Nova gorka pilula Milionera, iskupljenje na Monumentalu

River je u drugi deo godine zakoračio na pogrešnoj nozi. Oslabljen odlascima pojedinih igrača, ali i odsustvom reprezentativaca koji su dobili produženi odmor posle Svetskog prvenstva, velikan iz Nunjeza potpuno je podbacio protiv Aldosivija. Kudet nije štedeo svoje fudbalere, nazvavši nastup u Salti „brukom“, pa će odgovor potražiti kroz ozbiljne promene u sastavu.

00.15: (1,38) River Plejt (4,40) Barakas (10,0)

Čak četvorica novih igrača ili povratnika trebalo bi da se nađu među starterima. Posle nastupa za Argentinu na Mundijalu, u tim se vraćaju Gonzalo Montijel i Nikolas Otamendi, koji će zameniti Đovanija Gonsalesa i Lautara Rivera u poslednjoj liniji. U veznom redu mesto od prvog minuta trebalo bi da dobije i jedno od najzvučnijih pojačanja, Mauro Arambari, dok će Lautaro Pereira preuzeti ulogu organizatora igre. Za poslednje mesto u sredini terena konkurišu Fausto Vera i Tomas Galvan.

U napadu većih dilema nema. Iako se spekulisalo da bi šansu mogao da dobije Hoakin Freitas, Kudet će poverenje ponovo ukazati tandemu Fakundo Kolidio – Rafael Santos Bore, dok će priliku sa klupe čekati i najnovije pojačanje Anhel Korea, koji je tek završio lekarske preglede i ozvaničio povratak u argentinski fudbal. Jedini problem za domaćina biće činjenica da Kudet neće moći da vodi ekipu sa klupe. Trener Rivera odrađuje suspenziju zbog burne reakcije posle završnice finala Aperture protiv Belgrana, kada je zbog protesta na račun sudije Haela Falkona Peresa zaradio kaznu.

Za razliku od domaćina, Barakas Sentral u novu sezonu ulazi sa novim licem na klupi. Posle rastanka sa Rubenom Darijom Insuom, uprava je poverenje ukazala Damijanu Ajudeu, treneru koji je prethodno vodio San Lorenco, a zanimljivo je da je upravo nasledio još jednog bivšeg stratega kluba sa „Novog Gasometra“. Ajude se tako vraća u sredinu koju dobro poznaje, pošto je još 2018. godine radio u Barakasu kao pomoćnik Alehandra Nanije.

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Njegov mandat u San Lorencu okončan je u martu, posle teškog poraza od Defense i Hustisije (5:2), iako je samo mesec dana ranije produžio ugovor do kraja 2026. godine. Kriza rezultata i problemi unutar kluba presudili su njegovoj smeni, a Boedo je napustio sa učinkom od 10 pobeda, 10 remija i devet poraza. U stručnom štabu u Barakasu društvo će mu praviti Rodrigo Lista, Gustavo Rohas, Lusijano Forkiniti, Matijas Manfredi, Lisandro Mendoza i Kristijan Galvan.

Barakas je tokom priprema ostavio solidan utisak. Savladao je Kolegijales sa 3:0, dok je protiv Lanusa u dva prijateljska susreta sačuvao mrežu i oba puta odigrao bez golova. Klub je dodatno osvežio sastav dolascima Huana Barbijerija i Elijasa Perejre, ali je ostao bez jednog od najopasnijih napadača, Fakunda Bruere.

02.30: (2,00) Lanus (2,90) San Lorenco (4,90)

Istorija ne ide na ruku gostima. Otkako su se 2022. vratili u elitu, četiri puta su gostovali na Monumentalu i svaki put odlazili pognute glave. Postigli su samo jedan pogodak, a primili čak 13. Zbog toga će novi trener već na debiju imati priliku da sruši tradiciju koja se do sada pokazala kao nepremostiva prepreka. Za River, međutim, ovaj duel predstavlja mnogo više od tri boda – priliku da odmah na početku Klausure pokaže da je brodolom u Kupu Argentine bio samo loš dan, a ne nagoveštaj nove krize.

PIŠE: Đorđe RADONJIĆ

ARGENTINA 1, KLAUSURA – 1. KOLO

Petak

Belgrano – Rosario 2:1 (1:0)

/Fernandez 36, Gonzales 88 – Fernandez 77/

Sarmijento – Argentinos Juniors 2:3 (1:0)

/Marabel 30, Orihuela 69 – Leskano 48, Prijeto 58, Porsel 90/

Defensa i Hustisija – Aldosivi 1:1 (1:1)

/Barbona 29 – Kordero 16/

Himnasija – Sentral Kordoba 1:0 (0:0)

/Modika 66/

Rasing – Himnasija La Plata 2:1 (1:1)

/Miljević 6, Kolombo 69 – Skeloto 32/

Velez – Instituto 1:0 (1:0)

/Lancini 45+1/

Subota

Urakan – Banfild 1:0 (0:0)

/Kaisedo 65/

Platense – Union Santa Fe 2:2 (1:0)

/Fanjoli 24ag, Merlini 87 – Luduean 72, Taragona 79pen/

Estudijantes Rio Kvarto - Tigre u toku

22.00: (2,70) Njuels Old Bojs (2,90) Taljeres (2,90)

Nedelja

00.15: (1,38) River Plejt (4,40) Barakas (10,0)

02.30: (2,00) Lanus (2,90) San Lorenco (4,90)

20.00: (2,65) Atletiko Tukuman (3,05) Independijente Rivadavija (2,90)

22.15: (2,20) Estudijantes (2,90) Independijente (3,80)

Ponedeljak

00.30: (4,30) Deportivo Rijestra (2,90) Boka Juniors (2,05)

***kvote su podložne promenama