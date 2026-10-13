Emirejts trepti od uzbuđenja: Vraća se Žiru, Arteta želi nastavak serije

Ipak, pred Žiruom i igračima Lila je crvenom linijom podvučen podatak da je Arsenal prošle sezone u elitnom takmičenju UEFA, imao stopostotan učinak kod kuće u ligaškom delu. Što će reći, malo je nade za Francuze da mogu nešto da urade.

21.00: (1,22) Arsenal (6,50) Lil (12,0) MOZZART RELAX

Doduše, ekipu Mikela Artete snašle su druge nevolje pred ovaj susret, a u pitanju su povrede koje su na treningu oporavka zadobili Pjero Inkapie i vezista Martin Subimendi.

"Imali smo trening posle meča sa Lidsom, za sve one koji nisu imali dovoljnu minutažu i prilikom dve akcije izgubili smo dva igrača. Ostaje da urade detaljne preglede pa da utvrdimo koliko dugo će biti van terena. Ako ne trenirate, nećete se ni povrediti, ali posledica toga je da kad tražite da igraju, onda nemaju ritma pa ne mogu ni da utiču na igru. Ovo se nikad nije desilo u ovih sedam godina kako sam ovde, a moglo je bilo kad. Desilo se sada i nadam se da neće opet, ali šta možete tu? Da sam imao kristalnu kuglu, pa da sam im rekao, momci idite u đakuzi, vidimo se sutra...", našalio se Arteta.

Kada je u pitanju Olivije Žiru, jasno je da će veteran Lila imati topao doček na Emirejtsu.

"Pre svega, Olivije je sjajan karakter i divna osoba, neko kog je sjajano imati u svlačionici. Sećam se da je kao igrač u Ligi 1 bio u Monpeljeu i kada je došao ovde odmah je uticao na tim na drugačiji način. Bio je sasvim drugačiji profil igrača od onih na koje smo navikli. Kakvu je samo karijeru imao, sve to je zaslužio", kaže Arteta.

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Spona između dva kluba je i defanzivac Arsenala Gabrijel Magalješ, koji je tri sezone nosio dres Lila, tačnije od 2017. do 2020.

"Za mene će ovo biti poseban dan. Jako volim Lil, zaista sam srećan što ću imati prilike da ih sretnem i igram protiv njih. Zanimljivo je da protiv Žirua nikad nisam igrao. Znam da je bio briljantan u dresu Arsenala, ali nevažno s kim igramo, samo želim da pobedimo. Biću srećan ako on igra, veliki je napadač, znamo šta je postigao u karijeri", kaže štoper Arsenala.

Gabrijel će u odbrani igrati i dalje uz Ezrija Konsu, ali pozitivna stvar je što je sve bliži povratku na teren i Vilijam Saliba. Mikel Arteta je rekao da nije daleko dan kada će mu dati priliku, ali svakako će morati da budu oprezni posle povrede koju je zadobio na Mundijalu.

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Na drugoj strani, Žiru kaže da je preplavljen emocijama i da je vrlo uzbuđen pred susret sa Tobdžijama.

"Vratiti se na Emirejts možda u mojoj poslednjoj profesionalnoj godini i igrati meč Lige šampiona, biće nešto izuzetno. Biće prisutno mnogo emocija. Svaki put kad se vratim tamo osetim veliko zadovoljstvo. Biće sjajno opet videti Mikela Artetu, sa njim sam igrao kada sam došao u Arsenal. Radi neverovatan posao. Biće nam jako teško, ali moramo da verujemo u svoje šanse i da igramo slobodno, bez da sebi postavljamo pitanja", kaže Žiru.

Napadač, koji je u avgustu proslavio 40. rođendan, kaže da je u januaru 2018. morao da napusti Arsenal.

"To je bio jedan deo moje karijere. Morao sam da napustim klub kakao bih stekao šansu da igram na Mundijalu 2018, svi znamo kraj priče. Bio sam tužan što moram da idem, ali morao sam da napravim izbor. Bio je jedan od težih do sada, ali i neophodan i važan za ostatak moje karijere", priznao je Žiru.

Trener Lila je Davide Ančeloti, sin slavnog Karla Ančelotija. Kaže da je pažljivo proučavao igru protivnika kog izuzetno ceni.

"Svi su protiv njih igrali drugačije, pokušavajući da se drže svog identiteta. I mi imamo svoj, daćemo maksimum jer imamo na umu da igramo protiv snažnog tima u izazovnom okruženju. Vidim da je Žiru jako motivisan i spreman da pomogne, bez obzira da li će početi meč ili ući sa klupe. Znam da je ovo poseban meč za njega, protiv kluba koji jako voli. Nadam se da će to biti velika noć i za njega i za mene", rekao je Ančeloti.

On je posebno izdvojio rezultate Arsenala u prošloj sezoni Lige šampiona i ukupnu pobedu nad Real Madridom u četvrtfinalu (5:1).

"Arsenal je značajno napredovao. Taj dvomeč sa Realom im je dao mnogo vere i pomogao da postave osnove za kasniji ulazak u finale. Ove godine cilj će im biti da odu i korak dalje. To je pravi primer projekta stabilnosti i kontinuiteta kvaliteta. Čestitke njima, ali mi smo im sada protivnik i daćemo sve što imamo da ih zaustavimo", zaključio je trener Lila.

LIGA ŠAMPIONA, 2. KOLO

ARSENAL - LIL

Početak: 21.00

Stadion: Emirejts

Sudija: Feliks Cvajer (Nemačka)

ARSENAL (4-2-3-1): Raja - Timber, Konsa, Gabrijel, Luis Skeli - Rajs, Merino - Saka, Edegor, Eze - Đekereš.

LIL (4-2-3-1): Ezer - Pero, Aleksandro, Engoj, Gofi - Bentaleb, Andre - Peren, Haraldson, Bakva - Ueda.

LIGA ŠAMPIONA, 2. KOLO

Utorak

18.45: (2,55) Lans (3,40) Sporting (2,70)

18.45: (3,40) Sabah (3,50) Slavija Prag (2,10) MOZZART RELAX

21.00: (2,00) Atletiko Madrid (3,70) Mančester Junajted (3,50) MOZZART RELAX

21.00: (7,75) Galatasaraj (5,50) Barselona (1,35)

21.00: (1,25) Inter (6,50) Klub Briž (10,0)

21.00: (1,70) Lajpcig (4,50) PSV (4,40)

21.00: (2,25) Viljareal (3,50) Napoli (3,10) MOZZART RELAX

21.00: (18,0) Viking (11,0) Bajern (1,10) MOZZART RELAX

21.00: (1,22) Arsenal (6,50) Lil (12,0) MOZZART RELAX

Sreda

18.45: (9,50) LASK (6,00) Liverpul (1,28)

18.45: (3,50) Fajenord (4,00) Komo (2,00)

21.00: (2,15) Betis (3,45) Porto (3,35)

21.00: (3,70) Roma (3,70) Real Madrid (1,95)

21.00: (1,65) Aston Vila (3,80) Fenerbahče (5,40)

21.00: (3,20) Bode Glimt (4,00) Borusija Dortmund (2,10)

21.00: (2,25) Mančester Siti (3,60) PSŽ (3,05)

21.00: (2,70) Šahtjor (3,35) AEK (2,60)

21.00: (9,00) Slovan Bratislava (5,90) Štutgart (1,30)

*** kvote su podložne promenama