Živ je Monako: Liga daje zeleno svetlo, budžet značajno smanjen
Vreme čitanja: 2min | pet. 31.07.26. | 11:54
Mešburn će, prema navodima L'Ekipa, uspešno preuzeti klub, bankarska garancija od 7.000.000 evra ključna stavka
Grcao je Monako u dugovima, budućnost ekipe je bila neizvesna, a pominjala se čak i mogućnost da joj usled svih poteškoća definitivno bude zabranjeno da igra u francuskoj ligi. Međutim, kako se situacija razvija, deluje da će Kneževi uspeti da izvuku živu glavu, a sve zahvaljujući novom vlasniku.
Već smo pisali o tome da je Džamal Mešburn ostao jedini kandidat za preuzimanje bivšeg evroligaša, mada je situacija još bila u magli jer nije bilo definitivno da nekadašnji NBA as ispunjava i formalne uslove za takav poslovni poduhat. Međutim, najnovije informacije do kojih je došao renomirani L’Ekip kažu da je plan preuzimanja finalizovan, te da se samim tim očekuje da će ekipa dobiti zeleno svetlo za učešće u francuskoj LNB ligi.
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Prema navodima pomenutog izvora, očekuje se da će već danas Žalbena komisija Košarkaškog saveza Francuske potvrditi pomenuti plan preuzimanja, a ključna stavka u dokumentaciji koju su Kneževi dostavili je bankarska garancija od 7.000.000 evra, te je tako ispunjen glavni uslov za preuzimanje tima od strane Helen Holdingsa, na čijem čelu je upravo Mešburn.
Jasno je da ovo znači kraj ere Alekseja Fedoričeva, a ruski biznismen je pristao da prenese svoje akcije. Promena vlasničke strukture će značajno uticati na budžet, koji će u novoj sezoni iznositi oko 12.500.000 evra. To je značajna korekcija u odnosu na prošlu sezonu, kada su Kneževi raspolagali sa čak 38.000.000 evropskih novčanica.
Takođe, očekuje se da će izvršni direktor kluba Oleksij Jefimov ostati na svojoj poziciji, a takođe sen pretpostavlja da bi sama Kneževina Monako mogla da se uključi u projekat, nakon što je proteklog proleća u klub ubrizgala pozajmice vredne više od 16.000.000 evra.
Prema navodima pomenutog medija, država bi mogla da preuzme vlasnički udeo i aktivnije se uključi u nadzor klupskog poslovanja, a ne očekuje se ni da će odmah zahtevati kompletnu isplatu pomenutog duga.
Čim Žalbena komisija potvrdno odgovori na prijavu Monaka, pretpostavlja se da će finansijska komisija (DNCCG) brzo da ratifikuje tu odluku, dok bi današnje ročište pred sudom u Monaku trebalo da predstavlja samo čistu formalnost.
Podsećamo, usled turbulentne situacije koja uključuje promenu vlasništva nad ekipom, Monako je odlučio da se spusti stepenicu niže, te će u narednih pet godina igrati u Evrokupu, sa kojim je potpisao ugovor u formatu 3+2.