Najava dana (petak, 18. septembar): Od Premijer lige, preko Lige 1, sve do Cvajte

MONAKO – LANS, 20.45 MOZZART RELAX

(Fudbal, Francuska 1)

Zbog lošeg starta Lansa, Dino Topmeler je smenjen nakon samo šest utakmica u svim takmičenjima. Ekipu privremeno vodi Janik Kahuza, kojem će ovo biti debitantski meč na klupi, i to na veoma teškom gostovanju. Ipak, gosti nemaju tako loš tim, što se videlo protiv Slavije u Ligi šampiona, što znači da Monako koji je na čelu tabele izjednačen sa Lilom i Renom, ne mora da ima lak posao.

BAJERN – UNION BERLIN, 20.30 MOZZART RELAX

(Fudbal, Nemačka 1)

Zna se da je Bajern apsolutni favorit na Alijancu, pa će tako biti i sada, jer šampion Nemačke želi što pre da anulira remi sa Šalkeom, i sustigne Frajburg i Dortmund koji mu sada beže za dva boda. Union je do sada osvojio samo jedan bod, ima gol razliku 4:10, i čini se biće laka meta za Bavarce.

MONCA – SASUOLO, 20.45 MOZZART RELAX

(Fudbal, Italija 1)

Monca je do sada uzela tek jedan bod, i to od Parme, i definitivno se profilisala kao tim koji će se ove sezone boriti za opstanak u Seriji A. Sasuolo je osrednji tim, a do sada je poražen jedino od Atalante sa 2:1. Imajući u vidu igre jednih i drugih, gosti deluju kao sposobnija ekipa. Međusobni skor ne treba uzimati u obzir, budući da se ovi klubovi nisu ukrštali već dve godine.

KASIMPAŠA – KONJA, 19.00 MOZZART RELAX

(Fudbal, Turska 1)

Konja je nakon uvodna četiri poraza u prošlom kolu uzela prva tri boda na račun Trabzona koji je savladala s minimalcem. S druge strane, Kasimpaša je igrala znatno bolje, pa kao domaćin koji ima samo jedan poraz, i zauzima četvrto mesto na tabeli svakako ima ambiciju da dođe do pobede na ovom meču. Interesantno je da je na poslednja tri meča para bilo nerešeno, i da je svaki put prolazila GG igra.

ESPANJOL – ELČE, 21.00 MOZZART RELAX

(Fudbal, Španija 1)

Elče je na dnu tabele sa samo dva osvojena boda, a ono što ga čini tako ranjivim, svakako je dobrana, što u krajnjem skoru posle šest odigranih utakmica nosi gol razliku 8:16. Espanjol ima dve pobede, jedan remi i tri poraza i nalazi se na osmom mestu na tabeli. Sve u svemu, domaćin je u ovoj situaciji u boljem položaju, a treba se setiti da je poslednji meč para u martu okončan sa 2:2.

GENT – STANDARD LIJEŽ, 20.45

(Fudbal, Belgija 1)

Gent deli prvo mesto sa Union Sen Žiloazom, ima odlične partije, a od maksimale ga razdvaja samo remi sa Genkom u poslednjem kolu. Standard je na prošlom meču poražen od Vesterloa, ima gol razliku 12:10, i svakako nije naivan tim. Gent je dobio poslednjih pet mečeva para, a ono što je interesantno odnosi se na podatak da je u četiri navrata dolazila 4+ igra.

BRISTOL SITI – VOTFORD, 21.00 MOZZART RELAX

(Fudbal, Engleska 2)

Bristol Siti je vezao dva uzastopna poraza od Sautemptona i Linkolna, čime je prekinuo seriju zaista dobrih rezultata. Votford ima samo jednu posbedu sa poslednjih pet mečeva, i na ovom meču će sasvim izvesno pokušati da se brani svim silama. Na poslednjem meču para u februaru bilo je 1:2 za Votford.

SLAVIJA SOFIJA – CSKA 1948 SOFIJA, 19.00

(Fudbal, Bugarska 1)

Slavija je čak tri puta remizirala na poslednjih pet utakmica. Jedini poraz u tom periodu naneo joj je Levski, što je bilo i očekivano. CSKA 1948 do sada ima samo dva poraza, i u suštini igra jako dobro. Ovaj kub dobio je poslednji meč para u februaru sa 0:2.

VOLFSBURG – DARMŠTAT, 18.30

(Fudbal, Nemačka 2)

Darmštat je prvu pobedu u Cvajtoj ove sezone ostvario tek u poslednjem kolu, pošto je savladao Arminiju Bilefeld sa 3:1. Volfsburg je u istom kolu doživeo prvi poraz u istom kolu, pošto ga je s minimalcem savladao Sankt Pauli. Tradicija na strani ovog kluba, pa tako beležimo tri uzastopna dobijena meča para Volfsburga, na kojima je dolazila NG igra.