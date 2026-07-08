Puče kasica prasica: Hofenhajm iskeširao 17.000.000 evra za belgijsko čudo od deteta
Vreme čitanja: 2min | sre. 08.07.26. | 17:40
Natan De Kat biće jedan od najskuplje plaćenih novajlija u istoriji kluba iz Zinshajma
Nije lenj Hofenhajm ovog leta. Klub iz Zinshajma zaradio je 47.000.000 evra od prodaje Bazumane Turea u Njukasl, ali je doveo i petoro novajlija za koje je platio 34.700.000 evra. Sad je došao red da ponovo pukne kasica prasica, ovog puta - najjače. Bundesligaš je iskeširao 17.000.000 evra i postigao definitivni dogovor sa Anderlehtom oko transfera Natana De Kata (17). Momak koga smatraju čudom od deteta i jednim od najvećih talenata belgijskog fudbala postaće jedno od najskuplje plaćenih novajlija u istoriji Hofenhajma.
Jedini čovek koji je bio skuplji od De Kata je Adam Hložek. Za njegovo dovođenje iz Bajer Leverkuzena klub iz Zinshajma je leta 2024. izdvojio 18.000.000 evra. Ipak, sa De Katom je situacija nešto drugačija. Ovih 17.000.000 evra je samo fiksno, dok bi ceo transfer mogao da iznosi 23.000.000 ukoliko bi De Kat ispuno lako ostvarive bonuse. Ostaje samo da obavi lekarske preglede posle čega će potpisati ugovor do 2031. godine, preneo je transfer ekspert Saša Tavolijeri.
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De Kat je odmah izrazio želju da promeni sredinu, čak je odbio da produži ugovor sa Anderlehtom, što je navijače i ljude iz kluba pomalo naljutilo. Jednostavno, Natan je bio nepokolebljiv - želeo je da promeni sredinu i okuša se u jednoj od najjačih liga na svetu.
Stasiti vezista je dete Anderlehta čiji je član postao kad je imao deset godina. Prošao je kroz sve mlađe selekcije kluba iz Brisela i vrlo brzo skrenuo pažnju na sebe, pogotovo ove sezone. Odigrao je 36 utakmica i postigao dva gola, uprkos tome što je najmlađi u timu, bio je među igračima sa najvećom minutažom, što govori da je možda i bio planiran za prodaju.
Pominjala su se interesovanja Borusije iz Dortmunda, Lajpciga, PSV-a, Štutgarta kao i nekih klubova iz Premijer lige. Posle svega, odabrao je Hofenhajm.