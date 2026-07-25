Gotovo: Zvezdi 670.000 evra od Kingsa Kangve

Za Crvenu zvezdu - dve dobre vesti u jednoj. Za početak, ako Hapoel iz Ber Ševe nadoknadi zaostatak iz prve utakmice protiv Vikingura iz Rejkjavika (1:2), u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona protiv šampiona Srbije neće moći da računa na svog glavnog veznog igrača, jer će on pre toga zadužiti opremu Panatinaikosa. A, sa druge strane, Crvena zvezda će od tog posla zaraditi čak 670.000 evra.

Transfer Kingsa Kangve iz Hapoel Ber Ševe u Panatinaikos za 4.000.000 evra gotova je stvar, ostaje samo da se transfer ozvaniči, a prema ranijem dogovoru, Crvenoj zvezdi će sledovati 20 odsto od transfera Zambijca, to jest u ovom slučaju 670.000 evra. Najzanimljivije je to što je Crvene zvezda Kangvu prodala leta 2024. godine u Izrael za 800.000 evra, što je za samo 130.000 evra više nego što će inkasirati sada na ime procenata.