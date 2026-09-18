Finale US opena? Čist prosek, bilo je zanimljivijih stvari za gledanje

“Finale US opena? Čist prosek. Šelton je igrao sa velikim oscilacijama, poklanjao je po dva-tri poena po gemu. To samo pokazuje šta finale velikog turnira može da uradi od igrača. Sve je bilo na strani Zvereva, a ni on nije odigrao ništa specijalno, samo je servirao jako dobro. Presudio je drugi set”, pričao je Grikspor.

I dodao da je finalni meč gledao samo s vremena na vreme.

“Bilo je drugih sportskih događaja u to vreme. I nisam mogao da gledam Zvereva kako tapka loptu 400 puta pre servisa. To je stvarno preterano, ali izgleda da mu je pomoglo. Možda ću i ja početi to da radim”.

Smatra Grikspor da Šelton nije ni trebalo da se nađe u finalu.

“Trebalo je Alkaras da ga pobedi u četvrtfinalu, ali je odigrao očajan super taj-brejk. A, onda je Karlos uz osmeh otišao sa terena, što govori da nije došao na turnir dovoljno spreman da se bori za titulu. Mislim da je zadovoljan što je stigao do četvrtfinala”.

Zverev kao broj jedan na kraju godine – neće se desiti. Tako tvrdi Grikspor.

“Nema šanse. Nijedna dlaka na mojoj glavi to ne može ni da zamisli. Nadam se da će se Siner i Alkaras uskoro vratiti na svoj prepoznatljivi nivo. Ali ako omanu do kraja godine, Zverev će biti spreman. Ne bih se iznenadio da karijeru završi sa četiri-pet osvojenih slemova”, poručio je Talon Grikspor.