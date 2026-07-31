Nema kraja mukama u Vilerbanu: Asvel dužan 1.200.000 evra, preti mu zabrana registrovanja igrača
Vreme čitanja: 2min | pet. 31.07.26. | 15:33
Francuski klub u minuloj sezoni Evrolige na plate košarkaša izdvojio manje od propisane granice, te će morati to da nadoknadi
Ako se ikada zapitate šta je moderna Evroliga i koliko se brzo u njoj stvari menjaju, setite se Asvela. Klub iz Vilerbana je najavljivao da će imati jedan od najmoćnijih sastava u novoj sezoni Evrolige, a sada mu preti zabrana registracije igrača!
Naime, Asvel je u četvrtak zvanično potvrdio da budžet neće biti u skladu sa njegovim željama, a prethodno se oglasio i Toni Parker, koji je potvrdio da je situacija oko pojačanja na terenu, ali i u stručnom štabu, vrlo neizvesna. Međutim, nije bilo govora o duogovanjima iz prošle sezone.
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Kako stoje stvari, klub iz Vilerbana duguje igračima 1.200.000 evra za sezonu 2025/26, jer je suma koju je Asvel u protekloj sezoni izdvojio za plate ispod minimalne granice koju je propisala Evroliga. Shodno propisima elitnog evropskog takmičenja, razlika izumeđu donje granice i onoga što je francuski klub stvarno potrošio mora da se raspodeli između igrača koji su bili deo prošlosezonskog rostera.
Takođe, ukoliko Asvel ne izmiri ova dugovanja u najkraćem roku, Evroliga će mu izreći suspenziju u vidu zabrane registrovanja novih pojačanja, kako prenosi Eurohoops.
Kao da francuska ekipa i ovako nema dovoljno problema, te je ova vest došla kao novi udarac za Asvel i klupski budžet koji je već sasečen. Podsećamo, Silvan Fransisko je već potpisao za Panatinaikos, a kofere su spakovali i Danijel Tajs, Nik Vajler Beb, Armoni Bruks, Peti Mils…
Čini se da finansijska situacija u Vilerbanu polako izmiče kontorli, a još nije poznato šta će povodom svega uraditi Parker. Jedno je sigurno – šta god da smisli nekadašnji as San Antonija, moraće da deluje po hitnom postupku.