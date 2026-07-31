Živ je Monako: Liga daje zeleno svetlo, budžet značajno smanjen

Grcao je Monako u dugovima, budućnost ekipe je bila neizvesna, a pominjala se čak i mogućnost da joj usled svih poteškoća definitivno bude zabranjeno da igra u francuskoj ligi. Međutim, kako se situacija razvija, deluje da će Kneževi uspeti da izvuku živu glavu, a sve zahvaljujući novom vlasniku.

Već smo pisali o tome da je Džamal Mešburn ostao jedini kandidat za preuzimanje bivšeg evroligaša, mada je situacija još bila u magli jer nije bilo definitivno da nekadašnji NBA as ispunjava i formalne uslove za takav poslovni poduhat. Međutim, najnovije informacije do kojih je došao renomirani L’Ekip kažu da je plan preuzimanja finalizovan, te da se samim tim očekuje da će ekipa dobiti zeleno svetlo za učešće u francuskoj LNB ligi.