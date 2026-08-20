Elšnik: Teško je za četiri dana da promeniš sve, a mi smo baš to pokušali

Na semaforu je dva puta pisalo preziem Mirka Ivanića, ali ne bi bilo tih golova da nije bilo sjajnih asistencija Timija Maks Elšnika. Dve prelepe akcije Zvezdinih kreativaca, najpre lopta kroz sredinu, onda i prodor Slovenca po levoj strani i centaršut na peterac. Vrhunsku utakmicu odigrao je Elšnik, kao da ga je „otključao“ Albert Rijera...

„Mislim da smo dobro stajali, držali dobro pozicije, i onda je bilo laške da iznosimo loptu, da izlazimo na njihovu polovinu. Imali smo uvek igrača više negde. Jeste bilo teško prvih 20, 25 minuta, dok smo uhvatili ritam, bilo je mnogo novih zahteva, novih kretanja, teško je za četiri dana da promeniš sve, a mi smo probali da promenimo sve. Nadam se da je publika zadovoljna. Nije još završeno, idemo tamo da uđemo u Ligu Evrope“, istakao je dvostruki asistent za TV Arena sport odmah posle meča.