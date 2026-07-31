Pazarci dobro poznaju Damjanovića: Spremni smo za obe formacije Romantičara

Trenutno četvrtoplasirani Pazar ima tri boda više od glasovitih, ali i dalje neefikasnih Romantičara na 11. mestu. Četa sa Karaburme i Radnički 1923 jedini su bez postignutog gola iz dva pokušaja.

Trener Pazaraca Strahinja Pandurović upozorava da je za novi trijumf na domaćem terenu neophodno da njegovi izabranici pokažu najozbiljniji pristup.

„Ulazimo sa dosta samopouzdanja, pošto smo u uvodna dva kola izgledali prilično dobro. Želimo da nastavimo u tom ritmu. Igramo na našem stadionu, gde je uz podršku navijača mnogo lakše ostvariti ciljeve. Dolazi nam kvalitetna ekipa, koja u prethodne dve utakmice nije uspela da postigne gol. To ne sme da nas zavara. Napadački su potentni. Dobro poznajem kolegu Jovana Damjanovića. Tokom priprema na Zlatiboru trenirali smo na istom terenu, viđali se svaki dan“, rekao je Pandurović na konferenciji za novinare.

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Mladi stručnjak je priznao da je pripremu meča malo otežala činjenica da je OFK Beograd Mozzart Bet u prvom i drugom kolu igrao u različitim formacijama.

„Morali smo da kroz trening prođemo kroz obe opcije. Nadam se najboljem“.

Iskusni golman Plavih Miloje Preković deluje besprekorno na startu ligaškog takmičenja. Uz Ognjena Čančarevića iz IMT-a, jedini nije kapitulirao tokom 180 minuta loptanja.

Očekuje zanimljivo i kvalitetno vojevanje, ocenivši da se ova rivala trude da igraju ofanzivno.

„Iza nas su ostale dve dobre utakmice. Dobra igra, takođe i odnos svih prema obavezama od početka pripremnog perioda. To je posledica onoga što radimo na treningu. I dalje se upoznajemo sa nekim zahtevima, momci daju maksimum i mislim da će sve da ide na bolje. Znam Damjanovića, koji mi je neko vreme bio šef u Voždovcu. Poštujem njegove ljudske i trenerske kvalitete. Ume jako dobro da namesti ekipu. Ima dobar sastav. Subota veče, pravi termin i prilika za uživanje“, kazao je Preković.

Rođeni Aranđelovčanin je pozvao publiku da u što većem broju dođe na Gradski stadion.

„Neka budu uz nas, kao i svaki put, čime će nam pomoći da ostvarimo pozitivan rezultat i dođemo do još jedne pobede. To bi nam dalo motivaciju za dalji rad i neko samopouzdanje pred naredne izazove“, zaključio je Preković.