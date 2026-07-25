Rezzime dana (subota): Mnogo uspeha sa Rusima i Bugarima, velika iznenađenja u Češkoj

ZAOKRUŽENO

MARIBOR - BRINJE GROSUPLJE (tip 1, kvota 1,48) - rezultat 3:0

Nekada je Maribor umeo da osvoji pet uzastopnih titula prvaka Slovenije, ali su sada Ljubičasti u situaciji da nisu osvojili nijednu u prethodne četiri sezone. Mogu li da budu konkurentni ove sezone, videćemo uskoro, zasad nije loše. Iz prva dva kola Maribor je osvojio četiri boda, a večeras je rutinski savladana ekipa Brinje Grosuplje. Večeras su golove dali Embondo, Šipamba i Cipot.

IMT - ZEMUN (tip 1, kvota 1,64) - rezultat 4:0

Oko tri kilometra su udaljeni stadioni IMT-a i Zemuna jedan od drugog, ali umesto na Novom Beogradu zbog neadekvatnog stadiona ove komšije su se u okviru 2. kola Mozzart Bet Superlige sastale u 130 kilometara udaljenoj Loznici na stadionu Lagator. Taj put očigledno je mnogo više prijao “domaćim” Traktoristima, koji rutinski trijumfovali sa 4:0 (1:0).

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LOKOMOTIVA SOFIJA - LEVSKI (tip 2, kvota 1,52) - rezultat 1:2

Vrlo teška utakmica za aktuelnog prvaka Bugarske, ali je Levski ipak uspeo da trijumfuje i dođe do maksimalnih šest bodova iz dosadašnja dva kola. Povela je Lokomotiva golom Spasa Deleva, ali je u samom finišu Levski pokazao šampionski karakter i u razmaku od pet minuta preokrenuo. Na 1:1 izjednačio je u 77. minutu Brazilac Reinildo, dok je pobedu gostima doneo Portugalac Seržinjo u 82. minutu.

SPARTAK MOSKVA – RODINA (tip 1, kvota 1,35) – rezultat 3:0

Sezone prolaze, a Spartak nikako da se ponovo ozbiljno umeša u borbu za šampionsku titulu. Zato mnogi veruju da bi baš ova sezona sa Huanom Karlosom Karsedom na klupi mogla da bude posebna. Moskovski crveno-beli trijumfovali su u prvom kolu Premijer lige ubedljivo, doduše, protiv tima koji je odigrao svoju prvu utakmicu u klupskoj istoriji u najvišem rangu takmičenja.

AKRON – ZENIT (tip 2, kvota 1,40) – rezultat 0:5

Neće po dobrom pamtiti Srđan Blagojević debi na klupi Akrona u prvenstvu Rusije. Doživeo je debakl već na prvom koraku. Njegov tim je prelako izgubio premijernu utakmicu novog šampionata kod kuće od prvaka Zenita. Klub iz Sankt Peterburga je „petardom“ poželeo srpskom treneru dobrodošlicu u Premijer ligu najveće zemlje sveta – 5:0.

CSKA 1948 – BOTEV VRACA (tip 1, kvota 1,48) – rezultat 2:1

Velika pobeda za CSKA 1948, kada se zna da su ovu utakmicu odigrali između dve utakmice u kvalifikacijama za Ligu konferencija protiv Spartaka iz Trnave. Bugarski predstavnik je pre nekoliko dana odigrao 0:0 u Slovačkoj i naredne sedmice će pokušati da izbori ulazak u treće kolo kvalifikacija i dvomeč protiv boljeg iz sudara Panatinaikos - Pakš ( u prvoj utakmici 2:1 za PAO).

PRECRTANO

VIKTORIJA PLZENJ – LIBEREC (tip 1, kvota 1,58) – rezultat 1:3

Hladan tuš na startu sezone za jedan od tri najsnažnija kluba u Češkoj i kandidata za titulu. Viktorija iz Plzenja poražena je na domaćem terenu od Slovana iz Libereca 1:3, a vredi istaći i da je u redovima domaćina celo drugo poluvreme odigrao srpski fudbaler Stefan Pirgić. Podsetimo, radi se o momku koji je za 3.000.000 evra stigao iz pančevačkog Železničara.

BRNO - SPARTA PRAG (tip 2, kvota 1,70) - rezultat 3:1

Nije samo Viktorija iz Plzenja, već je i Sparta iz Praga potpuno neočekivana poražena u prvom kolu nove sezone u češkoj ligi. I takođe, baš kao i Plzenj, i Sparta je poražena rezultatom 1:3. Kobni po praškog velikana bili su igrači Brna: Danijel Vasulin, Tadeas Vahousek i Laki Eze.

LEH POZNANJ - KRAKOVIJA (tip 1, kvota 1,58) - rezultat 0:0

Započeo je Leh u sporom ritmu novu sezonu u Ekstraklasi, odigrao je samo nerešeno protiv Krakovije na svom terenu, ali to ne bi trebalo mnogo da zabrine navijače dvostrukog uzastopnog šampiona Poljske, budući da je pre samo nekoliko dana njihov klub pobedio na izuzetno nezgodnom gostovanju danskom šampionu Orhusu 4:1 i tako jednom nogom zakoračio u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona. A, budimo realni, za Leh je to u ovom momentu mnogo važnije od domaćeg prvenstva.

STROMGODSET – LIN (tip 1, kvota 1,28) – rezultat 1:1

Sezona je u norveškoj drugoj ligi dogurala do sredine, pošto se ovog vikenda igra 15. kolo od predviđenih 30. Stromgodset i Lin su u potpuno različitim ulogama, pošto je Stromgodset treći na tabeli i bori se za promociju u elitni rang, dok je Lin tek 13. i pokušava da izbegne selidbu u treći rang. Sve najvažnije na ovom meču odvilo se u razmaku od 10 minuta, pošto je domaćin poveo u 63, a gost izjednačio u 73. minutu.