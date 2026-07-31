Emanuel Late Lat ne može u Čempionšip zbog vize, ali ga čeka potpis u Berlinu

Nekadašnja želja Crvene zvezde je pre oko godinu i po dana napustila Midlsbro i prešla u Atlantu, u transferu vrednom 21.250.000 evra, čime je postao rekordna prodaja kluba sa Riversajda. Tokom svog prvog boravka u Čempionšipu ostavio je odličan utisak sa 27 postignutih golova na 59 utakmica, ali se po odlasku u SAD nije najbolje snašao. U debitantskoj sezoni postigao sedam golova, a u tekućoj tek dva, što je uticalo da izgubi mesto u startnoj postavi.

U želji da se vrati na pređašnji nivo, Late Lat je razmatrao povratak na Ostrvo. Barnli je nedavno poslao ponudu za pozajmicu sa opcijom otkupa, dok je Midlsbro takođe pokušao da ga vrati u svoje redove. Ipak, kako prenosi Dejli Mejl, transferi u engleske klubove su propali jer igrač nema dovoljno poena za dobijanje britanske vize.

Za sada nema informacija na koji će način Union realizovati ovaj transfer. Odnosno, da li će se raditi o pozajmici ili direktnoj prodaji. Prva opcija deluje realnije, s obzirom na to da je klub iz Berlina do sada potrošio samo 1.500.000 evra u prelaznom roku na angažovanje Stenlija Ensokija. Zanimljivo, sva tri dosadašnja pojačanja Uniona bila su centralni defanzivci, a Zeno Van den Boš i Marvin Fridrih su stigli kao slobodni igrači.