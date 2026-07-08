Partizan Mozzart Bet merka bivšeg beka Bruklina
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Vreme čitanja: 1min | sre. 08.07.26. | 17:05
Tajson Etijen na radaru crno-belih
Dosta vesti danas iz Partizan Mozzart Beta. Najpre su isplivali detalji pregovora sa Zekom Ledejom, zatim ponuda Makabija deška 2.100.000 dolara za Bruna Fernanda, a sada su na red došle i novajlije.
Kako javlja Nova S crno-beli su kontaktirali Tajsona Etijena.
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Reč je o momku koji igra na poziciji kombo beka, a imao je dvosmerni ugovor s Bruklin Netsima. Nije se nešto naigrao u timu iz Njujorka, ali je zato imao zapažen učinak u filijali. Etijen je u dresu Long Ajlend Netsa u Dži ligi beležio brojke od 16,3 poena, 2,8 skokova i 3,8 asistencija.
Za Bruklin je odigrao svega 24 meča u sezoni iza nas i imao učinak od 7,9 poena i 1,7 asistencija.
Partizan Mozzart Betu potrebna su pojačanja gotovo na svim pozicijama, a posebno na mestu beka. Klub su napustili Sterling Braun i Dvejn Vašington, koji su pojačali Žalgiris, odnosno Bajern iz Minhena. Crno-beli su i dalje nezvanično angažovali Kajla Olmana, koji je ovu sezonu proveo u dresu Turk Telekoma, ali i dalje nedostaje "mesa" kada je reč o poziciji broj dva.
Što se tiče ostalih odlazaka iz Humske, deo crno-belih naredne sezone neće biti ni Dilian Osetkovski, Nik Kalates, Aleksa Radanov i Isak Bonga. Izuzev Olmana, u redove Parnog valjka trebalo bi da dođu još Derek Vilis, Nikola Tanasković i Kaverijus Hejs.