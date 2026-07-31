Emotivni Maldini: Štitio si me kad sam bio dete i inspirisao kao odraslog čoveka

Kada se pomene fudbalska istorija i savršena simfonija jedne defanzivne linije, prva asocijacija je bez premca legendarna defanzivna četvorka Milana s kraja osamdesetih i početkom devedesetih godina. Činili su je Mauro Tasoti, Alesandro Kostakurta, Frank Barezi i Paolo Maldini - četvorica veličanstvenih koji su pod palicom genijalnih trenera Ariga Sakija i Fabija Kapela zauvek promenili način funkcionisanja odbrane.

Sa Barezijem kao dirigentom odbrane, Tasotijem koji je držao desni bok, Kostakurtom kao stubom i mladim Maldinijem, koji je kasnije izrastao u fudbalsko božanstvo, ovaj kvartet je obeležio slavne godine Rosonera, ali i reprezentacije Italije.