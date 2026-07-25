Vrtoglavih 350.000.000 evra za letnja pojačanja! Al Hilal odvaja za Luisa Dijaza do 150.000.000

Al Hilal podiže ulog i za pojačanja tokom letnjeg prelaznog roka odvojio je vrtoglavih 350.000.000 evra. Imaće sasvim dovoljno da angažuje dve do tri svetske zvezde, a jedna za koju je zaintačio se već zna: krenuće po Luisa Dijaza ! U ovom trenutku prvi je pik saudijskog kluba i neće žaliti novac da ga odvede iz Bajerna.

Nisu se zaustavili, niti nameravaju. Drmali su na tržištu transfera i – tek će! Al Hilal ne posustaje, spreman je još više da ulaže i ovoga leta iz evropskog fudbala povuče još neko veliko ime. Ima i konkretne planove.

Jedan je od pokretača „revolucije“ i zaslužnih za odliv ozbiljnih igrača iz „liga petice“. Šta košta da košta. Tako razmišljaju ljudi u Javnom investicionom fondu Saudijske Arabije (PIF) koji drži klubove velike četvorke: Al Ahli, Al Itihad, Al Nasr i Al Hilal. Pare im nisu problem, odrešiće kesu – i za obeštećenjue, ali i za platu. I te kako je Al Hilal ozbiljan u namerama da posle dve sezone u kojima nije bio šampion opet zasedne na tron. Uvereni su u klubu da bi Luis Dijaz mogao da bude neko ko će im umnogome olakšati posao da se tako nešto dogodi, jer je u naponu snage. Nalazi se u najboljim fudbalskim godinama, nije istrošen, jedino je nepoznanica da li bi napuštao Bajern i evropski fudbal...

Tom informacijom se za sada ne barata, ali se zato barata brojnim drugim. Dve suveoma bitne. Al Hilal će otvoriti pregovore sa Kolumbijcem i u načelu je voljan da mu da platu od čak 25.000.000 evra na godišnjem nivou. To je daleko više od onoga što ima u minhenskom klubu. Luis Dijaz na Alijanc areni ima 14.000.000 evra bruto, što je oko 8.000.000 neto. Dakle, dobio bi višestruko više od onoga što ima u Bajernu. Al Hilal će prvo sa njim sesti za pregovarački sto, predstaviće mu finansijske detalje. Tek kada čuje odgovor, potencijalno će uključiti Bavarce u celu priču. Ne bude li dogovora sa Luisom Dijazom – neće biti ni otvranja pregovora sa Nemcima. Dobije li „zeleno svetlo“, izaći će sa prvom ponudom.