Gotovo: Zvezdi 670.000 evra od Kingsa Kangve
Vreme čitanja: 2min | sub. 25.07.26. | 23:15
Crveno-beli će od transfera Zambijca iz Hapoela u Panatinaikos inkasirati sličnu sumu kao i kada su ga prodavali u Izrael
Za Crvenu zvezdu - dve dobre vesti u jednoj. Za početak, ako Hapoel iz Ber Ševe nadoknadi zaostatak iz prve utakmice protiv Vikingura iz Rejkjavika (1:2), u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona protiv šampiona Srbije neće moći da računa na svog glavnog veznog igrača, jer će on pre toga zadužiti opremu Panatinaikosa. A, sa druge strane, Crvena zvezda će od tog posla zaraditi čak 670.000 evra.
Transfer Kingsa Kangve iz Hapoel Ber Ševe u Panatinaikos za 4.000.000 evra gotova je stvar, ostaje samo da se transfer ozvaniči, a prema ranijem dogovoru, Crvenoj zvezdi će sledovati 20 odsto od transfera Zambijca, to jest u ovom slučaju 670.000 evra. Najzanimljivije je to što je Crvene zvezda Kangvu prodala leta 2024. godine u Izrael za 800.000 evra, što je za samo 130.000 evra više nego što će inkasirati sada na ime procenata.
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Na kraju, kada se sve sabere, Zvezda će biti praktično na nuli u finansijskom pogledu, kada se radi o Kingsu Kangvi. Afrikanca je Zvezda platila u leto 2022. godine 1.500.000 evra Arsenalu iz Tule, dok će od njega ukupno da zaradi 1.470.000 evra, kada se računa obeštećenje koje je Hapoel platio pre dve godine i sada ovih 20 procenata koliko će stići u Ljutice Bogdana.
Podsetimo, transfer će Panatinaikos koštati oko 4.000.000 evra, koliko će pripasti izraelskom klubu, što Kangvu čini drugom najvećom prodajom u istoriji Hapoela. Skuplji je bio samo Dia Saba kada je za 4.370.000 prešao u kineski Guangdžu. Sam fudbaler potpisaće četvorogodišnji ugovor koji će mu donositi oko 750.000 evra po sezoni uz mogućnost da ta cifra sa bonusima za ostvarene uspehe naraste i do 1.000.000 evra godišnje.