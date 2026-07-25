Trideset miliona za godinu dana? Vreme za napad na titulu

Otkako je Gabrijel Milito preuzeo kormilo ekipe, klub je na dovođenje igrača potrošio veliki novac za meksičke uslove, oko 30.000.000 dolara. U tom prvom talasu stigli su Brajan Gonzalez, Ričard Ledezma, Dijego Kampiljo i Efrain Alvarez, mladi i veoma talentovani igrači.

01.00: (1,45) Čivas (4,20) Huarez (6,50)

Potom su došli Brajan Gutjerez, Anhel Sepulveda i Džonatan Perez, da bi ovog leta uoči početka u Aperturi potpisali Džordan Kariljo (Santos Laguna) za 4.800.000 evra, odnosno Kevin Kastanjeda (Tihuana) koji je došao za 2.600.000.

Jedan od onih koji imaju velika očekivanja od ove sezone je i iskusni Luis Romo (31). Reprezentativac Meksika je uveren da Čivas može da uzme titulu.

"Imamo obavezu ne samo da se borimo za prvo mesto i plej-of, već da budemo šampioni. Došla su nova pojačanja, osećam da gradimo nešto posebno i sada imamo pravo da zahtevamo od sebe da budemo prvaci. Ubeđen sam da ćemo se boriti za titulu. Verujemo da imamo sve da bismo bili najbolji, prihvatamo odgovornost. Ulazimo u bitku sa svim raspoloživim sredstvima. Možda nismo krenuli dobro, ali naučili smo mnogo na greškama iz susreta sa Tolukom. Moramo da prestanemo da pravimo greške i budemo klinički precizni", kaže Romo.

U prvom kolu su razočarali, pa Romo traži da igrači prikažu sasvim drugačije lice u meču sa Huarezom.

"Ovaj vikend nam je sjajna prilika da pokažemo koliko možemo, naši navijači su s pravom bili ljuti pre sedam dana. Moramo da nagradimo njihovu podršku, da se pobrinemo da kućama odu srećni i da osećaju da su ponosni na ono što vide na terenu. Kreiramo novi identitet, tima koji igra dobar fudbal i dokazuje da meksički igrači mogu da budu uspešni. Imamo mnogo talenata. Kada pričamo o Čivasu, sada svi žele da dođu ovde, svi bi da budu deo toga što smo počeli da gradimo", zaključio je Romo.

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MEKSIKO (APERTURA), 2. KOLO

Sreda

Kruz Azul - Puebla 2:1 (1:1)

/Romero 44, Ebere 82 - Monarez 28/

Toluka - Pumas 1:2 (1:0)

/Dijaz Prajs 14 - Arteaga 57, Kordova 63/

Subota

Tihuana - Leon 1:0 (0:0)

/Mora 53p/

Atlante - Klub Amerika 1:1 (0:1)

/Picuto 65 - Borha 21/

Nedelja

01.00: (1,45) Čivas (4,20) Huarez (6,50)

05.00: (1,40) Tigres (4,40) Atletiko San Luis (7,25)

05.00: (2,50) Santos Laguna (3,25) Atlas (2,70)

Ponedeljak

01.00: (3,05) Nekaksa (3,45) Monterej (2,15)

03.00: (1,58) Pačuka (3,70) Keretaro (5,60)

*** kvote su podložne promenama