Poslednja provera pred evroligašku ludnicu: Zvezda u Pioniru dokazuje navijačima da treba da veruju

O uzbuđenju svedoči i činjenica da su navijači Crvene zvezde pomno pratili svaki posed tokom pripremnog perioda i turnira na Kritu i Kipru. A, danas će od 19.00 oni sa sezonskim kartama moći uživo da vide novi tim crveno-belih pod komandom Ibona Navara na generalnoj probi protiv Arisa u dvorani Aleksandar Nikolić.

Navijači broje sitno do početka Evrolige i samim tim košarkaške sezone. Ako ste ovih dana na ulici čuli da će ova evroligaška sezona biti najbolja ikad, jasno vam je sa kojim se uzbuđenjem čeka start elitnog takmičenja.

Dosad na pripremama Zvezda ima skor 2-3. Pobedila je Mladost iz Zemuna u Pioniru, a onda se vratila iz minusa i savladala Olimpiju iz Milana na Kritu. Posle toga usledila su tri poraza, dva od Olimpijakosa i jedan od večerašnjeg rivala, Arisa. Od tri utakmice na kojima je upisan poraz, na dve klub sa Malog Kalemegdana nije bio ni konkurentan. Olimpijakos je na Kritu pokazao moć i to bez najboljeg igrača Saše Vezenkova. Imao je i skoro 20 poena prednosti, međutim Zvezda je ublažila poraz u finišu utakmice. Pet dana kasnije na Kipru crveno-beli su odigrali mnogo bolje, kontrolisali su ritam utakmice i terali Pirejce da trče, no kada se lomilo povratnik Vezenkov je ubacio trojku za pobedu, Zvezda je promašila tri šuta za pobedu (dva Patrik Boldvin Džunior, jedan Džordan Nvora), dok je Kris Džons ostao kratak na dvokoraku koji bi Zvezdi doneo produžetak.

Poslednji meč sa Arisom zabrinuo je sve navijače, iako je reč i pripremama. Bila je to utakmica na kojoj je prvi put izgledalo kao da se Navaro pogubio, a grčki protivnik je to iskoristio i ostavio crveno-bele na minus 24. Nije to bilo najsrećnije izdanje beogradskog velikana i toga su svi svesni. Sada igrači i trener imaju priliku pred svojim navijačima, ne da se revanširaju Arisu, već da publici dokažu da u njih treba verovati ove sezone. Pobeda ili poraz - stvarno nije važno, sve dok agresivnost i želja budu prisutni. Jer na Kipru te dve stvari nisu postojale. Ostaje da se vidi samo kako će se klubovi dogovoriti što se tiče rotacije. Pre pet dana obe ekipe su koristile po 14 igrača (možda je i to dodatno otežalo stvar za Navara), ali budući da je ovo generalna proba pred start sezone i za jedan i za drugi tim, sasvim je realno da Navaro i Vasilis Spanulis raspolažu sa standardnih 12 košarkaša.