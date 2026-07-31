Loznica promovisala četvoricu novajlija uoči prvenstvene premijere
Vreme čitanja: 2min | pet. 31.07.26. | 11:49
Dan pred susret sa Proleterom 023 (petak, 20) koji će otvoriti novu sezonu Mozzart Bet Prve lige Srbije na Lagatoru zvanično objavljeni transferi Nemanje Ahčina, Alekse Vidića, Filipa Matića i Danila Novićevića
Ovog petka od 20 časova zvanično će početi nova sezona Mozzart Bet Prve lige Srbije, o čemu ste u velikoj najavi mogli da čitate na našem portalu. Program će otvoriti susret Loznice i Proletera 023 iz Zrenjanina na Lagatoru, a zanimljivo je to što je domaćin tog meča samo dan ranije promovisao čak četiri pojačanja.
Tek toliko da nas podseti da to što ćemo videti u 1. kolu nisu konačni sastavi, jer prelazni rok će trajati još nešto više od mesec dana. Zato, pitanje je da li su zeleno-beli promocijom Nemanje Ahčina, Alekse Vidića, Filipa Matića i Danila Novićevića završili sa aktivnostima na pijaci.
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Nisu svi oni baš tek pridošli u Loznicu. Nekadašnji vezista Mladosti iz Lučana Ahčin je sa ekipom već neko vreme, konkurisaće za susret sa Proleterom, isto kao i doskorašnji štoper Širaka Vidić.
Filip Matić je 19-godišnjak koji je praktično lokalac. Njegovi roditelji su iz Loznice, a on iako je odrastao u Beogradu i stasao u mlađim kategorijama Čukaričkog i Teleoptika sada se suštinski vratio u rodni kraj. Dvadesetogodišnji Novićević je takođe bonus, među zeleno-bele stiže iz Mladosti iz Omoljice, a prethodno je nastupao za mlađe kategorije Železničara iz Pančeva.
20.00: (1,65) Loznica (3,45) Proleter 023 Zrenjanin (5,40)
No, trener Loznice Dejan Nikolić u ovom momentu ne razmišlja o promovisanim igračima, već o tome kojih 11 je najbolje da izvede od prvog minuta kako bi njegov tim opravdao ulogu favorita protiv Proletera. Cilj je da se pobedom otvori nova sezona, u kojoj će na Lagatoru imati visoke ambicije.
“Novo prvenstvo donosi nove stvari. Cilj ostaje isti, da budemo što bolje plasirani i ako je moguće uđemo u plej-of. Ove godine smo imali dosta formiraniju ekipu nego prošle. Nadam se da ćemo ući spremni. Ekipa Proletera će želeti da se dokaže da nije slučajno ušla u Prvu ligu Srbije. Oni su doveli dosta igrača. To je ekipa koja je u pripremnim utakmicama pokazala kvalitet. Svima nam je taj početak prvenstva i prvo kolo nepoznanica. Siguran sam da su igrači svesni šta nas očekuje ove sezone i da će ući na pravi način u start prvenstva. Neće biti lako, ali ove godine nijedna utakmica neće biti laka. Ubeđen sam da se nećemo obrukati ovde pred našim navijačima”, rekao je Nikolić.
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MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE – 1. KOLO
Petak
20.00: (1,65) Loznica (3,45) Proleter 023 Zrenjanin (5,40)
Subota
17.30: Smederevo 1924 - Borac 1926 Čačak
20.00: Jedinstvo Ub - Metalac
20.00: Spartak Subotica - Bor 1919
20.00: TSC Bačka Topola - OFK Vršac
20.00: Voždovac - GFK Dubočica
Nedelja
19.00: Napredak Kruševac - Grafičar
***Kvote su podložne promenama