LUDI TIKET (-), petak, 1.445.452 dinara: Čemer i jad zbog Egipćana

Ovo je priča o tiketu koji je bio tako blizu da postane legendaran, ali je na kraju završio kao još jedan dokaz koliko fudbal može biti nepredvidiv. Uplaćen na Mozzartovom uplatnom mestu u Osečini, ovaj ludi tiket je sa ulogom od 2.000 dinara ciljao neverovatan dobitak od čak 1.445.452 dinara, zahvaljujući ukupnoj kvoti od 722,73. Igrač je hrabro izabrao četiri para, gađajući izuzetno tešku i atraktivnu igru – pobedu tima uz uslov da će više golova pasti u prvom poluvremenu meča.

Sve je išlo kao u najlepšem snu kada su tri utakmice redom počele da se zelene. Betis je opravdao poverenje protiv Hetafea (1:0), Eskilsmin je nadigrao Tvakers (4:2), a Treleborg je u goleadi slavio protiv Rosengarda (3:4), donevši neverovatne pojedinačne kvote od 4,80, 5,90 i 5,80. Međutim, sudbina se poigrala na meču egipatske lige između Enpija i Piramidsa. Iako je tipovana pobeda Piramidsa uz efikasnije prvo poluvreme (kvota 4,40), gosti su slavili sa 1:2, ali je u prvom delu meča bilo 0:0, a svi golovi su pali u nastavku, što je srušilo ovaj milionski san.