Elšnik: Teško je za četiri dana da promeniš sve, a mi smo baš to pokušali
Vreme čitanja: 2min | čet. 20.08.26. | 22:27
„U prvom poluvremnu smo bili u kvadratu na sredini, onda smo promenili u romb i bilo je lakše“, istakao dvostruki asistent Mirku Ivaniću u pobedi nad Viktorijom Plzenj
Na semaforu je dva puta pisalo preziem Mirka Ivanića, ali ne bi bilo tih golova da nije bilo sjajnih asistencija Timija Maks Elšnika. Dve prelepe akcije Zvezdinih kreativaca, najpre lopta kroz sredinu, onda i prodor Slovenca po levoj strani i centaršut na peterac. Vrhunsku utakmicu odigrao je Elšnik, kao da ga je „otključao“ Albert Rijera...
„Mislim da smo dobro stajali, držali dobro pozicije, i onda je bilo laške da iznosimo loptu, da izlazimo na njihovu polovinu. Imali smo uvek igrača više negde. Jeste bilo teško prvih 20, 25 minuta, dok smo uhvatili ritam, bilo je mnogo novih zahteva, novih kretanja, teško je za četiri dana da promeniš sve, a mi smo probali da promenimo sve. Nadam se da je publika zadovoljna. Nije još završeno, idemo tamo da uđemo u Ligu Evrope“, istakao je dvostruki asistent za TV Arena sport odmah posle meča.
Izabrane vesti
Podvlači slovenački reprezentativac da je Viktorija Plzenj donekle iznenadila crveno-bele:
„Nismo ih očekivali da će izaći čovek na čoveka. Kad smo ih analizirali, ostavljali su uvek jednog čoveka pozadi. Još mi igramo sa Arnautovićem koji je mnogo fizički jak, bili smo sigurni da ostaviti dva štopera na njemu. Posle pauze promenili smo na romb, bili smo u kvadratu na sredini u prvom poluvremenu. Kad smo dali gol, bilo je mnogo lakše, drugo poluvreme, ne mogu da kažem lagano, ali verovatno se Viktorija danas osečala kao mi protiv Hapoela prošle nedleje. Idemo dalje, mislim da ima još prostora da bude bolje.“
Da li mu je Ivanić nešto poručio posle golova?
„Dužan mi je piće ili večeru za ovo. Štutgart, Šturm, sad ovo... Uvek u Evropi ja njemu asistiram“, zaključio je Timi Maks Elšnik.