LUDI TIKET, petak, 640.767 dinara: Ovako se barata s golovima u prvom poluvremenu
Vreme čitanja: 2min | pet. 18.09.26. | 08:15
Kapa dole za majstoriju iz Malog Mokrog Luga, jer ovakav prosek pogođenih kvota ne viđa se svaki dan
U Mozzart slot klubu u Malom Mokrom Lugu odigran je nestvaran tiket koji je svom vlasniku doneo dobitak u iznosu od 640.767 dinara na uloženih 1.000 dinara. Igrač je pokazao vrhunski osećaj za golove u prvom poluvremenu mečeva Lige Evrope, nanizavši pet parova koji su doneli ukupnu kvotu od 622,1. Prava kanonada pogodaka viđena je na terenima širom Evrope, a svaki odabrani tip prošao je i potvrdio majstorstvo ovog kladioca.
Najveću dramu i ujedno najveću kvotu na tiketu (5,00) doneo je meč Sosijedad – Bornmut, gde je tipovano da će gosti u prvom poluvremenu postići minimum dva gola, što je rano obezbeđeno rezultatom 0:2 na pauzi. Efikasnost se nastavila u Poljskoj gde je Kristal Palas demolirao Leh Poznanj sa 3:0 u prvih 45 minuta (kvota 4,60), dok je Viktorija Plzenj primila dva gola od St. Žila za lagani prolaz kvote 2,45. Poslednja dva para, Seltik – Ferencvaroš 1:3 (1:2) i Bešiktaš – Marselj 4:1 (1:1), tražila su da oba tima postignu gol u prvom delu igre, što je dodatno začinilo ovaj ludi dobitni niz.
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Ono što je ovaj već neverovatan dobitak podiglo na još viši nivo jeste fantastična SUPER MULTI BONUS isplata. Zahvaljujući Mozzartovim sjajnim procentima za bonus na broj odigranih parova i visinu kvota, krajnja isplata je maksimalno pojačana, ostavljajući sretnog dobitnika u potpunom slavlju. U ovom slučaju, dodatna isplata iznosila je 18.667 dinara, čime je Mozzart kladionica nagradila majstora sportskog klađenja iz Malog Mokrog Luga.
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