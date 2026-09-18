Tadić potvrdio: Vraćam se u reprezentaciju, želim da ponovo uživam

“Jeste, vraćam se u reprezentaciju”, potvrdio je Tadić za holandski Zigo Sport.

Srpska “desetka” je objasnila zašto je sad prihvatila poziv da se vrati pod zastavu.

“Kada sam odlučio da se povučem, zvali su me iz nekoliko puta iz Fudbalskog saveza da se vratim, ali nisam bio spreman za to. Bila je teška situacija, nisam želeo više da igra, za reprezentaciju. Bio sam tada u Emiratima, pa je i to bilo za mene predaleko za putovanja. Sada kada sam ponovo u Evropi, odlučio sam da pomognem, a želim i da ponovo uživam. Igranje za državni tim je uvek nešto posebno”, rekao je Tadić.

Poslednji meč koji je srpski as odigrao za reprezentaciju bio je protiv Danske na Evropskom prvenstvu 2024. godine, koje su Orlovi neslavno završili ispadanjem u grupi, a turnir je obeležio i verbalni sukob Tadića i tadašnjeg selektora Stojkovića.

Srbija je sada na novom početku sa selektorom Veljkom Paunovićem, a Tadić je rešio da ponovo zaduži crveni dres, “desetku” i kapitensku traku.