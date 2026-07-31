Đorđević se oprostio od Barezija: Naš večni kapiten, hvala za decenije izuzetnosti

Jedna od vesti dana u svetu sporta je definitivno smrt legendarnog Franka Barezija. Od nekadašnjeg štopera Milana oprostili su se mnogi klubovi, velikani iz sveta sporta, ali i drugih oblasti, poput kulture, ili muzike.

Počast Bareziju odao je i Aleksandar Đorđević, novi trener Istanbul Bahčešehira. Saša je na svom zvaničnom nalogu na društvenoj mreži X napisao:

“RIP. Naš večni kapiten. Ostaćeš jedinstven primer za svakog sportistu, za svakog navijača. Hvala za decenije izuzetnosti”.