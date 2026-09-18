Embape se ponovo raspričao: Neki žele da provociraju i nanose štetu; Kristijano bi se vratio u Real

Ipak, za početak, Embape je rekao da je od Reala dobio ono što je mislio.

"Očekivao sam najbolji klub na svetu i ogromno uzbuđenje navijača Reala širom planete. Kada sam stigao ovde, već sam imao određeni status, ali kada postanete igrač Real Madrida, prelazite na drugi, viši nivo. Mislim da, ako želite da uđete u istoriju fudbala, morate da prođete kroz Real Madrid", rekao je Embape.

Pomalo neobično, Kilijan je rekao da u Madridu ima više mira nego u Francuskoj. Očigledno i njemu prija lagan stil života u Španiji.

"Pronašao sam veći mir. U Francuskoj ga imam znatno manje. Želeo sam da upoznam novu kulturu i da se brzo prilagodim španskom načinu života. Naravno, ostalo mi je još malo do potpunog privikavanja, ali mislim da mi je svakog dana sve bolje u Španiji. Nikada se nije desilo da se ovde ne osećam srećno. Bilo je tako samo na početku, dok još nisam imao kuću. Kada nemate svoj dom, osećate se čudno. Uvek jedva čekate da stignete kući, da budete sa svojima. Čim sam obezbedio dom, od tog trenutka sam uvek bio srećan u Madridu i Španiji".

Uprkos miru, Kilijan je ipak jedna od najvećih fudbalskih zvezda na svetu, samim tim - teško može da izađe napolje, a da ga neko ne zaustavi.

"Mogu da prošetam gradom, ali ne previše. Imam svoj mir, ali... To je normalno, to je deo mog posla i života, i prihvatam to sto odsto. Privilegija je igrati na Bernabeuu svake nedelje i imati toliku podršku navijača. U Španiji sam pronašao nešto čemu se nisam nadao – dobio sam podršku iz cele zemlje. Veoma mi se dopada život ovde. Ovo je bio moj prvi odlazak iz domovine i izuzetno važan trenutak u mom životu; presrećan sam zbog te odluke. Igranje na Bernabeuu je uvek uzbudljivo zbog njegovog mitskog statusa i istorije. Svaka utakmica je nova prilika".

Mnogi se sećaju kad je Embape gostovao na Bernabeu sa Pari Sen Žermenom i ostao zadivljen stadionom. Novinari koji prate Real pričali su „Divi se onome što će uskoro postati njegov dom”.

"Bilo je to nešto više od toga, jer igranje protiv Real Madrida donosi poseban osećaj. Kada sam došao sa PSŽ-om, Bernabeu još nije bio završen; to je fantastičan stadion, ali su mu tada nedostajale neke sitnice. Sećam se da se pričalo kako ga gledam i razmišljam da ću tu igrati... Dobro se toga sećam. Bilo je to dan pred meč Lige šampiona i na stadionu je bila velika buka. Radnici su još uvek radili, odozgo se čula ogromna buka i zato smo svi gledali nagore, misleći da će nam se nešto sručiti na glavu. Govorilo se da sam zadivljen, i naravno da jesam bio – to je fantastičan i istorijski stadion – ali u tom trenutku buka je bila u prvom planu. Ipak, od dana mog predstavljanja, na svakoj utakmici koju odigram, osećam da se dešava nešto zaista posebno".

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Igranje na jednom od najpoznatijih stadiona na svetu ga uzbuđuje.

"Uvek. To je mitski stadion, osećate težinu istorije i svaki meč je drugačiji. Svi zaboravljaju ono što je bilo i fokusirani su samo na ono što dolazi. Svaki put imate priliku da napravite nešto novo, a to nije osećaj koji možete da doživite na svakom stadionu na svetu. Znam da ćemo ekipa i ja doživeti još mnogo magičnih noći na Bernabeuu".

Florentino Perez je godinama pokušavao da ga dovede dok konačno nije uspeo.

"Sve vreme smo održavali kontakt, punih deset godina pre mog dolaska. Uvek je pokazivao naklonost i razumevanje u kontekstu svake moje odluke, bilo da su one bile pozitivne ili negativne po Real Madrid. Stalno mi je govorio da ću jednog dana igrati za Real, i evo me ovde, izuzetno srećnog. Zbog toga moram da mu zahvalim za sve što je učinio i što i dalje čini za mene. On je najbolji predsednik na svetu".

Francuz je rekao da ga predsednik Reala ničim posebnim nije ubedio da dođe u Madrid.

"Ništa i niko ne mora da vas ubeđuje da dođete u Real Madrid. U mojoj priči sa Realom, ja sam želeo da dođem, ali to nije bilo izvodljivo, a u fudbalu na kraju postoje trenuci i odluke koje ne zavise od vas. Fudbal je stvar pravog trenutka i morate da sačekate da se sve kockice poklope. Svi ljudi iz mog okruženja su znali da ću u nekom trenutku poželeti da pređem u Real Madrid. Nije bilo nikakve sumnje da želim da dođem, ali ponekad, kada nešto nije moguće, to se ne može izbeći i morate to da prihvatite. Naravno da tu ima razočaranja, ali život fudbalera se svodi na gledanje unapred, a ne unazad. Niko nije morao da me nagovara na dolazak u Real, pa ni sam Florentino Perez, ma koliko on bio veliki. To je bio očigledan korak".

Poslednja godina u Pari Sen Žermenu nije bila laka

"To je jednostavno deo mog životnog puta. Ne mislim da bih dve godine kasnije trebalo bilo koga da kritikujem. Bilo je mnogo teško, ali to je prošlost i samo još jedna etapa koju sam morao da prođem kako bih ostvario svoj san".

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Igrao je za Anćelotija, Ćabija Alonsa, Arbelou... a sada i za Murinja.

"Sva četvorica su veoma važne ličnosti u fudbalu. Uvek je privilegija biti deo njihovog puta. Učio sam od sve četvorice jer svi imaju potpuno drugačiji pogled na fudbal. Oni su pobednici u svojim karijerama i od takvih uvek nešto naučite, ali je istina da je sa Murinjom nešto drugačije. On je jedna od najinteligentnijih osoba koje sam upoznao u životu. Pravi je lider. Znao sam to i pre njegovog dolaska, ali kada ga viđate svaki dan, shvatite da je to izuzetna osoba i legendarni trener koji je obeležio svoje vreme, a siguran sam da će to nastaviti da radi i sa nama".

Iako je neverovatno efikasan na početku ove sezone (osam golova na sedam utakmica), Embape je rekao da mu Žoze nije zadao nikakvu brojku što se tiče datih golova.

"Ne, nije mi rekao brojku, samo mi je rekao da dajem golove. Nikada sebi ne postavljam granice niti ciljeve u broju golova, jer nikada ne znate šta može da se desi tokom sezone. Zacrtati određeni broj golova znači ograničiti sebe, a ja to ne želim. Ako postignem mnogo golova, biću presrećan; ako dam manje, opet ću biti srećan. Ono što je važno jeste da na svakoj utakmici radim na tome da pomognem ekipi, trudeći se da u svakom trenutku budem maksimalno koncentrisan".

Pokazao je da ume i da asistira, kao što je bio slučaj protiv Elčea kad je proigrao Karlosa Espija, a mladi napadač postigao gol za pobedu.

"Više volim da pobedimo. Mislim da sam i sam mogao da postignem gol, ali Espi je bio potpuno sam i to je bila velika prilika za njega. Nijednog trenutka nisam ni pomislio na opciju da šutiram".

Mnogi ga kritikuju da ne radi ništa drugo osim što daje golove.

"To je njihovo mišljenje. S godinama i iskustvom, naučio sam da u fudbalu svako ima svoje viđenje stvari i to se mora prihvatiti. Nekada dele vaše mišljenje, a nekada se razilazite. Ne postoji samo jedan način da se pobeđuje u fudbalu – postoje milioni načina, i zato sam uvek spreman da saslušam druge. Neki ljudi samo žele da provociraju ili nanesu štetu. Ali sa onima koji zaista žele da razgovaraju o fudbalu, koji imaju jasnu strukturu i ideju, uvek sam otvoren za diskusiju, da sagledamo stvari na ovaj ili onaj način. Iz takvih razgovora uvek može nešto da se nauči".

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Embape je jedan od favorita za osvajanje Zlatne lopte.

"Možda je iza mene dobra godina, ali to ne zavisi od mene. Moj cilj je uvek isti – da pomognem saigračima, dam sve od sebe i ubedim ljude koji glasaju. Na kraju krajeva, to su ljudi poput vas. Moj posao se svodi na to da ih ubedim, i to isključivo onim što pokazujem na terenu. Sve polazi od terena. Mogu ja da budem rečit, ali mnogo bolje govorim kad sam na terenu. Uvek želim da moja igra priča umesto mene. To je najbolji put. Sve ostalo je samo prateći deo fudbala".

Istakao je da nema favorite za osvajanje najprestižnije nagrade među fudbalerima.

"To nije moja briga, jer se ne opterećujem time šta moram da uradim da bih pobedio. Najvažnije mi je da se Zlatna lopta vrati u Real Madrid, jer je to najbolji klub na svetu. Mora da se vrati na Bernabeu, madridistima, da se vrati svim tim ljudima i donese im radost. Ti navijači je zaslužuju više od bilo koga drugog. Biti igrač Real Madrida znači boriti se za sve trofeje: Zlatna lopta je jedan od njih i boriću se da je donesem ovde. Mnogim igračima je pošlo za rukom da je donesu u klub, i želim da budem jedan od njih".

Smatra se da igrači u nekoj ekipi moraju da budu prijatelji, međutim, postoji gomila primera gde odnosi u timu nisu bili dobri, a trofeji se osvajali.

"Moramo da budemo kvalitetni, ujedinjeni i da radimo za zajedničko dobro, a to je uspeh i slava. Ta fama o prijateljstvu je više karakteristična za nove generacije navijača, jer zbog društvenih mreža je sve pod lupom. Ako se neko s nekim nije rukovao,ili se neko nije nasmejao... To je normalno. Svesni smo da je tako i trudimo se da damo sve od sebe kako se ne bi stvarala pogrešna slika o stvarima koje ponekad nisu istinite. Najvažniji je Real Madrid. Ne možemo po ceo dan, u svako doba, svima da polažemo račune. Slažem se sa vama, ali problem je što onda ljudi daju objašnjenja umesto mene. To je veoma komplikovana tema, ali jedino o čemu mi razmišljamo jeste da Real Madrid pobeđuje. Madrid je važniji od svakog pojedinca, od svakog odnosa i od svake lične ambicije. To je Real Madrid.

Vinisijus se još uvek traži, Belingem izgleda veoma dobro...

"Oni su potpuno različiti igrači. Na terenu rade potpuno različite stvari. U nekim segmentima igre bolje sarađujem sa Džudom, u drugim sa Vinijem, Gulerom, Brahimom, Dijomandeom, Espijem... Ovaj poslednji će dati mnogo golova ove sezone, prosto ima taj osećaj za gol".

Iako igra sa zvezdama, još kako postoje igrači koje bi voleo da vidi u dresu Reala.

"Kristijana, Zidana, Ronalda, kada bi mogli da se vrate. Kristijano bi se vratio. Zizu i dalje povremeno igra. A Ronaldo... ta klasa se nikada ne gubi. Oni su istinske ikone Real Madrida. Dali su mnogo klubu i nastavljaju da izazivaju ogromno oduševljenje kod navijača".

Od kad je obukao dres Reala, Embape skoro da nije imao ozbiljniji golgeterski post. Jedino je posustao u finišu prethodne sezone u La Ligi. Nekim igračima golovi postaju opsesija onog momenta kad ih ne daju na tri ili četiri uzastopne utakmice.

"Ne čekam tri ili četiri, i jedna utakmica mi je dovoljna. Teško mi pada meč bez gola, ali mi se taj osećaj i dopada, jer kada igrač poput mene, koji je navikao stalno da daje golove, ne pogodi mrežu na dve utakmice, svi to primete i pričaju o tome. To u vama probudi neku vrstu besa i onda u naredni meč ulazite sa mnogo više odlučnosti da "ubijete" rivala. Nije mi se često u karijeri dešavalo da vežem nekoliko utakmica bez gola. Ljudi vas bodre, i ako to procesuirate na pravi način, daje vam dodatnu odlučnost i sve se vrlo brzo vrati u normalu".

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Upitan je i da li je postizanje golova umetnost.

"Nije to samo umetnost. Mislim da je to način života, način na koji svakodnevno gledate na fudbal, da imate tu opsesiju za postizanjem golova. Svi igrači koji su postigli mnogo golova imaju taj specifičan odnos prema golu; znaju da je to posebna veza, jer je to osećaj koji jako dobro poznajemo i želimo ga uvek iznova. To je radost, osećaj potpunog ispunjenja koji želite zauvek da proživljavate".

Koliko god uživao u golovima i koliko god lako izgledalo kad on trese mrežu rivala - davati golove nije nimalo jednostavno.

"Da jeste, svi bi davali golove. Ne daju svi golove, ali to nije ništa loše. Ljudi misle da je to mana. Svako ima svoj zadatak na terenu. Ne daju svi golove, ne dele svi dobre pasove, ne igraju svi presing... Za mene je postizanje golova najteži deo, ali generalno gledano, fudbal nije lak ni na jednoj poziciji. U Real Madridu, koji predstavlja samu elitu svetskog fudbala, svaka osoba koja je ovde, bilo na terenu ili van njega, elitni je stručnjak u svom poslu. Nije lako".

Opisao je kako razmišlja kad dobije loptu blizu kaznenog prostora.

"Zavisi, jer to je sama završnica akcije. U Elčeu sam prvo pogledao saigrača, a pre toga, kada sam postigao gol, gledao sam ka golu. Svaki trenutak je drugačiji. U svakom trenutku postoji određeni kontekst. Zavisi sa kim igrate, na kojoj ste poziciji, kakav je momentum utakmice. U sekundi primite gomilu informacija i morate brzo da donesete odluku. Zato ponekad i donesete pogrešnu – sve se dešava toliko brzo da u tom trenutku mislite da je najbolja, a već sekund kasnije shvatite da nije. Ali baš to i čini onu pravu magiju fudbala".

Real Madrid je tim prepun fudbalera najvišeg nivoa. Sad im je dodat Jan Diomande oko koga se već lome koplja da li je kvalitet za Kraljevski klub.

"On je trenutno u fazi sazrevanja. Gradi se odnos među igračima, stvara se kolektiv, a Diomande je sada deo toga. Već prvog dana po njegovom dolasku u Valdebebas videli smo da ima kvalitet. Naravno, javnost mnogo priča tokom utakmica, spominju 140.000.000 evra i slične stvari. Mlad je, ima 19 godina, ali kvalitet je tu. Vidimo to i on je već pokazao šta sve ume. Trudimo se da zaštitimo i njega i sve ostale igrače u timu, jer će nam na kraju svi biti potrebni. Sezona je veoma duga i ako želimo da konkurišemo za sve trofeje, ne možemo to da radimo sa samo jedanaest igrača".

Ovog vikenda, na programu je gradski derbi između Reala i Atletika. Kilijan nije toliko efikasan protiv Jorgandžija (pet mečeva u svim takmičenjima i dva gola), ali to mu ne predstavlja problem.

"To je utakmica koju uvek jedva čekamo da igramo. Utakmica sa mnogo tenzije. Znamo koliko derbi znači madridistima, a i nama samima. To su mečevi u kojima goriš od želje da igraš, pogotovo kada gostuješ. Mnogo volim da igram van Bernabeua. Tu se najbolje vidi karakter igrača, a u ovakvim susretima on je presudan", rekao je Embape.