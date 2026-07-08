Partizan Mozzart Bet merka bivšeg beka Bruklina

Reč je o momku koji igra na poziciji kombo beka, a imao je dvosmerni ugovor s Bruklin Netsima. Nije se nešto naigrao u timu iz Njujorka, ali je zato imao zapažen učinak u filijali. Etijen je u dresu Long Ajlend Netsa u Dži ligi beležio brojke od 16,3 poena, 2,8 skokova i 3,8 asistencija.

Za Bruklin je odigrao svega 24 meča u sezoni iza nas i imao učinak od 7,9 poena i 1,7 asistencija.

Partizan Mozzart Betu potrebna su pojačanja gotovo na svim pozicijama, a posebno na mestu beka. Klub su napustili Sterling Braun i Dvejn Vašington, koji su pojačali Žalgiris, odnosno Bajern iz Minhena. Crno-beli su i dalje nezvanično angažovali Kajla Olmana, koji je ovu sezonu proveo u dresu Turk Telekoma, ali i dalje nedostaje "mesa" kada je reč o poziciji broj dva.

Što se tiče ostalih odlazaka iz Humske, deo crno-belih naredne sezone neće biti ni Dilian Osetkovski, Nik Kalates, Aleksa Radanov i Isak Bonga. Izuzev Olmana, u redove Parnog valjka trebalo bi da dođu još Derek Vilis, Nikola Tanasković i Kaverijus Hejs.