Loznica promovisala četvoricu novajlija uoči prvenstvene premijere

Nisu svi oni baš tek pridošli u Loznicu. Nekadašnji vezista Mladosti iz Lučana Ahčin je sa ekipom već neko vreme, konkurisaće za susret sa Proleterom, isto kao i doskorašnji štoper Širaka Vidić.

Filip Matić je 19-godišnjak koji je praktično lokalac. Njegovi roditelji su iz Loznice, a on iako je odrastao u Beogradu i stasao u mlađim kategorijama Čukaričkog i Teleoptika sada se suštinski vratio u rodni kraj. Dvadesetogodišnji Novićević je takođe bonus, među zeleno-bele stiže iz Mladosti iz Omoljice, a prethodno je nastupao za mlađe kategorije Železničara iz Pančeva.

20.00: (1,65) Loznica (3,45) Proleter 023 Zrenjanin (5,40)

No, trener Loznice Dejan Nikolić u ovom momentu ne razmišlja o promovisanim igračima, već o tome kojih 11 je najbolje da izvede od prvog minuta kako bi njegov tim opravdao ulogu favorita protiv Proletera. Cilj je da se pobedom otvori nova sezona, u kojoj će na Lagatoru imati visoke ambicije.

“Novo prvenstvo donosi nove stvari. Cilj ostaje isti, da budemo što bolje plasirani i ako je moguće uđemo u plej-of. Ove godine smo imali dosta formiraniju ekipu nego prošle. Nadam se da ćemo ući spremni. Ekipa Proletera će želeti da se dokaže da nije slučajno ušla u Prvu ligu Srbije. Oni su doveli dosta igrača. To je ekipa koja je u pripremnim utakmicama pokazala kvalitet. Svima nam je taj početak prvenstva i prvo kolo nepoznanica. Siguran sam da su igrači svesni šta nas očekuje ove sezone i da će ući na pravi način u start prvenstva. Neće biti lako, ali ove godine nijedna utakmica neće biti laka. Ubeđen sam da se nećemo obrukati ovde pred našim navijačima”, rekao je Nikolić.

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MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE – 1. KOLO

Petak

20.00: (1,65) Loznica (3,45) Proleter 023 Zrenjanin (5,40)

Subota

17.30: Smederevo 1924 - Borac 1926 Čačak

20.00: Jedinstvo Ub - Metalac

20.00: Spartak Subotica - Bor 1919

20.00: TSC Bačka Topola - OFK Vršac

20.00: Voždovac - GFK Dubočica

Nedelja

19.00: Napredak Kruševac - Grafičar

***Kvote su podložne promenama