Puče kasica prasica: Hofenhajm iskeširao 17.000.000 evra za belgijsko čudo od deteta

Nije lenj Hofenhajm ovog leta. Klub iz Zinshajma zaradio je 47.000.000 evra od prodaje Bazumane Turea u Njukasl, ali je doveo i petoro novajlija za koje je platio 34.700.000 evra. Sad je došao red da ponovo pukne kasica prasica, ovog puta - najjače. Bundesligaš je iskeširao 17.000.000 evra i postigao definitivni dogovor sa Anderlehtom oko transfera Natana De Kata (17). Momak koga smatraju čudom od deteta i jednim od najvećih talenata belgijskog fudbala postaće jedno od najskuplje plaćenih novajlija u istoriji Hofenhajma.

Jedini čovek koji je bio skuplji od De Kata je Adam Hložek. Za njegovo dovođenje iz Bajer Leverkuzena klub iz Zinshajma je leta 2024. izdvojio 18.000.000 evra. Ipak, sa De Katom je situacija nešto drugačija. Ovih 17.000.000 evra je samo fiksno, dok bi ceo transfer mogao da iznosi 23.000.000 ukoliko bi De Kat ispuno lako ostvarive bonuse. Ostaje samo da obavi lekarske preglede posle čega će potpisati ugovor do 2031. godine, preneo je transfer ekspert Saša Tavolijeri.