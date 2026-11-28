Trener Parnog valjka je samo u jednom obraćanju nekoliko puta pomenuo reč "strah".

"To je neki detalj, strah od neuspeha. Igrači fizički izgledaju dosta korektno po svim parametrima. Taj strah, karakter, pobednički mentalitet... Neki igrači su ušli izuzetno loše u utakmicu, bez tog mentaliteta. Ovde je svaki sekund važan i svi se borimo da izađemo iz ovoga. Mora da se igra preko maksimuma, a neki igrači nisu bili na maksimumu".

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Još jedna stvar koja ne ide na ruku iskusnom treneru je činjenica da i pored određenog broja utakmica koje je vodio još uvek ne poznaje sve igrače.

"Zato što smo bili u situaciji u kakvoj smo bili, moramo da tražimo rešenja. Neke igrače koji nisu igrali ne znam, ne znam šta mogu da mi donesu, tako da ih još uvek upoznajem. Nije lako, moramo da se upoznajemo kroz utakmice".

Utisak je da igrači ne umeju da odigraju na istom nivou oba poluvremena.

"Verovatno taj strah od neuspeha, primanja gola, igre — jednostavno nemamo samopouzdanja. Nije to opravdanje, to je činjenica, a moj zadatak kao trenera je da donesem mir. Dosta sam nemiran, pa im možda prenosim i nervozu, ali to je samo da bi bili takmičarskiji i da bi se više trudili. Kad pobedite više utakmica zaredom, posle pobeđujete i kad ne igrate dobro, a mi nekad igramo dobro pa na kraju izgubimo. Igrači prosto ne igraju dobro koliko mogu, kao da im se vežu noge".

Još dve utakmice do polusezone, tenzija je još veća, pogotovo što je jedan meč u Kupu protiv Teleoptika.

" Ne razmišljam o sledećoj polusezoni, kao da je za dve godine. Nama je sledeća utakmica život, Kup. Pogotovo što je anomalija u srpskom fudbalu da igramo protiv Teleoptika. To je stvarno nenormalno, da igramo utakmicu protiv svoje filijale u Kupu. Pravno je sve regularno, ali ovo nije normalna utakmica, nije dobro ni za nas ni za Teleoptik. Takvih anomalija ima u srpskom fudbalu, pričao sam to sto puta i ranije. Ne znam da li se negde u svetu igra protiv svoje filijale".

Stanojevič je rekao da je mnogo puta upozoravao na anomalije koje se dešavaju u srpskom fudbalu i da nije dobor što Partizan mora da igra sa Teleoptikom.

""Naravno da nije dobro da igramo sa Teleoptikom i da je to anomalija srpskog fudbala. Nadam se da će se nešto promeniti, da ćete voditi računa o bonusima i o svim onim stvarima o kojima sam pričao sto puta do sada — niko me nije shvatio ozbiljno, samo se prelazilo preko toga. Izvinite što je ovako, malo je emocija posle utakmice. Dolazi nam važna utakmica sa Teleoptikom, kakva je takva je, a posle toga imamo takođe životnu utakmicu u Kragujevcu".

Posle toga je nastavio...

"Isto tako, u drugim sportovima imate ekipe koje imaju 44 pobede zaredom, pa niko ništa ne priča. Imate u našoj Superligi klubove koji imaju dobre odnose i mnogo transfera između sebe, i to niko ne spominje. A nama se postavlja pitanje zašto igramo na našem stadionu protiv Teleoptika. Morate da znate da je Teleoptik ovde igrao sve prvenstvene utakmice na početku. Drugo, bilo koja ekipa da dođe protiv Teleoptika, ne može da se igra u Zemunelu jer nema dovoljan broj mesta za gostujuće navijače. Već nam stavljate omču oko vrata, a u celoj Superligi imate klubove koji već godinama igraju utakmice kako igraju, da ne pričam o drugim sportovima sa 44 pobede zaredom, pa niko nije postavio pitanje, a sad se postavlja", završio je Stanojević.