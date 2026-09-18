©Reuters
©Reuters

Najava dana (petak, 18. septembar): Od Premijer lige, preko Lige 1, sve do Cvajte

Vreme čitanja: 4min | pet. 18.09.26. | 08:20

Pogledajte kratku bet analizu najinteresantnijih mečeva u danu pred nama...

BRENTFORD – ČELSI, 21.00 MOZZART RELAX
(Fudbal, Engleska 1)

Brentford je u prva četiri kola neporažen, a to što je uzastopno remizirao na tri meča samo je znak da Čelsi ne čeka lagano gostovanje. Inače, Čelsi je u uvodnom delu šampionata gubio samo od Arsenala, ali mi Brentford u prošlosti i nije baš ležao. Sećamo se da se tri od poslednjih pet mečeva para rešabalo netešenim ishodima, a da je poslednji put u januaru Čelsi slavio sa 2:0.

Izabrane vesti

MONAKO – LANS, 20.45 MOZZART RELAX
(Fudbal, Francuska 1)

Zbog lošeg starta Lansa, Dino Topmeler je smenjen nakon samo šest utakmica u svim takmičenjima. Ekipu privremeno vodi Janik Kahuza, kojem će ovo biti debitantski meč na klupi, i to na veoma teškom gostovanju. Ipak, gosti nemaju tako loš tim, što se videlo protiv Slavije u Ligi šampiona, što znači da Monako koji je na čelu tabele izjednačen sa Lilom i Renom, ne mora da ima lak posao.

BAJERN – UNION BERLIN, 20.30 MOZZART RELAX
(Fudbal, Nemačka 1)

Zna se da je Bajern apsolutni favorit na Alijancu, pa će tako biti i sada, jer šampion Nemačke želi što pre da anulira remi sa Šalkeom, i sustigne Frajburg i Dortmund koji mu sada beže za dva boda. Union je do sada osvojio samo jedan bod, ima gol razliku 4:10, i čini se biće laka meta za Bavarce.

MONCA – SASUOLO, 20.45 MOZZART RELAX
(Fudbal, Italija 1)

Monca je do sada uzela tek jedan bod, i to od Parme, i definitivno se profilisala kao tim koji će se ove sezone boriti za opstanak u Seriji A. Sasuolo je osrednji tim, a do sada je poražen jedino od Atalante sa 2:1. Imajući u vidu igre jednih i drugih, gosti deluju kao sposobnija ekipa. Međusobni skor ne treba uzimati u obzir, budući da se ovi klubovi nisu ukrštali već dve godine.

KASIMPAŠA – KONJA, 19.00 MOZZART RELAX
(Fudbal, Turska 1)

Konja je nakon uvodna četiri poraza u prošlom kolu uzela prva tri boda na račun Trabzona koji je savladala s minimalcem. S druge strane, Kasimpaša je igrala znatno bolje, pa kao domaćin koji ima samo jedan poraz, i zauzima četvrto mesto na tabeli svakako ima ambiciju da dođe do pobede na ovom meču. Interesantno je da je na poslednja tri meča para bilo nerešeno, i da je svaki put prolazila GG igra.

ESPANJOL – ELČE, 21.00 MOZZART RELAX
(Fudbal, Španija 1)

Elče je na dnu tabele sa samo dva osvojena boda, a ono što ga čini tako ranjivim, svakako je dobrana, što u krajnjem skoru posle šest odigranih utakmica nosi gol razliku 8:16. Espanjol ima dve pobede, jedan remi i tri poraza i nalazi se na osmom mestu na tabeli. Sve u svemu, domaćin je u ovoj situaciji u boljem položaju, a treba se setiti da je poslednji meč para u martu okončan sa 2:2.

GENT – STANDARD LIJEŽ, 20.45
(Fudbal, Belgija 1)

Gent deli prvo mesto sa Union Sen Žiloazom, ima odlične partije, a od maksimale ga razdvaja samo remi sa Genkom u poslednjem kolu. Standard je na prošlom meču poražen od Vesterloa, ima gol razliku 12:10, i svakako nije naivan tim. Gent je dobio poslednjih pet mečeva para, a ono što je interesantno odnosi se na podatak da je u četiri navrata dolazila 4+ igra.

BRISTOL SITI – VOTFORD, 21.00 MOZZART RELAX
(Fudbal, Engleska 2)

Bristol Siti je vezao dva uzastopna poraza od Sautemptona i Linkolna, čime je prekinuo seriju zaista dobrih rezultata. Votford ima samo jednu posbedu sa poslednjih pet mečeva, i na ovom meču će sasvim izvesno pokušati da se brani svim silama. Na poslednjem meču para u februaru bilo je 1:2 za Votford.

SLAVIJA SOFIJA – CSKA 1948 SOFIJA, 19.00
(Fudbal, Bugarska 1)

Slavija je čak tri puta remizirala na poslednjih pet utakmica. Jedini poraz u tom periodu naneo joj je Levski, što je bilo i očekivano. CSKA 1948  do sada ima samo dva poraza, i u suštini igra jako dobro. Ovaj kub dobio je poslednji meč para u februaru sa 0:2.

VOLFSBURG – DARMŠTAT, 18.30
(Fudbal, Nemačka 2)

Darmštat je prvu pobedu u Cvajtoj ove sezone ostvario tek u poslednjem kolu, pošto je savladao Arminiju Bilefeld sa 3:1. Volfsburg je u istom kolu doživeo prvi poraz u istom kolu, pošto ga je s minimalcem savladao Sankt Pauli. Tradicija na strani ovog kluba, pa tako beležimo tri uzastopna dobijena meča para Volfsburga, na kojima je dolazila NG igra.

tagovi

sportsko klađenjenajava danabet analiza
Dodajte Mozzart Sport u vaš Google izbor

Sledeća vest