Počinje peta era HR fudbala

Vreme čitanja: 14min | pet. 31.07.26. | 15:29
Kada se Dinamo do kraja sezone odseli sa Maksimira, biće to početak novog doba
Večerašnjom utakmicom između Dinama i Slavena na Maksimiru počinje 36. izdanje hrvatskog fudbalskog šampionata ili HNL-a. Sa sličnim očekivanjima kao i prethodnih godina… Dinamo, pa svi ostali.
Međutim, ono po čemu se ova sezona razlikuje je to što će na neki način označiti i ulazak hrvatskog fudbala u petu eru otkako je Hrvatska nezavisna zemlja.
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Ugrubo, HNL bi se do sada mogla podeliti na četiri ere.
Prva era je bila prelazak iz jugoslovenskog fudbala u nacionalne okvire i trajala je najkraće. Igrana u ratnim uslovima, vrhunac je imala Hajdukovim plasmanom u četvrtfinale Lige šampiona i označava kraj hijerarhijskih postavki lige. Polovina današnje lige su klubovi iz te sezone.
Odmah nakon nje je 1995. krenula i druga epoha – hegemonija.
Zagrebački Dinamo, tada pod imenom Kroacija, bio je državni projekat pod pokroviteljstvom Franje Tuđmana i njegovog bliskog saradnika Zlatka Canjuge. S tim što je i onaj raniji Hajduk imao jaku političku zaleđinu zbog koje se Tuđman nije bunio jer su mu odgovarala dva jaka kluba koja promovišu novu državu. Dinamo je preuzeo primat te ‘95 i do danas ga nije ispustio. Bilo je tu perioda kada je Dinamo igrao „ligu za bedaka“ (plej-aut 2004/05) i kada se Hajduk na čelu sa Igorom Štimcem služio istim kriminalnim trikovima iz pozicije moći, ali je to kratko trajalo. U tu eru spada i najkontroverznija epoha u istoriji hrvatskog fudbala sa povratkom Zdravka Mamića u Dinamo krajem prošlog milenijuma. Sve poluge kluba je preuzeo 2003. godine sa funkcije potpredsednika, a vremenom je preuzeo i potpunu kontrolu nad hrvatskim fudbalom.
Slavljen i kuđen, obožavan i razapinjan, Mamić je kaubojskim manirima vodio Dinamo na način koji u današnjem modernom fudbalu ne bi mogao da opstane. Iskoristio je sve sistemske resurse da podigne Dinamo iznad konkurencije, ali i da stekne veliko lično bogatstvo kontroverznim transferima i ugovorima. Oni su ga koštali sudskog procesa zbog kojeg je danas begunac od hrvatskog pravosuđa na teritoriji Bosne i Hercegovine.
Treća era počinje demokratizacijom i evropeizacijom hrvatskog društva sa ulaskom države u Evropsku uniju 2013. godine. Hteli-ne hteli, ljudi iz hrvatskog fudbala su morali da se menjaju i da se prilagođavaju novim zakonima ili ih neće biti. Kao što danas nema Mamića i mnogih njegovih bliskih saradnika u hrvatskom fudbalu.
Smanjenje lige sa 16 na današnjih 10 klubova je počelo u sezoni 2012/13. i smatra se prekretnicom. U istom periodu Dinamo postaje skoro redovan učesnik Lige šampiona, Rijeka izbacuje Štutgart i prvi put ulazi u Ligu Evrope, reprezentacija se podiže nakon tri neuspešna ciklusa (2010–2014), a Rijeka i Osijek u razmaku od četiri godine (2012–2016) postaju privatni klubovi. Pre njih i Istra kojom rukovodi [panska grupacija Baskonija – Alaves. Mamić 2016. godine i definitivno dolazi na udar pravosudnih organa, što Rijeka koristi za istorijsku duplu krunu pod Matjažom Kekom i prekida Dinamov niz od 11 titula.
20.00: (1,25) Dinamo Zagreb (6,50) Slaven Belupo (10,5)
Držao se Mamić još dve godine u ulozi vladara iz senke, ali moć mu je opadala da bi u maju 2018. definitivno pobegao iz Hrvatske i tada kreće četvrta era tamošnjeg fudbala. Iste godine u hrvatski fudbal stižu hibridni tereni koji drastično popravljaju kvalitet fudbala, a plasman reprezentacije u finale Mundijala zapljuskuje celu državu fudbalskom zarazom posle godina nepoverenja u domaći fudbal.
Bez Mamićeve senke se popravlja i suđenje, ljudi u klubovima dobijaju signal da vredi ulagati i raditi jer imaju sve pošteniju šansu na terenu. Prepoznaje to i publika, pa je prosečna poseta od 2.660 ljudi iz sezone 2018/19 skočila na 5.731 u sezoni 2024/25 kada su se tri kluba borila za titulu, a po drugi put u istoriji je tron zauzela Rijeka.
Popularnost fudbala u Hrvatskoj je od 2018. drastično skočila, ali je za pravi i veliki iskorak stajala nepremostiva prepreka – infrastruktura.
Fudbal je uz Jadran najveći brend Hrvatske, ali se država godinama pravila slepa i gluva da mu pritekne u pomoć. Makar ono što mora. Konačno, od prošle godine su političari sa ispraznih reči i obećanja prešli na dela. Osijek je jedini klub koji je u Hrvatskoj izgradio nov stadion, ali je to urađeno sa mađarskim kapitalom u procesu „orbanizacije fudbala“ u regionu. Hrvatska nije imala ništa sa tim osim što je sa vrata skinula veliku muku jer je Osijek nestabilna sredina.
Kada su svi u Hrvatskoj shvatili da bez infrastrukture nema iskoraka napred, konačno su stvari počele da se pomeraju sa mrtve tačke. Trenutno je u toku izgradnja novog stadiona u Kranjčevićevoj na kojem je igrao nekadašnji Zagreb, a u poslednje vreme Lokomotiva. Biće to prvi novi stadion u Zagrebu nakon 55 godina. Njegova izgradnja košta 44.000.000 evra, sve je transparentno, imaće kapacitet nešto veći od 11.000 mesta, a građevinski radovi idu predviđenom dinamikom i očekuje se da se prve utakmice na novom stadionu odigraju u proleće sledeće godine.
Kranjčevićeva je zapravo grudva koja treba da zakotrlja lavinu jer se očekuje da se tamo preseli Dinamo. Sve to kao deo velikog plana o izgradnji novog Maksimira. Kada Dinamo pređe u Kranjčevićevu, očekuje se rušenje Maksimira koji je godinama predstavljao ruglo hrvatskog fudbala. Grad Zagreb i država će sa preko 200.000.000 evra finansirati izgradnju novog Maksimira sa kapacitetom od preko 35.000 mesta. Završetak radova je planiran za 2030. godinu, ali povratak Dinama iz Kranjčevićeve treba očekivati tek 2031. ili 2032.
Dva nova stadiona u Zagrebu prati i izgradnja Nacionalnog trening kompleksa u obližnjoj Velikoj Gorici. Konačno će hrvatska reprezentacija i njene mlađe selekcije dobiti pristojne uslove za okupljanja i treninge, što su rezultatima odavno zaslužile. I taj fudbalski kompleks bi trebalo da bude gotov u toku sledeće godine.
U planu je i izgradnja novih stadiona u Rijeci i Splitu. Mnogo nesloge vlada u ovim gradovima oko idejnih rešenja za nove stadione, ali se konkretni koraci naziru. Grad Split je odlučio da gradi potpuno novi stadion sa kapacitetom od 30.000 mesta na Brodarici, stadionu na kojem trenutno igra niželigaš NK Split. Taj novi stadion bi u budućnosti trebalo da postane novi dom fudbalera Hajduka dok se ne odluči šta će se desiti sa devastiranim Poljudom. Čeka se odgovor državnih organa jer Splićani žele novi stadion kada ga već dobija i Dinamo.
Mnogo je peripetija i oko stadiona u Rijeci. Kultna Kantrida već godinama zvrji zatvorena dok Rijeka igra na novom objektu podignutom u fudbalskom kampu na Rujevici. Rijekin gazda i lokalni biznismen Damir Mišković imao je ambiciozan plan da privatnim kapitalom izgradi poslovno-sportski kompleks, ali mu to grad nije dozvolio. Situacija je kompleksna zbog specifičnog položaja Kantride i raznih dozvola koje su neophodne. Grad Rijeka sada ima novi projekat u kojem će se osloniti na saradnju sa državom.
Četiri nova stadiona u četiri najveća grada i fudbalska centra potpuno bi promenili izgled hrvatskog fudbala i uveli ga u novu eru. Osijek je to već uradio, u Zagrebu se radi, a ostaje da se planovi u Splitu i Rijeci prenesu sa idejnih rešenja na konkretna dela.
Do tada, HNL će ličiti na ono što je bio prethodnih sezona. A, to u novoj sezoni znači i da je odnos snaga kao i pre. Dinamo na jednu stranu, svi ostali na drugu. Modri su apsolutni favoriti za odbranu trona u novoj sezoni i ne bi bilo čudo da na polusezoni sve bude rešeno.
Nakon prve sezone pod vođstvom Zvonimira Bobana i lutanja u nekim izborima, Dinamo sada deluje stabilnije nego lane u ovo doba. Iako to dvomeč sa Tunom u kvalifikacijama za Ligu šampiona nije pokazao. Trener Mario Kovačević je preživeo turbulentnu prvu sezonu i navikao se na očekivanja i ambijent na klupi velikog kluba. Dinamo u dosadašnjem delu prelaznog roka nije prodao nijednog bitnog igrača osim Munsefa Bakrara koji je otišao u Al Ahli za 3.000.000 evra. Od raznih otkupa pozajmica su inkasirali još 6.000.000 evra, ali najveći udarac je odlazak Dominika Livakovića sa gola, koji se zimus vratio na pozajmicu i podigao bedem na golu. Dinamo pokušava da ga vrati, ali trenutno nema dogovora sa Fenerbahčeom koji traži previše para. Upravo pitanje golmana ostaje najveći upitnik iznad aktuelnog tima Dinama. Prinudna zamena Ivan Filipović nije dostojan naslednik Livakovića i rešenje za Dinamov gol, što se videlo i u mečevima protiv Tuna. Moraće Boban nekako da izdejstvuje povratak Livakovića ili da nađe nekog ozbiljnog golmana.
Svi ostali nosioci igre iz prethodne sezone su i dalje tu. Godinu dana iskusniji i uigraniji. Što ne znači da će i ostati, jer postoji ozbiljno interesovanje Lacija za španskog štopera Serđija Domingeza i vezistu Luku Stojkovića, na kojima Dinamo može da zaradi 20.000.000 evra. U poslednje vreme se i Napoli interesuje za desnog beka Morisa Valinčića. Njih trojica su, uz prvog strelca Diona Drena Belja, najveći kapital zagrebačkog kluba i njihove prodaje bi bile veliki udarac uprkos ozbiljnoj zaradi.
Dinamo je do sada doveo nekoliko osrednjih pojačanja. U špic su stigli iskusni Smail Prevljak iz Istre i mladi Aleks Stojaković iz Lokomotive, a na krilne pozicije ljubimac domaće publike Mislav Oršić koji se vratio sa Kipra i mladi Dani Rodrigez iz Barseloninog omladinskog pogona sa kojim će Dinamo pokušati da pogodi kao ranije sa Olmom ili letos sa Domingezom. Iskusni štoper Radeljić je pojačao odbranu, tako da je Dinamo, izuzev golmanskog pitanja, trenutno jači nego prošle sezone.
U Evropi su preživeli jezu na prvoj prepreci protiv Tuna, a dvomeč sa litvanskim Žalgirisom im donosi finansijsku stabilnost od Evrope. Ako prođu, sigurno su u Ligi Evrope, a deluje da ni u plej-ofu za Ligu šampiona neće imati pretežak posao s obzirom na potencijalne rivale. Ulaskom u elitno takmičenje bi opet zaradili ogroman novac koji bi im omogućio dominaciju nad siromašnijom konkurencijom.
Tu se pre svega misli na splitski Hajduk u kojem se leti tradicionalno odvija fudbalski vašar. Imali su sjajnu priliku da dođu nadomak evropske jeseni posle 16 godina nakon 2:0 protiv Pafosa, ali su sinoć to sve prokockali užasnom igrom u revanšu. Sada je Liga konferencije udaljena dva koraka, ali nije teren ono o čemu se piše u tradicionalno zapaljivoj Dalmaciji ovog leta, već su to uvek vanterenske stvari.
Trener Gonsalo Garsija je nekako preživeo prošlu sezonu na klupi Hajduka, što je poduhvat koji je retko koji strateg uspeo da ostvari poslednjih godina. A onda je na pripremama udario na dalmatinsko božanstvo Marka Livaju. Umesto jednog dozvoljenog, kapiten je popio dva piva. Trener je tražio da otrči krug za kaznu i došlo je do verbalnog sukoba. Livaja je sklonjen iz tima i vratio se tek nakon nekoliko dana, posle razgovora sa direktorom i trenerom, ali je izgubio mesto u prvoj postavi. Navijački korpus se podelio i zauzeo tabore, kako to obično biva među Hajdukovim navijačima.
Jedni i dalje izjednačavaju Livaju sa klubom, drugi smatraju da trener mora da ima autonomiju i da niko nije iznad. U takvom toksičnom ambijentu bi i bilo čudo da su prošli Pafos. Čak i da su uspeli u tome, imali bi još dve prepreke do Lige Evrope, od kojih je prva Salcburg i mala je šansa da bi uspeli da prirede još dve veće senzacije. Ali, bili bi bliže Ligi konferencija i makar nekoj zagarantovanoj zaradi od Evrope, koja bi im mnogo značila jer se Hajduk bukvalno nalazi na ivici bankrota.
Prodao je mladog Durdova u Poljsku za samo 900.000 evra i to je jedini ozbiljan novčani priliv ovog leta. Imaju još tržišni kapital u Pukštašu i Siguru i to je to. Rešili su se iskusnih igrača poput Rebića, Krovinovića, Giljamona, Kalika ili Šarlije i njihovih skupih ugovora, a dovedena su anonimna inostrana pojačanja među kojima jedino pozajmica mladog Martina Šotičeka iz Bazela ima neku ozbiljniju fudbalsku vrednost. Uz evropsku neizvesnost i napetost na relaciji trener - prva zvezda, deluje da se Splićanima piše još jedna sezona u kojoj će juriti svoj rep, a ne Dinamo.
Ali, i takvi polupani su na papiru jači od ostale konkurencije, konkretno Rijeke. Dvostruki šampion u poslednjih 10 godina će opet krenuti bez jakih obećanja i velikih očekivanja, ali će iz senke vrebati da uzmu sve što im se ponudi. Povratak Matjaža Keka znači stabilnost, ozbiljnost i jasnu hijerarhiju. Ljubimac lokalne publike se vratio iako njegove metode i stil u današnjem fudbalu deluju kao manje vredni nego kada je pre 10 godina doneo duplu krunu i prekinuo Dinamovu strahovladu. Ono što je zanimljivo je da je u stručni štab uzeo dvojicu bivših igrača i mladih stručnjaka Mata Maleša i Duja Čopa. Deluje kao da ih priprema za naslednike i time bi osigurao stabilniju budućnost kluba.
Rijeka se u prelaznom roku opet kladila na neke mlade i anonimne igrače poput Ćubelića iz Slavena ili Dinamovog Morena Živkovića i pokušaće da u njima dobije nekog novog Pašalića, Ivanovića, Fruka… Najveće pojačanje je povratak Nika Jankovića iz Slovačke, a klub su napustili neki iskusniji igrači poput Radeljića, golmana Zlomislića ili veziste Petrovića. Nije to mnogo drugačiji sastav u odnosu na prošlu sezonu, što ne znači da neće biti kada se prelazni rok završi.
Rijeka je trenutno fokusirana na Evropu gde je prošla Deri Siti i čeka je finski Ilves u pretposlednjem kolu kvalifikacija za Ligu konferencije. Ima prohodan put da dođe do plej-ofa i možda još jedne evropske jeseni, od čega će zavisiti i izgled tima. Najbolji igrač Toni Fruk je na prodaju, ušao je u poslednju godinu ugovora, ali još nije stigla ponuda koja bi zadovoljila gazdu Miškovića.
Tradicionalnu “veliku četvorku” hrvatskog fudbala čini Osijek, ali trenutno nema nijedan fudbalski parametar da ga svrstamo u društvo gore pomenutih. Političke promene u Mađarskoj i silazak Orbana i njegovih drugara sa vlasti su zapljusnuli mađarski fudbal, ali i Osijek čiji su vlasnici. Uprkos najmodernijem stadionu u regionu i dobroj infrastrukturi, Osijek nema ništa više. Nema ljude da ga vode, nema ozbiljan stručni i igrački kadar. Mađarska “nepo-baby” Aleksandra Veg je dobila vruć krompir u ruke da sredi situaciju, ali ju je dodatno pogoršala otkazom Mariju Mihiću, najvećoj legendi Osijeka, koji je inače…
Službeni spiker na stadionu?!
Čovek koji je 35 godina u klubu i pomerao je sopstvenu svadbu zbog utakmice Osijeka je dobio otkaz jer je na zvaničnom sajtu objavio rezultat prijateljske utakmice sa mađarskim Pakšom. Mladu predsednicu je to iz nekog razloga razbesnelo i otpustila ga je, da bi usledio strašan pritisak okoline i navijača posle čega je Mihić vraćen na posao.
Na toj epizodi se može videti sva banalnost situacije u Osijeku. Najveći klupski talenat Jakov Dedić je otišao u Hofenhajm za samo 800.000 evra i to dovoljno objašnjava situaciju u klubu. Generalno slab igrački kadar iz prošle sezone nije osetno pojačan. Došli su neki neprovereni stranci i nešto poznatije krilo Ivan Dočlej. Čini se da se Osijeku crno piše i ove sezone… Najveći iskorak HNL-a poslednjih godina je što se smanjila razlika između klubova poput Rijeke i Hajduka i standardnih članova sredine tabele poput Varaždina, Istre, Slavena…
21.00: (2,55) Gorica (2,90) Osijek (3,05)
Varaždin je u poslednje dve godine najviše napredovao. To je stabilna i radna sredina u kojoj se radi odgovorno, iako cela zemlja zna da se iznad kluba nadvija senka Zlatka Dalića kao neformalnog funkcionera. Prošle sezone su bili pretposlednji po platnom budžetu u ligi, a završili su kao treći i opet izašli u Evropu. Doduše, kratko su potrajali jer ih je već u prvoj rundi izbacio češki Jablonec. Imaju kompaktan i izbalansiran tim u kojem odskače portugalsko krilo Juri Tavareš. Tu je i nestašni momak Pero Bočkaj koji ume da bude nepredvidiv i opasan na terenu i van njega, a lepa perspektiva je i pred mladim vezistom Tomislavom Duvnjakom.
U sredini tabele se treba očekivati i Slaven Belupo. Reč je o klubu naslonjenom na industrijskog giganta Podravku koji je finansijski stabilan. Prošle zime su prodali Adrijana Jagušića u Panatinaikos za preko 5.000.000 evra i uz garantovan budžet od Podravke su mirni na duži period. Poput Varaždina, reč je o mirnoj i normalnoj sredini u kojoj se stvara dobar ambijent i igrači mogu da se fokusiraju samo na fudbal. Najveći adut Slavena je trener Mario Gregurina, najbolji mladi trener u Hrvatskoj. Tačnije, jedan od retkih mladih… Na terenu ulogu lidera ima iskusni Makedonac Ilija Nestorovski i za Slaven neće biti zime.
Iznenađenje u borbi za Evropu bi mogla da bude Istra, koja je već godinama deo španskog sistema Alaves – Baskonija. Španci upravljaju klubom na svoj način, stvaraju trenere i igrače, što lokalicima nekada i ne prija, ali za sada to dobro funkcioniše. Finskog štopera Vilea Koskija je Alaves ovog leta otkupio za 3.000.000 evra, a trenutno imaju ogroman potencijal u 18-godišnjem štoperu Raulu Kumaru koji bi vredeo 10 puta više da je u Dinamu. Iskusni napadač Prevljak je otišao u Dinamo za 800.000, a pride se Istra rešila njegove visoke plate koja je iznosila preko 35.000 evra mesečno. Puljani sve više podržavaju Istru, publika se diže na noge i svi zajedno sanjaju prvi plasman u Evropu.
Lokomotiva odavno više nije Dinamova filijala, ali funkcioniše na sličan način i razigrava fudbalere za koje nema mesta u jačim klubovima. Doduše, sada su doveli i iskusnog napadača Mirka Marića koji bi trebalo da garantuje golove za bezbrižnu sezonu u sredini tabele.
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Taj status će ciljati i Gorica, ali klub iz okoline Zagreba pokazuje sve manje ambicija da napravi neki iskorak osim garantovanog opstanka. Trener Carević se pokazao kao dobro rešenje, pobeđivali su lane Dinamo, Hajduk, Rijeku, uvek izmisle nekog novog igrača i zadovoljavaju se tim prosekom.
Kao i u prethodnih nekoliko godina, glavni kandidat za ispadanje je novi prvoligaš Rudeš. Hrvatska nikako da nađe taj 10. klub. U poslednje četiri sezone je uvek ispadao taj jedan klub koji i uđe iz druge lige. A jednom je to bio baš Rudeš. Mali klub iz Zagreba poznat po ultradesničarskoj publici i sumnjivom kapitalu zagrebačkih “biznismena”. Predsednik je zvanično Josip Šimunić, trener nekadašnji Valjadolidov napadač Alen Peternac, a zanimljivo je da u klubu takvog renomea igraju i dvojica srpskih fudbalera?!
Čini se da će pitanja prvaka i opstanka biti najmanje zaninmljive trke u novoj szeoni HNL-a. Borba za drugo mest i Ligu Evrope bi trebalo da se vodi između Hajduka i Rijeke zbog Matjaža Keka kao glavnog faktora. Za četvrto mesto i izlazaka u Ebropu treba očekivati trku Varaždina, Istre i možda Slavena.
Ono po čemu će sezona biti najzanimljivija je momenat kada Dinamo napusti Maksimir i pređe u Kranjčevićevu. Tada i zvanično počinje peta era hrvatskog klupskog fudbala…
HRVATSKA 1 – 1. KOLO
Petak
20.00: (1,25) Dinamo Zagreb (6,50) Slaven Belupo (10,5)
Subota
18.30: (2,15) Istra 1961 (3,45) Lokomotiva Zagreb (3,35)
21.00: (2,55) Gorica (2,90) Osijek (3,05)
Nedelja
18.30: (4,00) Varaždin (2,80) Hajduk Split (2,15)
21.00: Rijeka - Rudeš
***Kvote su podložne promenama