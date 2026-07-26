Ponoćni zemljotres u Humskoj: Luka Vildoza blizu dogovora sa Partizanom

Ovaj transfer privlači ogromnu pažnju košarkaške javnosti zbog Vildozine prošlosti u redovima večitog rivala, Crvene zvezde, gde je tokom sezone 2022/23 beležio najbolje brojke u evroligaškoj karijeri (12,7 poena, 4 asistencije i 2,6 skokova po utakmici), osvojio trofeje u Kupu Radivoja Koraća i prvenstvu Srbije i uz Nemanju Nedovića bio jedan od dvojice najzaslužnijih za trijumf crveno-belih u prvom evroligaškom derbiju ikada odigranom, baš na Partizanovom parketu 8.12.2022.

Argentinac bi ovim potezom ispisao specifične stranice istorije evropske košarke. Pored igranja za dva najveća srpska kluba, Vildoza je tokom karijere nastupao i za oba grčka večita rivala - Panatinajkos (sezona 2023/24), sa kojim je osvojio Evroligu, i Olimpijakos (sezona 2024/25).

Ako uradi ovo, Vildoza će se pridružiti Lorensu Robertsu, Tarensu Kinsiju, Džejsmu Gistu, Kevinu Panteru, Koriju Voldenu, Matijasu Lesoru i Kodiju Miler Mekintajeru, sedmorici stranaca koji su nastupali i za Crvenu zvezdu i za Partizan.

U protekloj sezoni u dresu Virtusa, Vildoza je u Evroligi prosečno beležio 7,6 poena i 4,4 asistencije po utakmici. Zvanična potvrda transfera i detalji ugovora očekuju se u narednim danima.

Podsetimo, Partizan je ranije ovog leta ozvaničio dolaske Kevarijusa Hejsa, Alesandra Pajole, Lamara Stivensa i Nikole Tanaskovića, dok su dogovoreni i samo se čeka ozvaničenje Dereka Vilisa i Kajla Olmana.