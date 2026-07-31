Ništa od potpisa Stefana Šćepovića za Teleoptik

Najčudnije od svega jeste to što je Stefan Šćepović prihvatio poziv Marka Jovanovića da pođe na pripreme na Zlatibor, a kada su one završene, trebalo je da sa čelnicima kluba formalizuje dogovor. Do njega nije došlo jer nije bio zadovoljan ponudom, usled čega je krenuo u potragu za novom sredinom.

Isti scenario desio se i sa dvojicom iskusnih štopera. Dušan Cvetinović (prošle sezone igrao za lučansku Mladost) i Nemanja Vidić (bio u Grafičaru, a ranije u Voždovcu, Inđiji i Kini) takođe su prošli dril na Zlatiboru i na osnovu godina, znanja i autoriteta sigurno bi, poput Šćepovića, bili od velike pomoći mladom timu, ali su pregovori sa čelnicima kluba okončani bez dogovora.

Veliki je to problem za stručni štab Teleoptika jer je računao na ove igrače kao oslonce ekipe – i to već za prvu utakmicu u Mozzart Bet Prvoj ligi Srbije, u subotu u Ivanjici protiv Javora od 19 časova. Ostaje da se vidi ko će se iz prvog tima Partizana "spustiti" da pomogne mlađem bratu na početku sezone.