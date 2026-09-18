LUDI TIKET (-), petak, 1.445.452 dinara: Čemer i jad zbog Egipćana
Vreme čitanja: 2min | pet. 18.09.26. | 08:48
Igrač iz Osečine je naspram istipovanih kvota unapred znao da će ovaj pokušaj nositi veliki rizik
Ovo je priča o tiketu koji je bio tako blizu da postane legendaran, ali je na kraju završio kao još jedan dokaz koliko fudbal može biti nepredvidiv. Uplaćen na Mozzartovom uplatnom mestu u Osečini, ovaj ludi tiket je sa ulogom od 2.000 dinara ciljao neverovatan dobitak od čak 1.445.452 dinara, zahvaljujući ukupnoj kvoti od 722,73. Igrač je hrabro izabrao četiri para, gađajući izuzetno tešku i atraktivnu igru – pobedu tima uz uslov da će više golova pasti u prvom poluvremenu meča.
Sve je išlo kao u najlepšem snu kada su tri utakmice redom počele da se zelene. Betis je opravdao poverenje protiv Hetafea (1:0), Eskilsmin je nadigrao Tvakers (4:2), a Treleborg je u goleadi slavio protiv Rosengarda (3:4), donevši neverovatne pojedinačne kvote od 4,80, 5,90 i 5,80. Međutim, sudbina se poigrala na meču egipatske lige između Enpija i Piramidsa. Iako je tipovana pobeda Piramidsa uz efikasnije prvo poluvreme (kvota 4,40), gosti su slavili sa 1:2, ali je u prvom delu meča bilo 0:0, a svi golovi su pali u nastavku, što je srušilo ovaj milionski san.
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Ipak, u Mozzartu ni ovakav pad ne znači potpunu tugu, jer je na scenu stupio čuveni benefit NAPLATI PROMAŠAJ. Zahvaljujući ogromnoj pogođenoj kvoti na preostala tri para, igrač iz Osečine nije ostao praznih ruku, već je uspeo da naplati svoj dobar osećaj i ostvari isplatu od 20.000 dinara. Ova opcija služi upravo kao spas u zadnji čas, vraćajući višestruko veći iznos od uplaćenog onda kada vas samo jedan par odvoji od dobitka.
Kako bi igra bila još bezbrižnija, igračima je na raspolaganju i Mozzart RELAX opcija koja donosi potpuno novu dimenziju sigurnosti. Ova pogodnost vam omogućava da osigurate svoj tiket od potencijalnog pada i pre nego što mečevi počnu. Uz RELAX opcije, možete opuštenije pratiti rezultate, znajući da imate kontrolu nad svojim ulogom i mogućnost da obezbedite dobitak čak i kada situacija na terenu postane napeta. Zato pratite MR oznake, i tipujte ne samo sigurnije, nego i ležernije nego inače.