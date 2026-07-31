Bogdanović: Mašta je uvek tu, Partizan je posebno mesto
Vreme čitanja: 2min | pet. 31.07.26. | 16:03
„Ne mogu da razmišljam o tome šta će biti za dve, tri ili četiri godine", rekao je između ostalog novi košarkaš Hjuston Roketsa
Bogdan Bogdanović će jubilarnu desetu sezonu u NBA ligi odigrati u dresu Hjuston Roketsa, a pripreme je počeo u Crnoj Gori, odnosno Igalu.
Lokalna televizija Herceg Novog je iskoristila priliku da obavi kratak intervju sa kapitenom reprezentacije Srbije, koji se odmah dotakao lepih sećanja iz prošlosti koja ga vežu za Crnu Goru:
„Volim ovde da budem, svako leto provedem određeni period u Crnoj Gori, pa mi je veliko zadovoljstvo što sam ponovo tu. Sećam se svega, ne može to da se zaboravi. Bili su to stvarno jaki basketi i dobri igrači”, rekao je Bogdanović, prisećajući se partija basketa koje je igrao na Novskoj Karači.
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Nakon kratkog pogleda u prošlost, sjajni bek se okrenuo onome što sledi, a to je svakako nova NBA sezona i njegova uloga u franšizi iz Teksasa, sa kojom je potpisao jednogodišnji ugovor.
„Novi ugovor, novi izazov i nova ekipa. Potpisao sam za Hjuston, zadovoljan sam i videćemo šta ova godina nosi. Nadam se da će mi i ovaj početak priprema ovde doneti sreću. Godine u NBA ligi naučile su me da mora da se radi na svim segmentima igre, ali najvažniji su disciplina i kontinuitet. I dalje se trudim da ostanem maksimalno disciplinovan prema igri, pa ćemo videti dokle će me to dovesti“, kazao je Bogdanović.
Za kraj razgovora, neizostavna tema je bio – Partizan Mozzart Bet. Pričalo se i ovog leta o eventualnom povratku Bogdana u crno-beli tabor, ali se srpski košarkaš ipak odlučio za ostanak u NBA ligi.
„Mašta je uvek tu. Ako si jednom bio u Partizanu, uvek si u Partizanu. Dok god si u karijeri, Partizan želi da vrati svoje bivše igrače jer zna koliko su se dali tom klubu. Partizan je posebno mesto, a gde će nas put naneti – videćemo. Sada sam potpisao za Hjuston i moja glava je u potpunosti tamo“, dodaje kapiten srpske reprezentacije.
Vremena za povratak u Partizan još uvek ima, mada u ovom trenutku Bogdanović o tome još uvek ne razmišlja.
„Ne mogu da razmišljam o tome šta će biti za dve, tri ili četiri godine. Za ovu sezonu očekujem pre svega da budem zdrav, da napravimo timski uspeh i da dođem u priliku da se borim za NBA prsten. To bi bio ogroman korak napre“, zaključio je srpski košarkaš.