tetivu. Beležio je prosečno 14,1 poen i 4,5 skokova za 26 minuta na 12 nastupa u ACB ligi. Šutirao je 50% iz igre i 36,5% za tri poena. Iako je Gran Kanarija ispala iz Endesa lige, za krilnog centra je bilo važnije samo da se vrati na što viši nivo.

Pre povrede, Metu je imao solidnu debitantsku sezonu u Evroligi sa Barselonom u periodu 2024/25, u kojoj je prosečno beležio 11 poena uz 62,4% šuta za dva i 36,4% za tri poena, kao i 4,8 skokova, jednu asistenciju, 0,6 ukradenih lopti, 0,6 blokada i indeks korisnosti (PIR) od 11,8 za 20 minuta po utakmici.

Iza sebe ima i 260 utakmica NBA lige, a tokom šest godina u najjačoj ligi sveta igrao je za San Antonio Sparse, Sakramento Kingse, Finiks Sanse i Detroit Pistonse, Imao je 6,8 poena i 3,8 skokova po meču tokom NBA karijere.