Đorđević se oprostio od Barezija: Naš večni kapiten, hvala za decenije izuzetnosti
Vreme čitanja: 1min | pet. 31.07.26. | 15:02
"Ostaćeš jedinstven primer za svakog sportistu, za svakog navijača", napisao je između ostalog u oproštajnoj poruci na društvenoj mreži X bivši selektor Srbije
Jedna od vesti dana u svetu sporta je definitivno smrt legendarnog Franka Barezija. Od nekadašnjeg štopera Milana oprostili su se mnogi klubovi, velikani iz sveta sporta, ali i drugih oblasti, poput kulture, ili muzike.
Počast Bareziju odao je i Aleksandar Đorđević, novi trener Istanbul Bahčešehira. Saša je na svom zvaničnom nalogu na društvenoj mreži X napisao:
“RIP. Naš večni kapiten. Ostaćeš jedinstven primer za svakog sportistu, za svakog navijača. Hvala za decenije izuzetnosti”.
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Interesantan je podatak da su između 1992. i 1994. godine legendarni štoper i Đorđević igrali u istom gradu – Milanu. Nekadašnji selektor reprezentacije Srbije je tada branio boje Filipsa i Stefanela, kluba koji je danas poznat kao Olimpija Milano.
Što se Barezija tiče, on je preminuo u 66. godini života, a predstavljao je tip igrača koji je skoro pa nestao u modernom sportu, s obzirom na to da je celu karijeru proveo u dresu Rosonera, za koje je nastupio na 716 utakmica.
Posle igračke karijere, kratak perod je obavljao funkciju sportskog direktora Fulama, a bio je i trener u mlađim kategorijama voljenog kluba, te predvodio fudbalere Milana do 20 godina u Primaveri.