Vrtoglavih 350.000.000 evra za letnja pojačanja! Al Hilal odvaja za Luisa Dijaza do 150.000.000
Vreme čitanja: 2min | sub. 25.07.26. | 22:31
I da mu da platu od 25.000.000 na godišnjem nivou
Nisu se zaustavili, niti nameravaju. Drmali su na tržištu transfera i – tek će! Al Hilal ne posustaje, spreman je još više da ulaže i ovoga leta iz evropskog fudbala povuče još neko veliko ime. Ima i konkretne planove.
Al Hilal podiže ulog i za pojačanja tokom letnjeg prelaznog roka odvojio je vrtoglavih 350.000.000 evra. Imaće sasvim dovoljno da angažuje dve do tri svetske zvezde, a jedna za koju je zaintačio se već zna: krenuće po Luisa Dijaza! U ovom trenutku prvi je pik saudijskog kluba i neće žaliti novac da ga odvede iz Bajerna.
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Jedan je od pokretača „revolucije“ i zaslužnih za odliv ozbiljnih igrača iz „liga petice“. Šta košta da košta. Tako razmišljaju ljudi u Javnom investicionom fondu Saudijske Arabije (PIF) koji drži klubove velike četvorke: Al Ahli, Al Itihad, Al Nasr i Al Hilal. Pare im nisu problem, odrešiće kesu – i za obeštećenjue, ali i za platu.
I te kako je Al Hilal ozbiljan u namerama da posle dve sezone u kojima nije bio šampion opet zasedne na tron. Uvereni su u klubu da bi Luis Dijaz mogao da bude neko ko će im umnogome olakšati posao da se tako nešto dogodi, jer je u naponu snage. Nalazi se u najboljim fudbalskim godinama, nije istrošen, jedino je nepoznanica da li bi napuštao Bajern i evropski fudbal...
Tom informacijom se za sada ne barata, ali se zato barata brojnim drugim. Dve suveoma bitne. Al Hilal će otvoriti pregovore sa Kolumbijcem i u načelu je voljan da mu da platu od čak 25.000.000 evra na godišnjem nivou. To je daleko više od onoga što ima u minhenskom klubu. Luis Dijaz na Alijanc areni ima 14.000.000 evra bruto, što je oko 8.000.000 neto.
Dakle, dobio bi višestruko više od onoga što ima u Bajernu.
Al Hilal će prvo sa njim sesti za pregovarački sto, predstaviće mu finansijske detalje. Tek kada čuje odgovor, potencijalno će uključiti Bavarce u celu priču. Ne bude li dogovora sa Luisom Dijazom – neće biti ni otvranja pregovora sa Nemcima. Dobije li „zeleno svetlo“, izaći će sa prvom ponudom.
Od odvojenih 350.000.000 za prelazni rok, Al Hilal je na Kolumbijca spreman da potroši trećinu. Zapravo, do trećine, ne više od toga. Ponuda će se kretati od 120.000.000 do 150.000.000 evra. Opipavaće puls Bajernu, igraće mu se sa nervima i pokušavati što bolje da prođe. Luis Dijaz ima ugovor sa nemačkim klubom na još tri godine i u ovom slučaju će se on za sve pitati.
Naći će se Luis Dijaz na „mukama“ na kojima su se našli mnogi pre njega.