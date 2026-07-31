Nema kraja mukama u Vilerbanu: Asvel dužan 1.200.000 evra, preti mu zabrana registrovanja igrača

Ako se ikada zapitate šta je moderna Evroliga i koliko se brzo u njoj stvari menjaju, setite se Asvela. Klub iz Vilerbana je najavljivao da će imati jedan od najmoćnijih sastava u novoj sezoni Evrolige, a sada mu preti zabrana registracije igrača!

Naime, Asvel je u četvrtak zvanično potvrdio da budžet neće biti u skladu sa njegovim željama, a prethodno se oglasio i Toni Parker, koji je potvrdio da je situacija oko pojačanja na terenu, ali i u stručnom štabu, vrlo neizvesna. Međutim, nije bilo govora o duogovanjima iz prošle sezone.