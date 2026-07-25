Emeri opet pustio Nedeljkovića da igra, ovog puta protiv Hvanovog Porta na Dragau
Vreme čitanja: 2min | sub. 25.07.26. | 23:12
Reprezentativac Srbije od 46. minuta igrao za Aston Vilu, Portugalci trijumfovali sa 2:1 (2:1)
Pre četiri dana je mladi srpski fudbaler Kosta Nedeljković igrao za Aston Vilu protiv niželigaša Volsola (5:0), zabeležio je i asistenciju kod vodećeg gola. Očigledno da je nastupom zadovoljio svog trenera Unaja Emerija, koji ne samo da ga je poveo sa ekipom u Portugaliju na megdan sa Portom, već mu je i pružio šansu da odigra čitavo drugo poluvreme na Dragau. Nažalost po Nedeljkovića, nije uspeo da pomogne Englezima da izbegnu poraz – 1:2 (1:2).
Portu je ovo bila generalna proba, za nedelju dana Zmajeve čeka Superkup Portugalije protiv osvajača nacionalnog kupa Torensea, a ubrzo zatim i početak Primeire. Zato, izabranici Frančeska Fariolija su igrali u najjačem sastavu, a u drugom poluvremenu je debitovao i bivši Nedeljkovićev saigrač iz Crvene zvezde In Bom Hvan.
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Porto je na poluvremenu vodio sa 2:1, golovima Vilijama Gomeša u 5. i Pepea u 41. minutu. Između ta dva pogotka, u 12. minutu se u strelce upisao 19-godišnji Luka Linč.
19.00 (1.25) Crvena zvezda (6.50) Vojvodina (10.0)
Emeri je na poluvremenu napravio tri izmene, a Nedeljković je zamenio Metija Keša. Odigrao je čitavo drugo poluvreme, sasvim solidno. Porto gotovo da ništa pametno nije uradio po njegovoj strani.
To je definitivno dobra vest, pošto se još uvek ne zna šta u Birmingemu planiraju sa 20-godišnjim defanzivcem. On se posle godinu i po dana vratio sa pozajmice iz RB Lajpciga, a ima još tri godine ugovora sa premijerligašem. Teško da pored Keša može da se nada velikoj minutaži, ali bilo bi dobro da bude u rotaciji. Naravno, mnogo toga zavisi od letnjih priprema.
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