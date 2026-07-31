Počinje peta era HR fudbala

Međutim, ono po čemu se ova sezona razlikuje je to što će na neki način označiti i ulazak hrvatskog fudbala u petu eru otkako je Hrvatska nezavisna zemlja.

Večerašnjom utakmicom između Dinama i Slavena na Maksimiru počinje 36. izdanje hrvatskog fudbalskog šampionata ili HNL-a. Sa sličnim očekivanjima kao i prethodnih godina… Dinamo, pa svi ostali.

Ugrubo, HNL bi se do sada mogla podeliti na četiri ere. Prva era je bila prelazak iz jugoslovenskog fudbala u nacionalne okvire i trajala je najkraće. Igrana u ratnim uslovima, vrhunac je imala Hajdukovim plasmanom u četvrtfinale Lige šampiona i označava kraj hijerarhijskih postavki lige. Polovina današnje lige su klubovi iz te sezone. Odmah nakon nje je 1995. krenula i druga epoha – hegemonija. Zagrebački Dinamo, tada pod imenom Kroacija, bio je državni projekat pod pokroviteljstvom Franje Tuđmana i njegovog bliskog saradnika Zlatka Canjuge. S tim što je i onaj raniji Hajduk imao jaku političku zaleđinu zbog koje se Tuđman nije bunio jer su mu odgovarala dva jaka kluba koja promovišu novu državu. Dinamo je preuzeo primat te ‘95 i do danas ga nije ispustio. Bilo je tu perioda kada je Dinamo igrao „ligu za bedaka“ (plej-aut 2004/05) i kada se Hajduk na čelu sa Igorom Štimcem služio istim kriminalnim trikovima iz pozicije moći, ali je to kratko trajalo. U tu eru spada i najkontroverznija epoha u istoriji hrvatskog fudbala sa povratkom Zdravka Mamića u Dinamo krajem prošlog milenijuma. Sve poluge kluba je preuzeo 2003. godine sa funkcije potpredsednika, a vremenom je preuzeo i potpunu kontrolu nad hrvatskim fudbalom. Zdravko Mamić (©AFP) Slavljen i kuđen, obožavan i razapinjan, Mamić je kaubojskim manirima vodio Dinamo na način koji u današnjem modernom fudbalu ne bi mogao da opstane. Iskoristio je sve sistemske resurse da podigne Dinamo iznad konkurencije, ali i da stekne veliko lično bogatstvo kontroverznim transferima i ugovorima. Oni su ga koštali sudskog procesa zbog kojeg je danas begunac od hrvatskog pravosuđa na teritoriji Bosne i Hercegovine. Treća era počinje demokratizacijom i evropeizacijom hrvatskog društva sa ulaskom države u Evropsku uniju 2013. godine. Hteli-ne hteli, ljudi iz hrvatskog fudbala su morali da se menjaju i da se prilagođavaju novim zakonima ili ih neće biti. Kao što danas nema Mamića i mnogih njegovih bliskih saradnika u hrvatskom fudbalu. Smanjenje lige sa 16 na današnjih 10 klubova je počelo u sezoni 2012/13. i smatra se prekretnicom. U istom periodu Dinamo postaje skoro redovan učesnik Lige šampiona, Rijeka izbacuje Štutgart i prvi put ulazi u Ligu Evrope, reprezentacija se podiže nakon tri neuspešna ciklusa (2010–2014), a Rijeka i Osijek u razmaku od četiri godine (2012–2016) postaju privatni klubovi. Pre njih i Istra kojom rukovodi [panska grupacija Baskonija – Alaves. Mamić 2016. godine i definitivno dolazi na udar pravosudnih organa, što Rijeka koristi za istorijsku duplu krunu pod Matjažom Kekom i prekida Dinamov niz od 11 titula. 20.00: (1,25) Dinamo Zagreb (6,50) Slaven Belupo (10,5) Držao se Mamić još dve godine u ulozi vladara iz senke, ali moć mu je opadala da bi u maju 2018. definitivno pobegao iz Hrvatske i tada kreće četvrta era tamošnjeg fudbala. Iste godine u hrvatski fudbal stižu hibridni tereni koji drastično popravljaju kvalitet fudbala, a plasman reprezentacije u finale Mundijala zapljuskuje celu državu fudbalskom zarazom posle godina nepoverenja u domaći fudbal. Bez Mamićeve senke se popravlja i suđenje, ljudi u klubovima dobijaju signal da vredi ulagati i raditi jer imaju sve pošteniju šansu na terenu. Prepoznaje to i publika, pa je prosečna poseta od 2.660 ljudi iz sezone 2018/19 skočila na 5.731 u sezoni 2024/25 kada su se tri kluba borila za titulu, a po drugi put u istoriji je tron zauzela Rijeka. Popularnost fudbala u Hrvatskoj je od 2018. drastično skočila, ali je za pravi i veliki iskorak stajala nepremostiva prepreka – infrastruktura. Fudbal je uz Jadran najveći brend Hrvatske, ali se država godinama pravila slepa i gluva da mu pritekne u pomoć. Makar ono što mora. Konačno, od prošle godine su političari sa ispraznih reči i obećanja prešli na dela. Osijek je jedini klub koji je u Hrvatskoj izgradio nov stadion, ali je to urađeno sa mađarskim kapitalom u procesu „orbanizacije fudbala“ u regionu. Hrvatska nije imala ništa sa tim osim što je sa vrata skinula veliku muku jer je Osijek nestabilna sredina. Kantrida (©AFP) Kada su svi u Hrvatskoj shvatili da bez infrastrukture nema iskoraka napred, konačno su stvari počele da se pomeraju sa mrtve tačke. Trenutno je u toku izgradnja novog stadiona u Kranjčevićevoj na kojem je igrao nekadašnji Zagreb, a u poslednje vreme Lokomotiva. Biće to prvi novi stadion u Zagrebu nakon 55 godina. Njegova izgradnja košta 44.000.000 evra, sve je transparentno, imaće kapacitet nešto veći od 11.000 mesta, a građevinski radovi idu predviđenom dinamikom i očekuje se da se prve utakmice na novom stadionu odigraju u proleće sledeće godine. Kranjčevićeva je zapravo grudva koja treba da zakotrlja lavinu jer se očekuje da se tamo preseli Dinamo. Sve to kao deo velikog plana o izgradnji novog Maksimira. Kada Dinamo pređe u Kranjčevićevu, očekuje se rušenje Maksimira koji je godinama predstavljao ruglo hrvatskog fudbala. Grad Zagreb i država će sa preko 200.000.000 evra finansirati izgradnju novog Maksimira sa kapacitetom od preko 35.000 mesta. Završetak radova je planiran za 2030. godinu, ali povratak Dinama iz Kranjčevićeve treba očekivati tek 2031. ili 2032. Dva nova stadiona u Zagrebu prati i izgradnja Nacionalnog trening kompleksa u obližnjoj Velikoj Gorici. Konačno će hrvatska reprezentacija i njene mlađe selekcije dobiti pristojne uslove za okupljanja i treninge, što su rezultatima odavno zaslužile. I taj fudbalski kompleks bi trebalo da bude gotov u toku sledeće godine.

U planu je i izgradnja novih stadiona u Rijeci i Splitu. Mnogo nesloge vlada u ovim gradovima oko idejnih rešenja za nove stadione, ali se konkretni koraci naziru. Grad Split je odlučio da gradi potpuno novi stadion sa kapacitetom od 30.000 mesta na Brodarici, stadionu na kojem trenutno igra niželigaš NK Split. Taj novi stadion bi u budućnosti trebalo da postane novi dom fudbalera Hajduka dok se ne odluči šta će se desiti sa devastiranim Poljudom. Čeka se odgovor državnih organa jer Splićani žele novi stadion kada ga već dobija i Dinamo. Mnogo je peripetija i oko stadiona u Rijeci. Kultna Kantrida već godinama zvrji zatvorena dok Rijeka igra na novom objektu podignutom u fudbalskom kampu na Rujevici. Rijekin gazda i lokalni biznismen Damir Mišković imao je ambiciozan plan da privatnim kapitalom izgradi poslovno-sportski kompleks, ali mu to grad nije dozvolio. Situacija je kompleksna zbog specifičnog položaja Kantride i raznih dozvola koje su neophodne. Grad Rijeka sada ima novi projekat u kojem će se osloniti na saradnju sa državom. Četiri nova stadiona u četiri najveća grada i fudbalska centra potpuno bi promenili izgled hrvatskog fudbala i uveli ga u novu eru. Osijek je to već uradio, u Zagrebu se radi, a ostaje da se planovi u Splitu i Rijeci prenesu sa idejnih rešenja na konkretna dela. Do tada, HNL će ličiti na ono što je bio prethodnih sezona. A, to u novoj sezoni znači i da je odnos snaga kao i pre. Dinamo na jednu stranu, svi ostali na drugu. Modri su apsolutni favoriti za odbranu trona u novoj sezoni i ne bi bilo čudo da na polusezoni sve bude rešeno. Zvonimir Boban (©AFP) Nakon prve sezone pod vođstvom Zvonimira Bobana i lutanja u nekim izborima, Dinamo sada deluje stabilnije nego lane u ovo doba. Iako to dvomeč sa Tunom u kvalifikacijama za Ligu šampiona nije pokazao. Trener Mario Kovačević je preživeo turbulentnu prvu sezonu i navikao se na očekivanja i ambijent na klupi velikog kluba. Dinamo u dosadašnjem delu prelaznog roka nije prodao nijednog bitnog igrača osim Munsefa Bakrara koji je otišao u Al Ahli za 3.000.000 evra. Od raznih otkupa pozajmica su inkasirali još 6.000.000 evra, ali najveći udarac je odlazak Dominika Livakovića sa gola, koji se zimus vratio na pozajmicu i podigao bedem na golu. Dinamo pokušava da ga vrati, ali trenutno nema dogovora sa Fenerbahčeom koji traži previše para. Upravo pitanje golmana ostaje najveći upitnik iznad aktuelnog tima Dinama. Prinudna zamena Ivan Filipović nije dostojan naslednik Livakovića i rešenje za Dinamov gol, što se videlo i u mečevima protiv Tuna. Moraće Boban nekako da izdejstvuje povratak Livakovića ili da nađe nekog ozbiljnog golmana. Svi ostali nosioci igre iz prethodne sezone su i dalje tu. Godinu dana iskusniji i uigraniji. Što ne znači da će i ostati, jer postoji ozbiljno interesovanje Lacija za španskog štopera Serđija Domingeza i vezistu Luku Stojkovića, na kojima Dinamo može da zaradi 20.000.000 evra. U poslednje vreme se i Napoli interesuje za desnog beka Morisa Valinčića. Njih trojica su, uz prvog strelca Diona Drena Belja, najveći kapital zagrebačkog kluba i njihove prodaje bi bile veliki udarac uprkos ozbiljnoj zaradi. Dinamo je do sada doveo nekoliko osrednjih pojačanja. U špic su stigli iskusni Smail Prevljak iz Istre i mladi Aleks Stojaković iz Lokomotive, a na krilne pozicije ljubimac domaće publike Mislav Oršić koji se vratio sa Kipra i mladi Dani Rodrigez iz Barseloninog omladinskog pogona sa kojim će Dinamo pokušati da pogodi kao ranije sa Olmom ili letos sa Domingezom. Iskusni štoper Radeljić je pojačao odbranu, tako da je Dinamo, izuzev golmanskog pitanja, trenutno jači nego prošle sezone. U Evropi su preživeli jezu na prvoj prepreci protiv Tuna, a dvomeč sa litvanskim Žalgirisom im donosi finansijsku stabilnost od Evrope. Ako prođu, sigurno su u Ligi Evrope, a deluje da ni u plej-ofu za Ligu šampiona neće imati pretežak posao s obzirom na potencijalne rivale. Ulaskom u elitno takmičenje bi opet zaradili ogroman novac koji bi im omogućio dominaciju nad siromašnijom konkurencijom. Tu se pre svega misli na splitski Hajduk u kojem se leti tradicionalno odvija fudbalski vašar. Imali su sjajnu priliku da dođu nadomak evropske jeseni posle 16 godina nakon 2:0 protiv Pafosa, ali su sinoć to sve prokockali užasnom igrom u revanšu. Sada je Liga konferencije udaljena dva koraka, ali nije teren ono o čemu se piše u tradicionalno zapaljivoj Dalmaciji ovog leta, već su to uvek vanterenske stvari.