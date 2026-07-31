Bogdanović: Mašta je uvek tu, Partizan je posebno mesto

Nakon kratkog pogleda u prošlost, sjajni bek se okrenuo onome što sledi, a to je svakako nova NBA sezona i njegova uloga u franšizi iz Teksasa, sa kojom je potpisao jednogodišnji ugovor. „ Novi ugovor, novi izazov i nova ekipa. Potpisao sam za Hjuston, zadovoljan sam i videćemo šta ova godina nosi. Nadam se da će mi i ovaj početak priprema ovde doneti sreću. Godine u NBA ligi naučile su me da mora da se radi na svim segmentima igre, ali najvažniji su disciplina i kontinuitet. I dalje se trudim da ostanem maksimalno disciplinovan prema igri, pa ćemo videti dokle će me to dovesti“ , kazao je Bogdanović .

Za kraj razgovora, neizostavna tema je bio – Partizan Mozzart Bet. Pričalo se i ovog leta o eventualnom povratku Bogdana u crno-beli tabor, ali se srpski košarkaš ipak odlučio za ostanak u NBA ligi.

„Mašta je uvek tu. Ako si jednom bio u Partizanu, uvek si u Partizanu. Dok god si u karijeri, Partizan želi da vrati svoje bivše igrače jer zna koliko su se dali tom klubu. Partizan je posebno mesto, a gde će nas put naneti – videćemo. Sada sam potpisao za Hjuston i moja glava je u potpunosti tamo“, dodaje kapiten srpske reprezentacije.

Vremena za povratak u Partizan još uvek ima, mada u ovom trenutku Bogdanović o tome još uvek ne razmišlja.

„Ne mogu da razmišljam o tome šta će biti za dve, tri ili četiri godine. Za ovu sezonu očekujem pre svega da budem zdrav, da napravimo timski uspeh i da dođem u priliku da se borim za NBA prsten. To bi bio ogroman korak napre“, zaključio je srpski košarkaš.