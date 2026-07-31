Humanitarni tiket u podne: Petar Jakšić, u stilu zlatnog Delfina očekuje dobitnih 216.000 dinara
Vreme čitanja: 3min | pet. 31.07.26. | 11:45
Olimpijskom i evropskom šampionu, odgovaraju pobede Partizana, PSV-a i Bode Glimta…
Danas u našoj tradicionalnoj rubrici „Humanitarni tiket u podne“ gostuje olimpijski i evropski šampion, te autentični bedem srpske reprezentacije – Petar Jakšić. Kada dolazite iz zemlje koja je sinonim za vaterpolo dominaciju, pritisak javnosti i nasleđe prethodnih generacija mogu da budu ogroman teret, ali za ovog momka rođenog 20. jula 2001. godine u Beogradu strah je potpuno nepoznat pojam. Njegova odličja s kapicom Delfina, najbolje govore u prilog toj tvrdnji.
Petar je svoj sportski put počeo u čuvenoj vaterpolo školi Partizana, gde je prošao sve mlađe kategorije, sazreo kao igrač i ponosno nosio kapitensku traku „crno-belih“, pokazujući liderske atribute koji ga i danas krase. Da iver ne pada daleko od klade svedoči i podatak da je Petar mlađi brat našeg proslavljenog kapitena i svetskog vaterpolo asa Nikole Jakšića, uz kojeg je u bazenu i van njega učio kako se pobeđuje i ostaje miran pod najvećim tenzijama.
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Sjajnim partijama u domaćem šampionatu, ali i titulom omladinskog prvaka sveta osvojenom 2021. godine u Pragu, Petar je trasirao sebi put u seniorski nacionalni tim gde je debitovao početkom 2024. godine. Iste te magične godine, kao jedan od najmlađih u timu, uspeo je da ostvari svoje dečačke snove i osvoji najsjajnije, zlatno odličje na Olimpijskim igrama u Parizu, a uspeh je potvrdio i osvajanjem novog najsjajnijeg evropskog odličja 2026. godine. Nakon sezone života u Partizanu, svoju klupsku karijeru podiže na viši nivo prelaskom u redove ambicioznog kragujevačkog KVK Radnički, sa kojim igra na svim frontovima u potrazi za klupskim trofejima i novim evropskim dokazivanjem. Pored vrhunskih dostignuća pod kapicom sa državnim grbom, Petar je pokazao da ume da se nosi i sa izazovom Mozzart akcije koja više od jedne decenije predstavlja sinonim humanosti u svetu modernog betinga.
Pa da počnemo uz jedinicu iz prvog kola HNL-a, uz meč DINAMO ZAGREB – SLAVEN. Šampion Hrvatske kreće u odbranu titule, i to protiv Slaven Belupa, koga tradicionalno pobeđuje. Sve u svemu, meč prvog kola po logici stvari pun je naboja, a ono što je istorijski krasilo mečeve ovih timova je veliki broj golova po utakmici. Sve u svemu, na poslednjem je redimo došla GG igra, ali i 5+ tip koji je prolazio pet puta uzastopno na susretima ovih timova.
Na meču BODE GLIMT – LILESTROM imamo tip 1&2-5. Pobeda je jako bitna Bode Glimtu, kako bi odbranio prvo mesto od Vikinga koji ima samo bod manje i bukvalno mu duva za vrat. Lilestrom je četvrti na tabeli i ima samo dve pobede sa poslednjih pet utakmica. Četiri od poslednjih pet mečeva para dobijao je Bode Glimt.
Jedinicu imamo na meču PSV – AZ ALKMAR, od koje očekujemo dolazak kvote 1,50. U finalu Superkupa Holandije, PSV ima nameru da nastavi dominaciju na mečevima para. AZ Alkmar je dobijao na četiri od poslednjih pet mečeva para, a svaki put je dolazila makar GG3+ igra. U svakom slučaju, nije teško zaključiti ko je nominalni favorit utakmice.
Za kraj ti je jedinica s meča PARTIZAN – IMT. Crno-beli u ovaj meč ulaze nakon zgusnutog rasporeda i evropskih obaveza. Ekipa je u prošlom kolu domaćeg šampionata savladala Mačvu u Šapcu rezultatom 3:2. Najveći problem za Sašu Ilića pred duel sa Traktoristima biće povreda Milana Vukotića, dok je Brazilac Že takođe doživeo povredu u Šapcu. IMT je ostvario dve pobede u prva dva kola, i svakako može mirne duše da stane na crtu Partizanu.
I, kao što to red nalaže, kompanija Mozzart je za današnjeg šampiona pripremila ulog od 50.000 dinara, a sjajna vest je da je zagarantovan dobitak 100.000 dinara koji će bez obzira na konačan ishod parova otići u humanitarne svrhe.
Našem današnjem gostu, Petru Jakšiću pored uspeha u današnjoj akciji tipovanja u plemenite svrhe, želimo i uspeh u daljim sportskim i menadžerskim poduhvatima. Za kraj, tu smo da dodamo da smo do sada u akciji donirali ukupno 46.322.609 dinara.
PLEMENITI BET INFO – BIH
Današnji listić namenjen je i za humanitarnu organizaciju, udruženje, fondaciju, pojedinca, po izboru Mozzart tima u BiH. Naime, dobitak, kolege iz BiH, usmeravaju tamo gde je u datom trenutku najneophodnije. Ulog iznosi 100 KM, a zagarantovan dobitak 250 KM.