Škola je zgrada sa četiri zida i budućnošću unutra

Možemo da pričamo o tome da li smo se svi zaneli posle odlične prve utakmice u Pančevu. Pa i o tome koliko je ta prva utakmica bila posledica dobre igre Železničara, a koliko toga što je Braga na Tamiš stigla uverena da će se lagano šetati do trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Možemo dalje da se zapitamo koliko je uopšte realno da se tim iz Mozzart Bet Superlige rve sa četvrtoplasiranom ekipom šestog po snazi prvenstva Evrope, koje je pride bliže petoplasiranoj Francuskoj, nego sedmoplasiranoj Belgiji. Jedina stvar na koju u Pančevu mogu da utiču jeste da pokušaju da se približe makar evropskom proseku, ako ne već Bragi. I jedina stvar oko koje nema dileme je da su svi igrači Železničara danas bolji nego što su bili prošle godine u ovo vreme.

Baš sa tom mišlju danas bi svi oni morali da ustanu iz kreveta, ma koliko još peklo onih 0:4 sa „Kamenoloma“. Morali bi da zapuše uši i prestanu da slušaju komentare dežurnih kritičara koji će sada iskoristiti trenutak da zavrte onu staru priču da srpski fudbal nema osnova da se nada nekoj svetloj sutrašnjosti. I o tome možemo da pričamo, zaista ozbiljno da pričamo, ali jedino što u Pančevu mogu da urade jeste da se potrude da to sutra bude bolje nego danas. Ovo danas za Bragu jednostavno nije dovoljno. I niko objektivan se nije iznenadio. Žoao Mutinjo bio je prvak Evrope, kao i Rikardo Orta višestruki je prvak Portugala. Gabrijel Silva je osvajao Kopa Libertadores. Pau Viktor je školovan u Barseloni, u Bragu je stigao za 12.000.000 evra, Mario Dorgeleš je plaćen 11.000.000.

Fudbaleri Železničara? Mnogi su tek u Pančevu osetili superligaški fudbal. Aleksa Kuljanin je stigao iz Inđije, Nikola Jovanović iz Smedereva, Mirko Milikić, istina još pre četiri godine, iz Celja u kome nikada nije odigrao ni minut. Janko Jevremović je u Partizanu uspeo da sakupi 113 minuta. Uroš Tegeltija je stigao iz mladog tima Crvene zvezde, kao i Nemanja Vidojević. Kristian Šekularac je posle omladinskog staža u klubovima kakvi su Juventus i Fulam četiri meseca bio bez kluba pre nego što je prvi put stigao u srpski fudbal. Protiv Mutinja, Orte, Silve i ostalih? Ne ide. Ne danas. Da li će nekad u budućnosti? I to je pitanje. Najbolji igrač Železničara iz prošle sezone Silvester Džasper otišao je u Standard iz Liježa, koji je poslednji put u Evropi igrao pre šest godina. Da se sada susretne sa Bragom – iz deset dvomeča verovatno bi bar devet puta bio eliminisan. (FK Železničar) Braga je prosto sistem koji je građen decenijama. Vidi se to po svemu. Po stadionu, po gradu u kome su svi u crveno-belim dresovima, a najviše po timu, godinama selektiranom tako da može da odgovori zahtevima i jačeg takmičenja od Lige konferencije. Uostalom, igralo je polufinale Lige Evrope prošle sezone, a da nije bilo isključenja Marija Dorgeleša već u sedmom minutu sudara u Frajburgu vrlo je verovatno da bi igrao i finale. To nije isti svet. Nije ista dimenzija. I mada je sasvim normalno, pa čak i preporučljivo, da se svi u Železničaru, na čelu sa Radomirom Kokovićem, sada zagledaju u ogledalo i zapitaju da li je negde moglo bolje, jedino što ne bi smeli da urade je da sada odustanu od svega što su radili. Za ovih godinu dana doskorašnji „epizodisti“ napravili su džinovski korak. Samo što školska godina u ozbiljnom fudbalu traje i duže od jedne sezone, a razredi ne mogu da se preskaču.