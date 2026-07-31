Emotivni Maldini: Štitio si me kad sam bio dete i inspirisao kao odraslog čoveka
Vreme čitanja: 2min | pet. 31.07.26. | 12:16
„Bio si najveći fudbaler sa kojim sam ikada imao čast da igram“, poručio je Barezijev saigrač i naslednik u Milanu
Kada se pomene fudbalska istorija i savršena simfonija jedne defanzivne linije, prva asocijacija je bez premca legendarna defanzivna četvorka Milana s kraja osamdesetih i početkom devedesetih godina. Činili su je Mauro Tasoti, Alesandro Kostakurta, Frank Barezi i Paolo Maldini - četvorica veličanstvenih koji su pod palicom genijalnih trenera Ariga Sakija i Fabija Kapela zauvek promenili način funkcionisanja odbrane.
Sa Barezijem kao dirigentom odbrane, Tasotijem koji je držao desni bok, Kostakurtom kao stubom i mladim Maldinijem, koji je kasnije izrastao u fudbalsko božanstvo, ovaj kvartet je obeležio slavne godine Rosonera, ali i reprezentacije Italije.
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Vest o odlasku večnog kapitena Franka Barezija, koji je preminuo u 66. godini, potresla je italijansku, ali i kompletnu svetsku javnost. Od njega se emotivnim rečima oprostio njegov fudbalski učenik, saputnik i naslednik sa trakom oko ruke, Paolo Maldini.
„Ćao, Franko. Danas se osećam isto kao i uvek kada, iz bilo kog razloga, nisi mogao da izađeš na teren pored nas. Kako ćemo dalje bez tebe, Kapitenu? Naučio si me da se borim do poslednjeg daha, šta znači imati istinsku povezanost sa dresom koji nosiš i kolika je vrednost toga da budeš pravi lider. Sve si me to naučio kroz svoj primer, svakog jedinog dana. Malo reči, ali bezbroj dela. Štitio si me kada sam bio dete, vodio me kao mladić i inspirisao me kao odraslog čoveka. Bio si najveći fudbaler sa kojim sam ikada imao čast da igram. Moj najtopliji zagrljaj upućujem tvojoj celoj porodici, posebno tvojoj supruzi Mauri i vašoj deci, Eduardu i Đanandrei. Nedostajaćeš nam, Kapitenu. Ali svetlost tvoje zvezde nastaviće da nas vodi zauvek“, poručio je Maldini.