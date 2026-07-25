Emeri opet pustio Nedeljkovića da igra, ovog puta protiv Hvanovog Porta na Dragau

Pre četiri dana je mladi srpski fudbaler Kosta Nedeljković igrao za Aston Vilu protiv niželigaša Volsola (5:0), zabeležio je i asistenciju kod vodećeg gola. Očigledno da je nastupom zadovoljio svog trenera Unaja Emerija, koji ne samo da ga je poveo sa ekipom u Portugaliju na megdan sa Portom, već mu je i pružio šansu da odigra čitavo drugo poluvreme na Dragau. Nažalost po Nedeljkovića, nije uspeo da pomogne Englezima da izbegnu poraz – 1:2 (1:2).

Portu je ovo bila generalna proba, za nedelju dana Zmajeve čeka Superkup Portugalije protiv osvajača nacionalnog kupa Torensea, a ubrzo zatim i početak Primeire. Zato, izabranici Frančeska Fariolija su igrali u najjačem sastavu, a u drugom poluvremenu je debitovao i bivši Nedeljkovićev saigrač iz Crvene zvezde In Bom Hvan.