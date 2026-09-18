LUDI TIKET, petak, 640.767 dinara: Ovako se barata s golovima u prvom poluvremenu

U Mozzart slot klubu u Malom Mokrom Lugu odigran je nestvaran tiket koji je svom vlasniku doneo dobitak u iznosu od 640.767 dinara na uloženih 1.000 dinara. Igrač je pokazao vrhunski osećaj za golove u prvom poluvremenu mečeva Lige Evrope, nanizavši pet parova koji su doneli ukupnu kvotu od 622,1. Prava kanonada pogodaka viđena je na terenima širom Evrope, a svaki odabrani tip prošao je i potvrdio majstorstvo ovog kladioca.

Najveću dramu i ujedno najveću kvotu na tiketu (5,00) doneo je meč Sosijedad – Bornmut, gde je tipovano da će gosti u prvom poluvremenu postići minimum dva gola, što je rano obezbeđeno rezultatom 0:2 na pauzi. Efikasnost se nastavila u Poljskoj gde je Kristal Palas demolirao Leh Poznanj sa 3:0 u prvih 45 minuta (kvota 4,60), dok je Viktorija Plzenj primila dva gola od St. Žila za lagani prolaz kvote 2,45. Poslednja dva para, Seltik – Ferencvaroš 1:3 (1:2) i Bešiktaš – Marselj 4:1 (1:1), tražila su da oba tima postignu gol u prvom delu igre, što je dodatno začinilo ovaj ludi dobitni niz.